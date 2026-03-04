Albania, la sucursal balcánica del fútbol italiano que apunta a hacer historia rumbo al Mundial 2026

Albania se medirá ante Polonia por un lugar en la segunda ronda del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. Crédito: reporteri.net

La selección de Albania afronta este 26 de marzo el desafío más importante de su trayectoria deportiva. El combinado nacional visita el Estadio Narodowy de Varsovia para medir fuerzas ante Polonia en la primera ronda del repechaje mundialista. Este escenario, con capacidad para 59 mil espectadores, lucirá un lleno total; sin embargo, las ‘águilas’ no estarán solas. Cerca de 3 mil aficionados albaneses ocuparán el sector reservado por la UEFA para alentar a un grupo que busca su primera clasificación a una Copa del Mundo.

El éxito reciente del proyecto que lidera el técnico Sylvinho tiene una base clara: la influencia del fútbol italiano. La columna vertebral del equipo nacional se forjó en la Serie A, lo que otorga al plantel un orden táctico y un rigor defensivo propio del Calcio. En la retaguardia, Berat Djimsiti destaca como el capitán y referente indiscutible tras su consolidación en el Atalanta. Junto a él, Ardian Ismajli aporta seguridad en el fondo; el central del Torino registra este año números destacados en el rubro de recuperaciones dentro de la liga italiana.

El equilibrio en el mediocampo también está profundamente ligado al país transalpino. Ylber Ramadani, titular fijo en el Lecce, ejerce como el ‘pulmón’ defensivo y ofrece el balance necesario para la transición de juego. En la creación, Kristjan Asllani asume el rol de cerebro. Pese a su reciente cesión al Besiktas de Turquía, el volante mantiene la escuela técnica que adquirió en el Inter de Milán. A ellos se suma la juventud de Medon Berisha, también del Lecce, quien ya cuenta con minutos en la élite y es una de las apuestas de recambio para este proceso.

Ylber Ramadani, pilar en la defensa del Lecce y la selección de Albania. Crédito: Instagram Ylber Ramadani.

La experiencia es otro factor clave para este duelo de vida o muerte. Elseid Hysaj, lateral de la Lazio, aporta el oficio necesario en partidos de alta tensión, mientras que Nedim Bajrami mantiene su estatus de pieza fundamental. Aunque Bajrami milita hoy en el Rangers de Escocia, su prolongado pasado en clubes como Empoli y Sassuolo lo identifica plenamente con el estilo asociativo del equipo. Albania arriba a la capital polaca como una verdadera sucursal del fútbol italiano, lista para silenciar el estadio nacional del equipo de Lewandowski y dar el primer paso hacia la historia.

Primera vez en el repechaje

La presencia de Albania en esta instancia del repechaje representa un hito sin precedentes en su trayectoria futbolística. El país de las ‘águilas’ nunca antes estuvo tan cerca de alcanzar una Copa del Mundo, un logro que hoy se siente posible gracias a la madurez de su actual generación. Para este pequeño país balcánico, el duelo en Varsovia no es un partido más; es la oportunidad de derribar un muro histórico y dejar atrás décadas de eliminaciones tempranas en el continente europeo.

Este enfrentamiento carga, además, con un fuerte tinte de revancha. En el proceso clasificatorio hacia Qatar 2022, fue precisamente la selección de Polonia la que truncó las ilusiones albanesas. En aquella ocasión, el equipo liderado por Robert Lewandowski arrebató el cupo a la repesca en las últimas jornadas, lo que dejó una herida abierta en la afición de Tirana. Cuatro años después, el fútbol ofrece una oportunidad de redención inmediata.

Las cuatro llaves del Repechaje Europeo que repartirán los últimos boletos de UEFA

Como precedente cercano, el equipo llega con el impulso de su participación en la Eurocopa 2024. Aquella fue la segunda vez que Albania disputó el máximo torneo del continente, tras su debut en la edición de 2016. Bajo la dirección de Sylvinho, el conjunto nacional demostró en Alemania que puede competir de igual a igual contra las potencias, dado que igualó con Croacia a dos y perdió contra Italia (2-1) y España (1-0) en duelos muy ceñidos.