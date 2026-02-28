Perú Deportes

Bélgica en el Mundial 2026: el adiós de una generación dorada marcada por la rivalidad entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois

Los dos futbolistas belgas afrontan el reto de superar sus diferencias para aspirar al título en Norteamérica, en la que podría ser su última Copa del Mundo

Guardar
Bélgica en el Mundial 2026:
Bélgica en el Mundial 2026: el adiós de una generación dorada marcada por la rivalidad entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

Bélgica enfrenta el desafío del Mundial 2026 con la incertidumbre de que sea la última oportunidad para su célebre generación dorada, una etapa marcada por logros destacados pero también por frustraciones y disputas internas. El punto más sensible se encuentra en la complicada relación entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, cuya distancia personal ha influido en el clima dentro del equipo nacional durante los últimos años. El seleccionado belga busca dejar atrás las decepciones recientes y recomponer su estructura con la llegada de Rudi García como nuevo seleccionador, encargado de restaurar la cohesión y el entusiasmo competitivo.

Rivalidad entre De Bruyne y Courtois: origen y consecuencias

La relación entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois se fracturó en 2014 tras un episodio de índole personal. Desde entonces, la tensión entre ambos sigue vigente. Ambos se conocían desde la infancia y compartieron equipo en el Chelsea, así como en las categorías juveniles de la selección belga.

El distanciamiento ocurrió cuando salió a la luz una relación sentimental entre Courtois y Caroline Lijnen, entonces pareja de De Bruyne. Luego de este suceso, la amistad entre ambos quedó rota y nunca se restableció. Ambos reconstruyeron sus vidas personales y su vínculo en la selección se limita al plano profesional.

El conflicto resurgió en la previa al Mundial de Brasil 2014. Tanto la jefa de prensa de la selección como el entonces técnico Marc Wilmots intervinieron para evitar que la situación afectara más al vestuario, pero la distancia entre los jugadores se mantuvo.

La rivalidad ha dejado secuelas en la dinámica interna del equipo. Según Sport, uno de los episodios más recientes fue la polémica sobre la capitanía: ante la lesión de De Bruyne, la cinta fue asignada a Romelu Lukaku y no a Courtois, generando malestar y la salida temporal del guardameta de la selección. Posteriormente, el arquero del Real Madrid regresó a las convocatorias con el nuevo seleccionador.

De Bruyne y Courtois se
De Bruyne y Courtois se distanciaron a partir de un problema personal.

Presión sobre la generación dorada de Bélgica y su desempeño reciente

La llamada generación dorada se forjó a partir de un proceso de renovación en las divisiones formativas belgas. Este grupo, conformado por figuras como De Bruyne, Courtois, Romelu Lukaku y Eden Hazard, convirtió a Bélgica en contendiente habitual en los grandes torneos del fútbol internacional, aunque sin conquistar títulos. El punto más alto fue el tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018, donde eliminó a Brasil y cayó en semifinales ante Francia.

Desde entonces, el rendimiento del equipo ha caído. Luego de esa gesta, Bélgica fue eliminada en cuartos de final en la Eurocopa 2021, sufrió una salida en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022 y dijo adiós en octavos de final de la Eurocopa 2024 frente a Francia.

Ante las críticas sobre el rendimiento del grupo, De Bruyne respondió escuetamente que “hay otras selecciones con talentos similares”, pero el peso de las expectativas no ha dejado de acompañar a esta generación.

Rudi García asumió el mando con la consigna de “partir de una página en blanco”, tras la polémica salida de Domenico Tedesco, quien mantuvo desacuerdos con referentes como Courtois y De Bruyne.

Las dificultades de cohesión y la suma de egos han sido objeto de autocrítica interna. Radja Nainggolan, exinternacional, lo resumió para Goal: “Cuando pones a todos estos jugadores juntos, hay demasiado protagonismo. No siempre va de la mejor manera. Todas divas, todos querían el papel de jugador más importante y las cosas no salieron como debieron haber salido”.

Los belgas dejaron fuera a los brasileros en cuartos de final del Mundial 2022. (FIFA)

El Grupo G: panorama y rivales de Bélgica en el Mundial 2026

El sorteo del Grupo G ubicó a Bélgica junto a Irán, Egipto y Nueva Zelanda, un cuadro que resulta accesible para los ‘diablos rojos’. Ninguno de sus rivales ha conseguido avanzar más allá de la primera fase de un Mundial, y solo la escuadra africana cuenta con una figura de proyección internacional, Mohamed Salah.

Su objetivo primordial será conquistar el grupo y llegar con confianza a las eliminatorias, aunque las experiencias recientes aconsejan prudencia. Irán, pese a su frecuencia en los torneos, nunca ha superado la fase grupal. Egipto, ganador de siete Copas Africanas, podría estar viviendo la última etapa mundialista de Salah. Nueva Zelanda, por su parte, se presenta como el equipo menos experimentado de la llave, siempre buscando dar alguna sorpresa.

El grupo de Bélgica en
El grupo de Bélgica en el Mundial 2026.

En esta etapa, Rudi García ha reincorporado a Courtois y apuesta por una estructura en la que De Bruyne, Lukaku, Trossard y Doku desempeñan roles clave en ataque, respaldados por jugadores como Tielemans y Onana en el mediocampo,

De acuerdo con ESPN, el probable once titular sería: Courtois; Castagne, de Winter, Theate, Seys; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; y Lukaku. El principal desafío será mantener la cohesión, facilitar la transición generacional y transformar el favoritismo del grupo en resultados tangibles.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Bélgica Mundial 2026Thibaut CourtoisKevin De Bruyneperu-deportes

Más Noticias

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Piero Serra dejó inesperadas declaraciones luego de la derrota del ‘gavilán del norte’ en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jugador de UTC hizo fuerte

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años

El DT argentino estaría por la labor de llamar a un par de futbolistas, de los cuales uno viene de tener un gran 2025 y sería la novedad en amistosos con Marruecos y Países Bajos

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El duelo en el Estadio Monumental mide a los máximos artilleros del torneo: Hernán Barcos (6) y Álex Valera (4). Revisa aquí la programación completa para este encuentro

A qué hora juega Universitario

Gol de Renzo Garcés para triunfazo agónico de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 2026

El defensor peruano se impuso en el duelo aéreo y marcó el 1-0, desatando la euforia en el estadio Héroes de San Ramón

Gol de Renzo Garcés para

Expulsión de Eryc Castillo tras irresponsable manotazo contra rival en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026

El futbolista ecuatoriano dejó con 10 hombres a los ‘blanquiazules’ dificultando aún más el panorama en el segundo tiempo del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura

Expulsión de Eryc Castillo tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya regresa a la

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al Sexto Día’ tras grave accidente automovilístico

Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz por su concierto y publica abrazo de Stephanie Cayo con el español

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund presentan a su bebé con tiernas fotos en redes sociales

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

DEPORTES

Jugador de UTC hizo fuerte

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Renzo Garcés para triunfazo agónico de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 2026

Expulsión de Eryc Castillo tras irresponsable manotazo contra rival en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026