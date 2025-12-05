Con Italia en la mira, así se jugará el Repechaje de Europa que definirá al último integrante del Grupo B

Italia-Irlanda del Norte y Gales-Bosnia serán las semifinales de la llave A del repechaje europeo (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

No hay duda de que la bolilla del Repechaje Europa A era la que ningún cabeza de serie quería tener en su grupo. Con Italia como gran protagonista de la llave, en marzo se sabrá si efectivamente la Azzurri logra romper la maldición para volver a decir presente en un Mundial. Pero no será una tarea sencilla...

El ganador del “European Play-off A” irá al Grupo B de la Copa del Mundo 2026 que tiene al anfitrión Canadá como cabeza de serie junto con Qatar y Suiza.

Los dirigidos por Gennaro Gattuso se enfrentarán a Irlanda del Norte el jueves 26 de marzo del 2026 posiblemente en el estadio de Atalanta (Bérgamo) por una de las dos semifinales del “European Play-off A” que tendrá por el otro lado el choque de Gales y Bosnia y Herzegovina en Cardiff ese mismo día. Los vencedores de cada una de esas llaves jugarán por el boleto al Mundial 2026 el martes 31 de marzo.

Todas las llaves serán a partido único y el estadio de cada final se sorteó previamente, tal cual indicó el reglamento: “Para cada final de la eliminatoria, se realiza un sorteo previo para determinar qué ganador de la semifinal jugará en casa”. En este caso, la definición será en Gales o en Bosnia dependiendo del ganador de esa semifinal.

Las cuatro llaves del Repechaje Europeo que repartirán los últimos boletos de UEFA

Los tetracampeones del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006) llevan dos Copas del Mundo consecutivas sin clasificar (Rusia 2018 y Qatar 2022) que se unen a dos certámenes en fila marchándose en fase de grupos (Alemania 2010 y Brasil 2014): llegan a este repechaje ante Irlanda del Norte porque quedaron segundos en el Grupo I de la primera fase del clasificatorio UEFA que tuvo a Noruega como propietario del pasaje directo.

Europa entregó 12 boletos para ir a la Copa del Mundo de manera directa para los líderes de cada zona y reservó otros 4 pases para los 12 segundos junto con los 4 mejor ubicados en la Nations League que no hayan estado entre esos 24 seleccionados previamente designados.

En este marco, los italianos podrían haber sido cabeza de serie del sorteo con la anteúltima actualización del ranking FIFA o haber caído en el Bombo 2 con la última publicación en la que cayeron tres puestos hasta el 12° lugar. Ahora enfrentarán a un país que figura 69° del conteo FIFA y quedó tercero en el Grupo A de UEFA detrás de Alemania y Eslovaquia, pero que logró clasificar vía Nations League tras haber ganado el Grupo C3 que compartieron con Bulgaria, Bielorrusia y Luxemburgo, lo que les permitió ascender a la segunda división de ese certamen.

El otro cruce será en Cardiff con un seleccionado de Gales que se ubicó dos puntos por detrás de Bélgica en el Grupo J, lo que los obligó a disputar el Repechaje. Tras haber jugado en Qatar 2022 el segundo Mundial de su historia (fueron eliminados en fase de grupos), tendrán una semifinal ante el representativo de Bosnia y Herzegovina que se posicionó a dos unidades de Austria en el Grupo H y que tuvo su última actividad mundialista en Brasil 2014 donde quedaron eliminados detrás de Argentina y Nigeria.

SEMIFINALES LLAVE A DEL REPECHAJE EUROPEO (UEFA)

Jueves 26 de marzo del 2026

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Horarios: 19.45 (España) / 15:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 14:45 (Bolivia y Venezuela) / 13:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 12:45 (México)

Estadio: Cardiff City Stadium (Cardiff, Gales)

Italia vs. Irlanda del Norte

Horarios: 19.45 (España) / 15:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 14:45 (Bolivia y Venezuela) / 13:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 12:45 (México)

Estadio: New Balance Arena (Bérgamo, Italia)*

Sede sin confirmar oficialmente

FINAL LLAVE A DEL REPECHAJE EUROPEO (UEFA)

Martes 31 de marzo del 2026

Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte

Horarios: 20.45 (España) / 15:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 14:45 (Bolivia y Venezuela) / 13:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 12:45 (México)

Estadio: Cardiff City Stadium (Cardiff, Gales) / Bosnia