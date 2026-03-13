Felipe Chávez se quedará permanentemente en el Colonia: se ejercerá cláusula de compra por ‘Pippo’

Felipe Chávez llegó al FC Köln en condición de préstamo desde el FC Bayern. - Crédito: Difusión

El FC Köln se pone manos a la obra con el futuro de Felipe Chávez. Aunque el joven volante peruano, de 18 años, no suele entrar demasiado en los planteamientos iniciales del técnico Lukas Kwasniok, no deja de ser un valor muy apreciado en la institución.

Por ese motivo, las autoridades del club de la región Rin-Ruhr estudia con demasiada seriedad mantener de manera permanente a ‘Pippo’ y para ello tendrá que ejercer la cláusula de compra estipulada por el FC Bayern.

Felipe Chávez debutó contra el RB Leipzig. - Crédito: FC Köln

Así lo ha informado el periódico Abendzeitung en su reciente edición, añadiendo que Chávez se encuentra muy cómodo y feliz pese a que no está sumando los minutos adecuados en el RheinEnergieStadion. Tal vez su calma pasa por la progresión que podría tener en la siguiente temporada dentro de un equipo de Bundesliga.

Por el lado del Bayern Múnich no existe ninguna traba legal para impedir el avance de las negociaciones por la venta de su talento formado en Baviera. Eso sí, en la operación se consigna una cláusula de recompra para aplicar entre el 2027 y 2028, siempre y cuando Felipe dé muestras de un rendimiento diferencial en Alemania.

'Pippo' llega al FC Colonia con la esperanza de crecer sustancialmente en la Bundesliga. | VIDEO: FC Köln

‘Pippo’ salió de los ‘muniqueses’ a mitad de la temporada actual ante la falta de oportunidades por la feroz competencia con futbolistas ilustres como Jamal Musiala, Serge Gnabry y Michael Olise. Aunque contaba con propuestas de LaLiga y Serie A, acabó moviéndose dentro de la Bundesliga llegando al FC Köln.

De momento, el peruano apenas ha sumado presencias residuales con el ‘effzeh’. En parte se debe a que la estructura de juego del DT Kwasniok se encuentra constituida al 100% y la ejecución de movimientos puntuales en la oncena no es una opción contemplada pese a que el equipo coquetea con los últimos lugares de la clasificación.

Felipe Chávez en su primer entrenamiento con el FC Köln. - Crédito: Gauer

Recorrido por la salvación

El FC Köln enfrenta actualmente una situación muy crítica relacionada con el descenso. La dinámica negativa que atraviesa el plantel amenaza con desembocar en un descalabro total, por lo que la institución se encuentra en la obligación de elevar su rendimiento de manera urgente para evitar consecuencias mayores.

La escuadra conocida como 'effzeh’ dispone de ocho partidos restantes en el calendario para revertir su delicada posición en la tabla. En este tramo decisivo, el equipo deberá enfrentarse a rivales de alto nivel como el Eintracht Frankfurt, el Bayer Leverkusen y el FC Bayern, conjuntos que representan un reto significativo para sus aspiraciones de permanencia.

Ante este panorama, resulta probable que el FC Köln recurra a Felipe Chávez en búsqueda de una alternancia en el once inicial, aunque se prevé que continúe la tendencia de utilizarlo como relevo desde el banquillo, con el objetivo de que aporte frescura en los tramos finales de los encuentros.

El equipo bajo la dirección de Lukas Kwasniok no registra victorias desde finales de enero. Desde entonces, el conjunto ha acumulado una serie de derrotas, agudizando la preocupación en torno a su desempeño y posibilidades de evitar el descenso en la presente temporada.