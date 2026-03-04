John Mercado sueña con integrar la selección de Ecuador en el Mundial 2026: “Vengo trabajando para estar en la lista final”

John Mercado disputó cuatro partidos del proceso clasificatorio al Mundial 2026. - Crédito: FEF

El entrenador Sebastián Beccacece dispone de una cantidad importante de futbolistas para integrar la selección de Ecuador en la Copa del Mundo 2026. Uno de ellos es John Mercado, quien viene realizando una campaña más que interesante con el histórico Sparta Praga de la Chance Liga.

Aunque sus posibilidades de unirse a la ‘tri’ son un tanto residuales por la presencia de otros deportistas con mayor experiencia y jerarquía, confía que su notable rendimiento en la máxima categoría de República Checa, donde redondea los 30 partidos, le permita cumplir el sueño de vida de acudir a un Mundial vistiendo la camiseta de su país.

John Mercado se ha hecho de un sitio en Sparta Praga. - Crédito: AFP

“Vengo trabajando para eso, para estar en esa lista final. Creo que es algo lindo, algo maravilloso. Creo que de niño uno sueña con jugar un mundial, cantar un himno nacional en una Copa del Mundo, creo que es algo histórico. Y vengo preparándome para poder estar ahí“, indicó en una entrevista con ESPN.

En otro pasaje de la charla, Mercado explicó que su llegada al Sparta Praga obedeció a una mayor exposición pensando en la cita planetaria y que contó con validación del técnico Beccacece, quien podría estar considerando su llamado final.

“Lo consulté con el cuerpo técnico. Qué les parecía a ellos esto venir a esta liga. Me dijeron que sí, que es una liga muy buena. Además yo venía de un equipo chico de Portugal, y llegaba a un equipo grande, eso era un salto para mí“, subrayó.

“Y aparte es un equipo que siempre está jugando competitivamente, torneos internacionales. Una buena decisión para mi crecimiento”, añadió el joven extremo izquierdo.

John Mercado lucha por un lugar en la lista final de Ecuador para el Mundial 2026. - Crédito: FEF

Detalles definidos

Ecuador ha definido la ciudad de Columbus, Ohio como el punto estratégico para su concentración durante la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026. La ‘tri’ utilizará las instalaciones del OhioHealth Performance Center, un complejo que ha sido seleccionado tras un análisis detallado de factores deportivos y logísticos.

Esta sede ofrece un entorno adecuado para el entrenamiento y la recuperación de los jugadores de la selección ecuatoriana, facilitando la integración del plantel y optimizando la preparación física y táctica de cara a los compromisos mundialistas. La elección apunta a maximizar el rendimiento y minimizar las complicaciones derivadas de largos traslados, lo que ha sido una prioridad para el cuerpo técnico.

La proximidad del OhioHealth Performance Center a las ciudades de Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey ha sido determinante en la decisión de la delegación ecuatoriana. Estas localidades serán los escenarios donde la ‘tri’ afrontará sus primeros tres partidos en la competencia.

Con una planificación enfocada en la eficiencia logística, el equipo podrá desplazarse con facilidad entre las sedes de los encuentros, evitando el desgaste que supone cruzar grandes distancias en territorio estadounidense. El acceso rápido a estos puntos del calendario permite a Ecuador mantener una preparación continua y adecuada entre cada compromiso, aspecto considerado clave por sus responsables.

Ecuador integra el Grupo E del Mundial 2026 junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil. - Crédito: Difusión

En el plano competitivo, Ecuador forma parte del Grupo E y debutará frente a Costa de Marfil, selección reconocida por su fortaleza física y experiencia internacional. El segundo desafío será ante Curazao, conjunto que participa por primera vez en una Copa del Mundo y representa un rival inédito para los sudamericanos. El cierre de la fase de grupos será contra Alemania, una de las potencias históricas del fútbol mundial.

Este calendario exige a la selección ecuatoriana mantener la concentración y el rendimiento en cada partido, enfrentando distintos estilos de juego y adaptándose a nuevas exigencias en el desarrollo del torneo.