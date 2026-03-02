Golazo de Lisandro Alzugaray con esquinado remate en Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

El volante anotó de tiro libre el 1-0 en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Universitario de Deportes se medía en condición de local frente a FC Cajamarca en un duelo válido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el principio, los dueños de casa se mostraron más ofensivos y buscaron constantemente instalarse en campo contrario, aunque sin la capacidad de generar ocasiones de peligro. Por su parte, el conjunto visitante apeló a los contragolpes para intentar hacer daño. De pronto, apareció Lisandro Alzugaray con un magnífico gol de tiro libre para romper la paridad a favor de la ‘U’.

Esta acción se llevó a cabo a los 66 minutos de la contienda. Diego Romero jugó con Williams Riveros y este lo hizo con Anderson Santamaría, quien abrió por la banda izquierda con José Carabalí. El futbolista ecuatoriano filtró un pase para Alzugaray, que entró en disputa con los adversarios, hasta que perdió el balón.

Alexis Rodas realizó un despeje, pero Tomás Andrade cometió falta sobre Jesús Castillo. Carabalí descargó rápido con Jairo Concha, quien se llevó de un giro a Hernán Barcos y quiso meter un pase filtrado. Matías Almirón alejó el peligro de su área, pero ante la imprecisión en salida del elenco cajamarquino, surgió el recién ingresado Héctor Fértoli para ganar una pelota y recibir la falta de Almirón.

El árbitro Joel Alarcón no dudó en sancionar la infracción y decretar el tiro libre a favor de Universitario. Andy Polo tomó el esférico, en lo que parecía que sería el ejecutor a pocos metros del área contraria. Y luego de que el arquero de FC Cajamarca, Carlos Mosquera, optara por colocar una barrera de cuatro jugadores, Lisandro Alzugaray se animó con un disparo que se coló en la barrera, dio un bote previo y luego el balón se insertó en el fondo del arco visitante, desatando la algarabía de los hinchas ‘merengues’ en el estadio Monumental.

El disparo de zurda de Lisandro Alzugaray para poner el 1-0 de Universitario sobre FC Cajamarca.

Sin duda, una anotación que destrabó el partido para Universitario, ya que pese a que jugaba en casa, tenía la posesión de la pelota y se ubicaba en campo contrario, no conseguía trasladar esa superioridad en el marcador.

El mismo Lisandro Alzugaray contó con una chance inmejorable a los 60 minutos, cuando luego de un remate que obstruyó la defensa de FC Cajamarca, capturó la pelota y, en su intención de cruzar el disparo, no pudo anotar. De hecho, el balón rozó en Alex Valera, que tampoco tuvo fortuna en la definición.

