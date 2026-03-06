Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”

La argentina expresó las razones por las cuales decidió fichar por Atlético Atenea. Créditos: Entre Ceja y Ceja / Youtube.

Nicole Pérez es la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, superando los 400 puntos. La jugadora argentina llegó a Perú sin gran reconocimiento previo y logró consolidarse gracias a su desempeño y al respaldo constante de su entrenadora, Lorena Góngora, y de sus compañeras. Su rendimiento individual fortaleció al equipo, que ahora disputará los cuartos de final.

La deportista de 21 años relató en una entrevista con el programa Entre Ceja y Ceja cómo se dio su llegada al voleibol peruano. “Yo me iba a ir a España, pero la propuesta se cayó. Hablé con Facu (Facundo Morando) y le pregunté: ‘¿Entonces qué hago?’. Siempre que tenemos algún club en mente, consultamos con los entrenadores de la selección para conocer su opinión sobre el nivel y otros aspectos. Facu ya me había dicho antes que la liga estaba mejorando, que sería bueno jugar ahí, además de estar cerca de casa".

Pérez mantuvo contacto no solo con Facundo Morando, actual entrenador de Alianza Lima, sino también con Brenda Graff, excentral de Universitario de Deportes. Sin embargo, fue el estratega quien le hizo el primer ofrecimiento para sumarse a la Liga Peruana de Vóley: “Facu me contactó por el tema de Alianza”.

Al mismo tiempo, Lorena Góngora también la invitó a unirse al equipo. “Veníte, vení a jugar acá. La liga está buena, vamos a tener un buen equipo y vas a aprender mucho”, le expresó su compatriota, algo que resultó fundamental para Pérez: “Que era lo que más me importaba: aprender y sumar minutos en cancha, porque creo que así se aprende, jugando y equivocándose”.

Estas propuestas la motivaron a salir nuevamente de Argentina, tras su paso por Francia. “Entonces, decidí ver qué me ofrecían. El equipo se veía bien y, como conozco a Lore, pensé que podría ser una buena oportunidad para mejorar y sumar tiempo de juego”.

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atlético Atenea en lugar de Alianza Lima.

¿Por qué no llegó a Alianza Lima?

Nicole Pérez dio detalles de las razones por las cuales no llegó a jugar en Alianza Lima. Todo se trataba de un factor deportivo. “En Alianza todas las jugadoras son experimentadas, lo que genera cierta presión, porque soy de las más jóvenes y cuando entro tengo que hacerlo bien. Hay jugadoras con mucha experiencia de selección, como Eli (Elina Rodríguez), con quien me llevo muy bien. Ella también me animó a sumarme”.

Pérez se inclinó por la posibilidad de Atenea, debido a que sentía que podía tener más minutos, a diferencia del equipo ‘blanquiazul’. “Yo quería jugar y sentía que en Alianza hay un equipo consolidado donde todas pueden tener minutos, tanto titulares como suplentes. Mi objetivo era aprender, intentar cosas nuevas y aprovechar que todavía soy joven. Quizá más adelante, cuando tenga más experiencia, vuelva a jugar en Alianza en otra etapa”.

La argentina señaló que prefirió el tema deportivo por encima de lo económico, ya que está pensando al futuro. “Si aprendo ahora, después podré pensar en lo económico. Por ahora, estoy enfocada en crecer en lo técnico, porque Lore tiene una técnica diferente por su formación en Argentina y eso es un desafío para muchas chicas. Me dijo que me ayudaría a mejorar en todo lo posible y que iba a jugar, que es lo más importante para mí: aprender y tener minutos”.

La propuesta de Lorena Góngora resultó más convincente que la de Facundo Morando para Nicole Pérez.

Lo que mejoró con Lorena Góngora

La decisión de Nicole Pérez resultó acertada. Bajo la conducción de Lorena Góngora en Atlético Atenea, logró un crecimiento significativo, hasta convertirse en la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley y captar la atención de clubes nacionales y extranjeros que ya la tienen en carpeta para la próxima temporada.

“Mentalmente también mejoré mucho. La responsabilidad que tengo ahora es algo que aprendí a manejar desde que llegué. En lo técnico, sobre todo en las direcciones de ataque, noté el cambio. Cuando llegué, mi línea era muy limitada. Lore me preguntó cuál era mi mejor pelota y le respondí que la diagonal corta, la diagonal larga y nada más. Me ayudó a trabajar y ahora siento que tengo muchas más variantes, lo que considero muy positivo”, concluyó.