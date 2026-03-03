Perú Deportes

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación

La idea en la ‘misilera’ es que el controvertido central, sobre quien pesa una denuncia, sea una pieza capital, ocupando un lugar inamovible entre los titulares. No obstante, el área deportiva estudia aplicar cláusulas en caso cometa indisciplinas

Carlos Zambrano aún cuenta con una posibilidad de seguir activo en la Liga 1 2026.

Hay un clima demasiado movido en el Callao, originado por el delicado momento que atraviesa Sport Boys en la Liga 1 2026 bajo la controvertida conducción de Jaime de la Pava, quien se ubica en la cuerda floja por los malos resultados conseguidos en los primeros meses del año.

Aunque el tema de su salida se discute con recurrencia, algunas autoridades de la ‘misilera’ consideran que puede haber un cambio sustancial en el rendimiento si se ejercen contrataciones de renombre en algunas fases del campo como la defensa. En ese sector se estaría analizando la incorporación del polémico Carlos Zambrano.

Según el periodista Jorge Solari, quien en su momento formó parte del área de prensa del Sport Boys “sí hay una posibilidad bastante alta” para que el ‘Káiser’ se incorpore al club ‘rosado’. En el área directiva, entretanto, ven viable la operación a partir del aspecto económico, dado que el futbolista pretender solo ingresar una suma módica; su prioridad, claro está, es continuar en actividad.

Carlos Zambrano se aproxima a Sport Boys.

Evaluación legal

Hay que recordar que una probable incorporación de Carlos Zambrano ocasionaría un ruido mediático aún mayor alrededor del Sport Boys, debido a que hace poco fue separado de Alianza Lima por una indisciplina resonante vinculada por un caso de abuso sexual durante la pretemporada en Montevideo, Uruguay.

Aun así, el equipo ‘chalaco’ quiere hacerse de los servicios del cuestionado zaguero central, quien de momento se mantiene libre mientras entrena por su propia cuenta. Por lo que se sabe, de acuerdo con L1MAX, ya ha existido un contacto formal por parte del administrador de la institución.

Carlos Zambrano dejó de pertenecer a Alianza Lima tras alcanzar un acuerdo definitivo después de la denuncia por abuso sexual. El club confirmó su salida y la desvinculación se produjo tras varios días de negociaciones.

Eso sí, en Sport Boys están tomando todos los recaudos legales para avanzar de manera adecuada las negociaciones. Lo más probable es que se aplique una serie de cláusulas al futurible contrato, a fin de resguardarse en caso el ‘5’ cometa alguna falla actitudinal que derive en una separación inmediata.

Está de más decir que de Zambrano llama la atención su experiencia, seguridad, agresividad y liderazgo dentro del campo, características que necesita la ‘misilera’ para encarrilarse en el Apertura 2026. No obstante, esos parámetros pueden quedar fulminados en caso el futbolista se desvíe en el camino o la denuncia por abuso prospere hacia una detención.

Carlos Zambrano fue denunciado por cometer un abuso sexual durante la pretemporada de Alianza Lima, en Uruguay.

