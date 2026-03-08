Perú Deportes

Sporting Cristal se pronuncia tras denuncia de racismo contra Franco Coronel y exige sanciones “con todo el peso de la ley”

El futbolista brasileño Cristiano da Silva alertó al colegiado del encuentro y encaró al jugador de Alianza Atlético. Minutos más tarde, Gustavo Zeballos reveló el insulto que profirió el argentino

Sporting Cristal expresó su enérgico
Sporting Cristal expresó su enérgico rechazo y refrendó su respaldo a Cristiano da Silva tras acusación de racismo. Crédito: L1 MAX/Sporting Cristal.

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 quedó marcada por un lamentable episodio de discriminación en el Estadio Alberto Gallardo. Durante el compromiso entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, el defensor brasileño Cristiano Da Silva denunció haber sido víctima de insultos racistas por parte del jugador rival, Franco Coronel. El incidente no solo empañó el desarrollo del juego, sino que activó de inmediato los protocolos establecidos por la Federación Peruana de Fútbol para estos casos.

Todo ocurrió en el transcurso del encuentro, cuando Da Silva se acercó al árbitro principal para reportar las ofensas verbales recibidas. Visiblemente afectado y molesto, el jugador ‘rimense’ buscó explicaciones directamente con Coronel, lo que generó un momento de alta tensión sobre el césped del Estadio Alberto Gallardo. La situación escaló tras el pitazo final, pues el futbolista brasileño confrontó nuevamente al deportista argentino en la zona de vestuarios, donde sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que el altercado pasara a mayores.

La revelación del insulto y el respaldo institucional

Poco después de los hechos, el gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zeballos, ofreció detalles sobre la gravedad de lo sucedido. En declaraciones a la prensa, el directivo reveló que Franco Coronel utilizó el término “macaco” (mono en portugués) para referirse a Cristiano Da Silva. Esta revelación confirmó la naturaleza racista de la agresión y puso el foco sobre la conducta del futbolista de Alianza Atlético, quien ahora enfrenta la posibilidad de severos castigos por parte de la Comisión Disciplinaria.

El comunicado de Sporting Cristal
El comunicado de Sporting Cristal que condena el insulto racista de Franco Coronel contra su jugador, Cristiano da Silva. Crédito: X Sporting Cristal.

Ante la magnitud del evento, Sporting Cristal publicó un comunicado oficial mediante sus redes sociales para fijar su postura. En el documento, el club expresó su “más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador”. La institución celeste enfatizó que mantiene una línea firme contra cualquier manifestación discriminatoria, tanto dentro como fuera de su recinto deportivo, y aseguró que actuará con coherencia frente a este tipo de agresiones.

El club del Rímac también fue enfático en su pedido a las instancias superiores. “Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor celeridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley”, reza la misiva institucional de los ‘bajopontinos’. Para Cristal, este tipo de conductas resultan intolerables bajo cualquier circunstancia en el fútbol moderno.

Compromiso firme por la integridad en el fútbol

El respaldo hacia el delantero brasileño fue total por parte de la familia ‘rimense’. El comunicado cierra con un mensaje de solidaridad: “El Club Sporting Cristal reitera su compromiso con un fútbol basado en el respeto, la inclusión y la integridad, y expresa su total respaldo a nuestro jugador Cristiano Da Silva frente a estos lamentables hechos”. Este pronunciamiento busca sentar un precedente para que el entorno deportivo sea un espacio libre de odio y prejuicios.

El gerente deportivo de Sporting Cristal señaló el insulto del argentino hacia el brasileño. Créditos: L1 Max.

Ahora, la pelota está en la cancha de las autoridades de la organización de la Liga 1 y los miembros de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. Los encargados deben revisar los informes arbitrales y las pruebas audiovisuales para determinar la magnitud de la sanción contra Franco Coronel. Mientras tanto, la comunidad futbolística permanece atenta a las medidas que se tomen para erradicar definitivamente el racismo de los estadios peruanos, en una jornada que, lamentablemente, se recordó más por lo ocurrido fuera de lo estrictamente deportivo.

