Movistar Deportes sorprende con nuevo panel de periodistas para transmitir el Cienciano vs Sport Boys por Liga 1 2026

Movistar tendrá su propio panel periodístico para la transmisión del Cienciano vs Sport Boys de la Liga 1 2026 - Crédito: Movistar Deportes.

Este lunes 9 de marzo, Movistar Deportes presentará su propio panel de periodistas para la transmisión del partido entre Cienciano y Sport Boys, que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Se trata de la primera vez que una cableoperadora en Perú tendrá su equipo exclusivo de narradores y comentaristas para un encuentro del campeonato local, utilizando la señal compartida de L1MAX.

La señal oficial de la Liga 1, L1MAX, transmite todos los partidos del torneo nacional y distribuye sus imágenes a diversas cableoperadoras autorizadas, entre ellas Movistar. Hasta el momento, estas empresas solo podían retransmitir los partidos utilizando la narración original de L1MAX, sin la posibilidad de incorporar sus propios equipos periodísticos. Ahora, Movistar Deportes inaugura esta modalidad, marcando un precedente en la cobertura de la liga peruana.

Según lo informado por Movistar Deportes a través de sus redes sociales oficiales, la cobertura especial comenzará a las 17:15 horas y estará disponible en los canales 3 y 703 en HD. El panel estará conformado por David Chávez, Diego Penny y Maxi Mendaña, quienes serán los encargados de ofrecer el relato, análisis y comentarios del partido. Esta nueva apuesta busca brindar a los televidentes una experiencia diferenciada, con voces y estilos propios del canal.

Panel de Movistar Deportes para el partido entre Cienciano y Sport Boys.

Ambos clubes llegan con realidades opuestas: Cienciano registra dos partidos consecutivos sin derrotas y ha clasificado recientemente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que Sport Boys no ha logrado ganar como visitante en lo que va del campeonato.

El presente de Cienciano y su ambición en la Liga 1

Cienciano afronta la sexta fecha del Torneo Apertura con el objetivo de acercarse a la parte alta de la tabla, respaldado por su buen momento y el impulso tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. (X / Movistar Deportes)

Cienciano se presenta ante su público luego de cosechar una serie de resultados que le han permitido instalarse en la sexta posición de la tabla, con siete puntos y una diferencia de goles de +3. En sus más recientes cinco partidos, el equipo cusqueño venció por 3-2 a Deportivo Garcilaso, empató 1-1 ante Alianza Atlético, cayó 2-1 frente a Universitario y goleó 6-1 a Juan Pablo II College. Además, viene de lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras imponerse a FBC Melgar en una definición por penales.

El elenco dirigido por Melgarejo ha mostrado solidez como local, donde acumula una victoria y un empate, con siete goles a favor y solo dos en contra en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El plantel titular previsto incluye a Falcón en el arco, una defensa conformada por Aguilar, Núñez, Becerra y Martinich, un mediocampo con Barreto, Robles y Hohberg, y un tridente ofensivo integrado por Souza, Bandiera y Garcés.

El propio entrenador expresó en la previa: “Queremos seguir sumando en casa y mantener la regularidad para pelear arriba. Los muchachos están motivados tras la clasificación internacional”.

Sport Boys busca revertir su situación

Sport Boys llega a Cusco con la necesidad de sumar para salir de la parte baja de la tabla, en un duelo complicado frente a Cienciano y con el desafío pendiente de ganar como visitante. (Facebook / Spor Boys Association)

La campaña de Sport Boys ha estado marcada por la irregularidad, con una sola victoria, dos empates y dos derrotas en las primeras cinco fechas, lo que lo ubica en la decimotercera posición con cinco puntos y una diferencia de goles de -1. El equipo chalaco, dirigido por el colombiano Jaime de la Pava, aún no ha conseguido sumar puntos como visitante y en esa condición ha sufrido dos derrotas sin anotar goles.

Sport Boys llega al duelo tras igualar sin goles frente a Deportivo Moquegua, perder por 1-0 ante Alianza Lima, vencer por la mínima a Atlético Grau y registrar empates ante Los Chankas y derrotas ante ADT de Tarma. El once probable para este compromiso estaría compuesto por Melián, Aranda, Dulanto, Riojas, Mora, Da Campo, Illanes, Torres, Alarcón, Urruti y Nequecaur.

“Sabemos que enfrentar a Cienciano en Cusco siempre es complicado, pero estamos enfocados en conseguir un resultado positivo que nos ayude a salir de la parte baja”, manifestó el entrenador de la Pava en conferencia de prensa.

Antecedentes entre ambos clubes

El historial entre Cienciano y Sport Boys en los últimos años refleja duelos equilibrados, con triunfos repartidos y empates que evidencian la paridad entre ambos equipos. (Facebook / Club Cienciano)

La estadística de los últimos cinco encuentros entre Cienciano y Sport Boys favorece ligeramente al conjunto chalaco, que registra dos victorias, dos empates y una derrota ante los cusqueños. El enfrentamiento más reciente se produjo el 17 de septiembre de 2025, en la novena fecha del Torneo Clausura, y concluyó con empate a dos goles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En el acumulado de enfrentamientos por Liga 1, Cienciano ha logrado imponerse una vez, mientras que Sport Boys suma dos triunfos y se han registrado dos igualdades. El rendimiento del equipo rosado como visitante ha sido deficitario, sin puntos obtenidos fuera del Callao en el presente torneo.

Sebastián Lozano Bedoya ha sido designado como árbitro principal del cotejo, mientras que la organización de la Liga 1 confirmó las medidas de seguridad habituales para este tipo de compromisos. El desenlace del partido será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el Torneo Apertura.