Ex ‘scout’ de la FPF reveló lista de jugadores no nacidos en Perú con los que conversó para su convocatoria: “El más mediático es Oliver Sonne”

Oliver Sonne se comprometió con la selección peruana. - Crédito: Getty Images

La selección peruana se encuentra en la imperiosa necesidad de promover, ahora más que nunca, el aclamado recambio nacional para no quedar relegado con la irrupción de jóvenes talentos en la región.

Aunque para el seleccionador Jorge Fossati no es un tema de su entero interés, porque “no estamos en el inicio de un proceso y mi compromiso con la Federación no es para el 2030″, lo obligatorio es aumentar el universo de promesas deportivas y muchas de ellas pueden provenir del extranjero.

Daniel Kellerstrass llegó a trabajar con José Guillermo del Solar en beneficio de la promoción de los jóvenes talentos del Perú. - Crédito: FPF

De esa labor de buscar elementos foráneos con vínculos peruanos se encargó Daniel Kellerstrass en su etapa de scout en la Federación Peruana de Fútbol. Antes de abandonar el cargo cumplió con una tarea que hoy está dando frutos: concretar la llegada de Oliver Sonne a Perú para que sea parte de la Blanquirroja en el proceso mundialista Norteamérica 2026.

“Hay mucha gente interesada en conocer a los jugadores que se captaron y se comprometieron a venir a jugar por Perú bajo mi etapa en la jefatura de scouting y captación de la FPF. Obviamente el más mediático es Oliver Sonne, pero no es el único”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Oliver Sonne debutó con la selección peruana en la Copa América 2024. Crédito: Agencias

La extensa lista de legionarios

Definitivamente, el buque insignia de Kellerstrass es el ‘Vikingo’, cuyo interés por representar a Perú desechando la posibilidad de esperar un llamado de Dinamarca abrió el camino para que otros futbolistas con doble nacionalidad siguieran sus pasos. El otrora ojeador de la FPF confía que eso sea así; por eso en su gestión captó a un grueso contingente repartido por edades, que en su debido momento pueden dar la sorpresa en la Bicolor.

Sub-17 : Alberto Velásquez, André Saucedo, Emil Reyes, Joaquín Borekull, Nathan Sánchez, Nicolás Cairo, Sean Gormley, Franco Giambavicchio, Jason Molina, Percy Escalante, Romario Espín, Mayson Barillas, Nicolás Jansen.

Sub-20 : Felipe Chávez, Philipp Eisele, Andrés Aguilar, Enrique Peña, Aitor Aranguren, Matías Barboza, Ryder Mills, Matías Galindo, Santiago Quispe, Gabriel Alonso, Paolo Doneda, Gabriel Chávez, David Urrutia, Fernando Peláez.

Sub-23: Fabio Gruber, Piero Elías y Matteo Pérez.

Felipe Chávez (FC Bayern) y Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt) son los jóvenes proyectos de la Bundesliga comprometidos con Perú. - Crédito: Difusión

El caso Hammond

Aunque no ha sido incluido en la nómina, Infobae Perú pudo conocer de la predisposición del atacante Aydan Hammond, de 21 años, de representar a la selección nacional. En una entrevista exclusiva comentó que tenía a la mano todos los documentos necesarios que lo acreditaban como un compatriota más y que estaba preparado para algún llamamiento.

“Mi madre nació en Lima, Perú, y se trasladó a Australia con mis abuelos peruanos cuando tenía 6 años y llevan aquí desde entonces. Tengo mi ciudadanía peruana y documentos listos. Siempre me he sentido peruano, ya que he vivido con mis abuelos y familia peruana toda mi vida. Amo nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol y estoy orgulloso de ser peruano”, aseveró.

“Nací en Australia, padre es australiano y estoy muy agradecido por la vida que he tenido aquí. Pero siempre me he sentido más conectado con Perú por vivir en un hogar peruano y estar rodeada de su hermosa cultura y de mi familia”, agregó.

Aydan Hammond conversó en exclusiva con Infobae Perú acerca de su anhelo de representar a la Blanquirroja. - Crédito: Renzo Galiano