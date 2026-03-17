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Universitario vs Alianza Lima: entradas para el clásico por fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La ‘U’ habilitó la venta de entradas para el partido mientras persiste la incertidumbre sobre el cierre del estadio Monumental

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Universitario vs Alianza Lima: entradas
Universitario vs Alianza Lima: entradas para el clásico por fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán en la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en un encuentro que podría definir el liderato del campeonato, dependiendo de los resultados de la octava jornada. El partido se jugará antes del receso por la fecha FIFA de amistosos internacionales.

A diferencia de otros encuentros de la fecha, este clásico aún no tiene programación confirmada. La organización decidió postergar el anuncio hasta después del sorteo de la Copa Libertadores, previsto para el jueves 19 de marzo.

Cronograma de venta de entradas para el clásico

Universitario publicó el cronograma para la venta de entradas del clásico ante Alianza Lima. El proceso comenzó el lunes 16 de marzo, dirigido a Socios Cremas y Adherentes con numeración del 1 al 15,500, a partir de las 20:00 horas.

El martes 17 de marzo, se habilitará la compra para Socios Cremas y Adherentes a partir del número 15,501, también desde las 20:00 horas, siempre que los interesados estén al día en sus pagos.

La venta para el público general se abrirá el miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas. Todas las etapas del proceso se realizarán a través de la plataforma Ticketmaster.

Cronograma de venta para las
Cronograma de venta para las entradas del Universitario vs Alianza Lima.

Precios de las entradas para el Universitario vs Alianza Lima

- Norte / 60 soles

- Sur / 60 soles

- Oriente / 150 soles

- Occidente lateral / 180 soles

- Occidente central / 250 soles

- Palco Monumental / 200 soles

- Experiencia Crema / 2 000 soles

Precios de las entradas para
Precios de las entradas para el Universitario vs Alianza Lima.

¿Se cerrará el estadio Monumental?

En la última jornada, Universitario superó 2-0 a UTC, aunque el partido terminó marcado por un incidente en los minutos finales. El árbitro Michael Espinoza detuvo el juego y activó el protocolo FIFA contra el racismo, luego de que jugadores cajamarquinos denunciaran insultos discriminatorios provenientes de la tribuna sur.

Días después, se difundió el informe arbitral de Espinoza, donde se confirma que aficionados ‘merengues’ profirieron expresiones racistas hacia los futbolistas rivales. “Ángelo Campos me dijo: ‘escucha la barra’; procedí a mirar ese sector de la tribuna por pedido de ellos y, efectivamente, logré escuchar a un grupo de personas que gritaban ‘U-U-U-U’, imitando el sonido característico de los monos”.

Tras este reporte, Universitario podría enfrentar sanciones, que incluyen el cierre total del estadio Monumental o de la tribuna desde donde provinieron los insultos. La decisión final quedará a cargo de las autoridades deportivas.

El árbitro Michael Espinoza decidió cortar el partido en el estadio Monumental tras insultos contra Ángelo Campos. (Difusión)

Antes de la publicación del informe de Michael Espinoza, el administrador Franco Velazco negó la existencia de actos racistas en el estadio Monumental. “Valera me comenta que, al momento de ejecutar el penal, la tribuna coreaba el nombre del ‘Tunche’. En ese instante, uno de los jugadores de UTC se acerca al árbitro y le dice que le están gritando un término racista. Valera interviene y le aclara que lo que están diciendo es otra cosa. El árbitro, basándose en el reclamo de UTC, decide activar el protocolo. Él no escucha nada directamente, sino que actúa porque el futbolista de UTC se lo informa”.

Tras conocerse el reporte arbitral, ni Velazco ni otros representantes de Universitario han comunicado qué acciones tomará el club en caso de una sanción al estadio Monumental. Esta situación mantiene la incertidumbre sobre la organización del clásico ante Alianza Lima por la novena fecha del Torneo Apertura.

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