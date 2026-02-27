Perú Deportes

Hernán Barcos se adelanta a su recibimiento en el Universitario vs FC Cajamarca por su pasado en Alianza Lima: “Es parte del folclore”

El ‘Pirata’ se refirió a la reacción de los hinchas ‘cremas’ en el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura, que se realizará este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental de Ate

El 'Pirata' dio su opinión sobre el nuevo partido de FC Cajamarca. (Jax Latin Media)

Hernán Barcos tomó la palabra en la previa del Universitario de Deportes vs FC Cajamarca, válido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El ‘Pirata’ enfrentará a los ‘cremas’, con los cuales sostuvo una gran rivalidad durante los cinco años que permaneció en Alianza Lima.

Pese a lo mencionado, el delantero argentino quiso quitarse presión en sus declaraciones a su salida de los entrenamientos del cuadro cajamarquino. “Es un partido difícil, un partido más como, como cualquier otro”, respondió para las cámaras del medio digital Jax Latin Media.

Barcos, a su vez, se adelantó al recibimiento que tendrá por parte de la hinchada ‘merengue’ en el estadio Monumental durante el fin de semana. “Parte del folclore, parte del folclore del fútbol y vamos a ver cómo se da”, acotó.

Por otro lado, ‘HB9′ abordó las polémicas en las que se vio involucrado días atrás, entre ellas la falta de pago hacia sus compañeros de FC Cajamarca. “Estoy tranquilo con lo que hago y trato de hablar siempre con la verdad, siendo sincero”, expresó.

Finalmente, al ser consultado por su pasado en La Victoria, Hernán Barcos evitó refirse a ello una vez más. “No voy a hablar de Alianza ahora, ya que me debo a FC Cajamarca y trato de respetar los dos clubes”, de esta manera cerró su breve entrevista.

Hernán Barcos es el goleador de la Liga 1 2026

Con 41 años y en un equipo recién ascendido, se pensó que Hernán Barcos cerraría su carrera deportiva alejada del éxito que sembró en Alianza Lima. Sin embargo, se encargó de meterle una bofetada todos los que dudaron de su decisión.

El argentino llegó a FC Cajamarca, se convirtió en líder y en el goleador de la Liga 1. En su debut, anotó un doblete para el empate ante Juan Pablo II de visita. Después, en la siguiente jornada, marcó un tanto para el empate de su elenco ante Deportivo Garcilaso.

Pero no fue hasta la fecha 4 que se destapó, dejando una actuación memorable. Barcos ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo perdía 1-0 ante Melgar y marcó un ‘hat-trick’ para darle vuelta y desatar la emoción en el estadio Héroes de San Ramón.

Con estos últimos tres tantos, alcanzó los 6 en apenas cuatro partidos. También, se posicionó como el máximo goleador del campeonato, superando a jugadores como Alex Valera (4 goles) y Paolo Guerrero (2 goles) y demostrando que sigue vigente en el fútbol peruano.

Ahora, Barcos afrontará un desafío mayor enfrentando a la defensa del vigente tricampeón. El ‘gaucho’ luchará cada pelota con su compatriota Caín Fara, el paraguayo Williams Riveros y el peruano César Inga. Una batalla con pronóstico reservado.

El increíble gol de tiro libre de Hernán Barcos en los últimos minutos del partido entre FC Cajamarca vs Melgar. Marcó el impresionante el 3-1 y desató una celebración eufórica con sus compañeros y la hinchada.

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV

El Universitario vs FC Cajamarca se desarrollará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate, que lucirá abarrotado luego de que se agoten más de 40 mil entradas. Este compromiso podrá verse por la señal de L1 Max.

L1 Max se encuentra en la parrilla de las diferentes teleoperadores, como Best Cable, Claro, Win, DirecTV y ahora último Movistar TV. También, cuenta con una aplicación llamada Liga 1 Play.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de este encuentro en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. No te lo puedes perder.

