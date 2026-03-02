Perú Deportes

Golazo de Lisandro Alzugaray con esquinado remate en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

El atacante argentino se lució con una anotación de otro partido para que la ‘U’, que venía sufriendo, rompa la paridad ante el cuadro ‘azul y oro’

Guardar
El volante anotó de tiro libre el 1-0 en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Universitario de Deportes se medía en condición de local frente a FC Cajamarca en un duelo válido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el principio, los dueños de casa se mostraron más ofensivos y buscaron constantemente instalarse en campo contrario, aunque sin la capacidad de generar ocasiones de peligro. Por su parte, el conjunto visitante apeló a los contragolpes para intentar hacer daño. De pronto, apareció Lisandro Alzugaray con un magnífico gol de tiro libre para romper la paridad a favor de la ‘U’.

Esta acción se llevó a cabo a los 66 minutos de la contienda. Diego Romero jugó con Williams Riveros y este lo hizo con Anderson Santamaría, quien abrió por la banda izquierda con José Carabalí. El futbolista ecuatoriano filtró un pase para Alzugaray, que entró en disputa con los adversarios, hasta que perdió el balón.

Alexis Rodas realizó un despeje, pero Tomás Andrade cometió falta sobre Jesús Castillo. Carabalí descargó rápido con Jairo Concha, quien se llevó de un giro a Hernán Barcos y quiso meter un pase filtrado. Matías Almirón alejó el peligro de su área, pero ante la imprecisión en salida del elenco cajamarquino, surgió el recién ingresado Héctor Fértoli para ganar una pelota y recibir la falta de Almirón.

El árbitro Joel Alarcón no dudó en sancionar la infracción y decretar el tiro libre a favor de Universitario. Andy Polo tomó el esférico, en lo que parecía que sería el ejecutor a pocos metros del área contraria. Y luego de que el arquero de FC Cajamarca, Carlos Mosquera, optara por colocar una barrera de cuatro jugadores, Lisandro Alzugaray se animó con un disparo que se coló en la barrera, dio un bote previo y luego el balón se insertó en el fondo del arco visitante, desatando la algarabía de los hinchas ‘merengues’ en el estadio Monumental.

El disparo de zurda de
El disparo de zurda de Lisandro Alzugaray para poner el 1-0 de Universitario sobre FC Cajamarca.

Sin duda, una anotación que destrabó el partido para Universitario, ya que pese a que jugaba en casa, tenía la posesión de la pelota y se ubicaba en campo contrario, no conseguía trasladar esa superioridad en el marcador.

El mismo Lisandro Alzugaray contó con una chance inmejorable a los 60 minutos, cuando luego de un remate que obstruyó la defensa de FC Cajamarca, capturó la pelota y, en su intención de cruzar el disparo, no pudo anotar. De hecho, el balón rozó en Alex Valera, que tampoco tuvo fortuna en la definición.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Lisandro AlzugarayUniversitario de DeportesFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario 1-0 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscan volver a la senda del triunfo después de dejarse igualar por Sporting Cristal. Al frente, eso sí, se plantará un rival difícil que cuenta con Hernán Barcos como goleador del año. Sigue todas las incidencias del cruce

Universitario 1-0 FC Cajamarca EN

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 de la Fase 2

Alianza Lima y Universitario protagonizarán el choque más atractivo de la jornada. En dicho duelo estará en juego el primer lugar del campeonato. La tabla se puso de candela en la recta final

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Universitario 3-1: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Durante el partido, figuras como ‘Chabela’ Sánchez se destacaron en Alianza Lima, aportando puntos clave para mantener la ventaja en los tramos más parejos del encuentro.

Alianza Lima vs Universitario 3-1:

Jefferson Farfán le dedicó emotivo mensaje a Matías Succar tras agónico gol en triunfo de Cienciano: “Los tiempos de Dios son perfectos”

La ‘Foquita’ se pronunció en su cuenta de Instagram por la anotación del exdelantero de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en el clásico cusqueño

Jefferson Farfán le dedicó emotivo

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”

El ídolo del ‘papá’, recordado por la gesta de la Copa Sudamericana 2003, ha tenido que dar un paso al costado de sus labores para atender unos asuntos de índole personal impostergables

Cienciano anuncia la salida del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Arturo Fernández abandona su candidatura

Arturo Fernández abandona su candidatura a vicepresidente y arremete contra su propio partido: “Gente traidora, escorias”

Premier Denisse Miralles niega ser cuota de APP y minimiza investigación en su contra: “En este país se abren procesos por cualquier razón”

Rafael López Aliaga detalla su plan de cárcel en la selva: presos en “carpas militares” y cercos de madera hechos por ellos mismos

Carlos Álvarez: “Soy lo que soy y no pido excusas por eso. Mi sexualidad no puede ser motivo de persecución”

Ministra Denisse Miralles iniciará ronda de diálogo con bancadas del Congreso previo al voto de confianza

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani y Macarius reavivan

Suheyn Cipriani y Macarius reavivan rumores de reconciliación tras ser vistos juntos en Arequipa: ¿ya volvieron?

Melissa Klug nada con tiburones en las Maldivas y causa sensación en sus redes sociales: “Sin miedo”

La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

‘Escalera al Cielo’ llega al cine por primera vez en Lima: fecha, entradas y más

Miranda Capurro se lanza como cantante con tema ‘Otra Mitad’ tras su salida de Zaca TV

DEPORTES

Universitario 1-0 FC Cajamarca EN

Universitario 1-0 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 de la Fase 2

Alianza Lima vs Universitario 3-1: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Jefferson Farfán le dedicó emotivo mensaje a Matías Succar tras agónico gol en triunfo de Cienciano: “Los tiempos de Dios son perfectos”

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”