Bélgica en el Mundial 2026: el adiós de una generación dorada marcada por la rivalidad entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

Bélgica enfrenta el desafío del Mundial 2026 con la incertidumbre de que sea la última oportunidad para su célebre generación dorada, una etapa marcada por logros destacados pero también por frustraciones y disputas internas. El punto más sensible se encuentra en la complicada relación entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, cuya distancia personal ha influido en el clima dentro del equipo nacional durante los últimos años. El seleccionado belga busca dejar atrás las decepciones recientes y recomponer su estructura con la llegada de Rudi García como nuevo seleccionador, encargado de restaurar la cohesión y el entusiasmo competitivo.

Rivalidad entre De Bruyne y Courtois: origen y consecuencias

La relación entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois se fracturó en 2014 tras un episodio de índole personal. Desde entonces, la tensión entre ambos sigue vigente. Ambos se conocían desde la infancia y compartieron equipo en el Chelsea, así como en las categorías juveniles de la selección belga.

El distanciamiento ocurrió cuando salió a la luz una relación sentimental entre Courtois y Caroline Lijnen, entonces pareja de De Bruyne. Luego de este suceso, la amistad entre ambos quedó rota y nunca se restableció. Ambos reconstruyeron sus vidas personales y su vínculo en la selección se limita al plano profesional.

El conflicto resurgió en la previa al Mundial de Brasil 2014. Tanto la jefa de prensa de la selección como el entonces técnico Marc Wilmots intervinieron para evitar que la situación afectara más al vestuario, pero la distancia entre los jugadores se mantuvo.

La rivalidad ha dejado secuelas en la dinámica interna del equipo. Según Sport, uno de los episodios más recientes fue la polémica sobre la capitanía: ante la lesión de De Bruyne, la cinta fue asignada a Romelu Lukaku y no a Courtois, generando malestar y la salida temporal del guardameta de la selección. Posteriormente, el arquero del Real Madrid regresó a las convocatorias con el nuevo seleccionador.

Presión sobre la generación dorada de Bélgica y su desempeño reciente

La llamada generación dorada se forjó a partir de un proceso de renovación en las divisiones formativas belgas. Este grupo, conformado por figuras como De Bruyne, Courtois, Romelu Lukaku y Eden Hazard, convirtió a Bélgica en contendiente habitual en los grandes torneos del fútbol internacional, aunque sin conquistar títulos. El punto más alto fue el tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018, donde eliminó a Brasil y cayó en semifinales ante Francia.

Desde entonces, el rendimiento del equipo ha caído. Luego de esa gesta, Bélgica fue eliminada en cuartos de final en la Eurocopa 2021, sufrió una salida en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022 y dijo adiós en octavos de final de la Eurocopa 2024 frente a Francia.

Ante las críticas sobre el rendimiento del grupo, De Bruyne respondió escuetamente que “hay otras selecciones con talentos similares”, pero el peso de las expectativas no ha dejado de acompañar a esta generación.

Rudi García asumió el mando con la consigna de “partir de una página en blanco”, tras la polémica salida de Domenico Tedesco, quien mantuvo desacuerdos con referentes como Courtois y De Bruyne.

Las dificultades de cohesión y la suma de egos han sido objeto de autocrítica interna. Radja Nainggolan, exinternacional, lo resumió para Goal: “Cuando pones a todos estos jugadores juntos, hay demasiado protagonismo. No siempre va de la mejor manera. Todas divas, todos querían el papel de jugador más importante y las cosas no salieron como debieron haber salido”.

Los belgas dejaron fuera a los brasileros en cuartos de final del Mundial 2022. (FIFA)

El Grupo G: panorama y rivales de Bélgica en el Mundial 2026

El sorteo del Grupo G ubicó a Bélgica junto a Irán, Egipto y Nueva Zelanda, un cuadro que resulta accesible para los ‘diablos rojos’. Ninguno de sus rivales ha conseguido avanzar más allá de la primera fase de un Mundial, y solo la escuadra africana cuenta con una figura de proyección internacional, Mohamed Salah.

Su objetivo primordial será conquistar el grupo y llegar con confianza a las eliminatorias, aunque las experiencias recientes aconsejan prudencia. Irán, pese a su frecuencia en los torneos, nunca ha superado la fase grupal. Egipto, ganador de siete Copas Africanas, podría estar viviendo la última etapa mundialista de Salah. Nueva Zelanda, por su parte, se presenta como el equipo menos experimentado de la llave, siempre buscando dar alguna sorpresa.

El grupo de Bélgica en el Mundial 2026.

En esta etapa, Rudi García ha reincorporado a Courtois y apuesta por una estructura en la que De Bruyne, Lukaku, Trossard y Doku desempeñan roles clave en ataque, respaldados por jugadores como Tielemans y Onana en el mediocampo,

De acuerdo con ESPN, el probable once titular sería: Courtois; Castagne, de Winter, Theate, Seys; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; y Lukaku. El principal desafío será mantener la cohesión, facilitar la transición generacional y transformar el favoritismo del grupo en resultados tangibles.