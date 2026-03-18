Peruano Franco Giambavicchio firmó su primer contrato profesional con Juventus antes de sumarse a la selección Sub 17

El joven mediocampista peruano asegura su futuro en el club italiano tras consolidarse en la filial y será considerado como una de las apuestas más firmes para el primer equipo de Turín en los próximos años (Facebook / Juventus)

El mediocampista Franco Giambavicchio consolidó su vínculo con Juventus al firmar su primer contrato profesional, lo que garantiza su lugar en el club italiano hasta la mitad de 2028.

Con solo 17 años, el jugador nacido en Turín y de ascendencia peruana ha logrado destacar entre los juveniles de la institución, despertando expectativas tanto en Italia como en Perú por su proyección en el fútbol internacional.

La noticia fue confirmada por el periodista deportivo Cristhian Hinostroza a través de la red social X, y representa un reconocimiento al rendimiento y la disciplina que el volante ha mostrado desde su llegada a la cantera “bianconera”. Según fuentes vinculadas a la institución, la directiva decidió apostar por el futuro del joven mediocampista luego de observar su desempeño sostenido en campeonatos nacionales y torneos internacionales de categorías formativas.

El reciente contrato profesional firmado por Giambavicchio con Juventus marca un punto de inflexión en su trayectoria. El futbolista, que se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, ha sido parte de la estructura juvenil del club desde 2022 y ha participado en giras por Portugal, Francia, Alemania y España, además de sumar minutos en la Serie A Primavera. El club busca fortalecer su cantera con talentos que puedan integrarse al primer equipo en el corto y mediano plazo.

El ascenso de Giambavicchio

Franco Giambavicchio avanza en Juventus y ya es seguido por la selección peruana como parte del recambio. (Facebook / Juventus)

La Federación Peruana de Fútbol ha mantenido el seguimiento sobre Giambavicchio, quien fue convocado recientemente para representar a Perú en el Campeonato Sudamericano Sub-17, previsto para abril. Esta convocatoria responde al plan de recambio generacional impulsado por la federación, que procura integrar jóvenes futbolistas formados en el extranjero para enriquecer la base de la selección nacional.

El mediocampista italo-peruano, nacido en 2008 en Turín, inició su formación en las divisiones inferiores del Torino, donde fue capitán y anotó nueve goles en catorce partidos. Su desempeño lo llevó a firmar con Juventus en julio de 2022, suscribiendo un contrato de cinco años, de acuerdo con declaraciones recogidas por el portal deportivo Depor.

La progresión de Giambavicchio llamó la atención del cuerpo técnico profesional, permitiéndole entrenar junto al plantel dirigido por Luciano Spalletti y compartir sesiones con futbolistas como Dušan Vlahović, Khéphren Thuram y Jonathan David, según informó el diario La República.

En diálogo con el scout César Mosquera, Giambavicchio afirmó: “Aún tengo que seguir aprendiendo cosas. El fútbol sudamericano es un poco más rudo, en Italia se juega de manera distinta. En Sudamérica, los jugadores son más agresivos que en Europa”. El mediocampista destaca por su versatilidad, pudiendo desempeñarse tanto en funciones defensivas como ofensivas, aunque ha manifestado sentirse más cómodo con libertad para sumarse al ataque.

La doble nacionalidad de Giambavicchio: el camino hacia la Blanquirroja

Con raíces peruanas, Franco Giambavicchio busca defender a la selección peruana. (Facebook / Selección Peruana)

De madre peruana y padre italiano, Giambavicchio ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad peruana, con el objetivo de representar oficialmente al país. Recientemente, gestionó su partida de nacimiento en el consulado peruano de Turín y avanza en la obtención del documento nacional de identidad, un requisito indispensable para ser considerado en las convocatorias oficiales, según explicó el propio futbolista en entrevista con Depor.

En palabras de Giambavicchio: “Yo podría jugar por Perú o por Italia, pero mi madre es peruana y yo me siento tan peruano como ella, claro que quiero probarme en la selección de Perú”. Esta declaración confirma su intención de integrarse plenamente al proyecto deportivo peruano y de ser parte de la nueva generación que busca consolidar la presencia internacional de la selección.

La influencia de referentes como Gianluca Lapadula, delantero de origen ítalo-peruano que logró consolidar su lugar en la selección absoluta, constituye un modelo a seguir para Giambavicchio, quien ha manifestado su interés en recorrer un trayecto similar, de acuerdo con publicaciones de Depor.

La experiencia internacional de Franco

El proceso de Franco Giambavicchio en Juventus refuerza su proyección internacional a futuro. (Facebook / Juventus)

El proceso de formación de Giambavicchio en el fútbol italiano ha estado marcado por una adaptación a distintas exigencias tácticas y estilos de juego. En las categorías juveniles de Juventus, ha enfrentado a equipos de alto nivel como Inter, Milan y Genoa, logrando anotar cuatro goles en igual cantidad de partidos frente a estos rivales. El actual cuerpo técnico del club apuesta por una filosofía de juego más física y orientada al ataque, dinámica en la que el mediocampista se siente plenamente identificado y que ha impulsado su crecimiento dentro de la institución.

El futbolista participó con la selección peruana Sub-16 en el Torneo Internacional Copa UC U17 en Santiago de Chile, enfrentando a selecciones sudamericanas y clubes de prestigio continental. Esta experiencia, sumada a su convocatoria para la Sub-17 en 2025, ha consolidado su vínculo con la Blanquirroja y fortalecido su perfil como candidato a futuras convocatorias de la selección mayor.

La última estadía de Giambavicchio en Perú se produjo cuando tenía nueve años, ocasión que describe como crucial para profundizar su conexión con el país sudamericano. Mientras la Federación Peruana de Fútbol continúa evaluando alternativas para el ciclo rumbo al Mundial 2030, el avance de talentos formados en el extranjero como Franco Giambavicchio amplía las opciones competitivas y refuerza el potencial del fútbol nacional.