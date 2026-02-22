Paulo Autuori hizo dura autocrítica tras empate de Sporting Cristal ante Universitario: “Debemos dejar de recibir goles”

El DT brasileño hizo autocrítica por el rendimiento del cuadro 'celeste' y elogió a Yoshimar Yotún. (Video: INKA DIGITAL TV)

Sporting Cristal igualó 2-2 ante Universitario de Deportes en el estadio Alberto Gallardo, en la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Paulo Autuori rescató un punto como local tras revertir un marcador adverso de dos goles en el segundo tiempo. El resultado dejó sensaciones encontradas para el técnico brasileño, quien reconoció la fortaleza anímica de sus dirigidos, pero también realizó una autocrítica por los problemas defensivos persistentes en el equipo.

En el inicio del partido, el elenco ‘rimense’ evidenció vulnerabilidad en la defensa y la ‘U’ aprovechó los errores para adelantarse rápidamente. El conjunto local no logró mantener la concentración y la visita lo castigó con dos goles antes del descanso. “Nos fuimos abajo mentalmente sufriendo dos goles, no nos encontramos. Creo que los jugadores se fueron abajo mentalmente y eso impactó, pero no sé cuántos partidos hemos podido dar vuelta. Es un equipo preparado, pero debemos dejar de recibir goles. El fútbol es equilibrio”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

La reacción llegó en la segunda mitad, con los ‘cerveceros’ decididos a buscar el empate. Justamente, Autuor valoró la capacidad de recuperación de sus jugadores, pero insistió en que la constante necesidad de remontar puede terminar pasando factura.

“Estoy feliz porque el equipo pudo recuperarse, pero son muchas veces haciendo esto y, en algún momento, va a pasar factura. Jugamos en pocos días, hay futbolistas que han jugado dos partidos con un viaje de por medio. Ahora hay que pensar en el próximo partido”, advirtió.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX

Paulo Autuori enfatizó que el plantel de Sporting Cristal cuenta con una preparación física para competir al máximo nivel, pero subrayó la importancia de encontrar el equilibrio entre defensa y ataque. “Estos son las clases de partidos donde los equipos intentando jugar de manera distinta. Ustedes (periodistas) ya se dieron cuenta que todos los partidos estamos sufriendo goles y continuamos hablando de los delanteros. Si damos la vuelta en tantos partidos, a veces con un hombre menos, es porque podemos hacer goles. Lo que nosotros no podemos sufrir goles de la manera que lo hacemos”, expuso, resaltando al mismo tiempo la calidad de juego de ambas escuadras.

El entrenador de 69 años destacó la madurez competitiva de su plantel, especialmente por la forma en que logró someter a Universitario en el complemento. “Somos un equipo que está bien físicamente, que tiene actitud para revertir las cosas. No es sencillo remontar a un equipo como la ‘U’, con madurez competitiva y jugadores de experiencia; en el segundo tiempo prácticamente los empujamos”, explicó.

Elogios de Paulo Autuori a Yoshimar Yotún

En su análisis, Paulo Autuori dedicó elogios a Yoshimar Yotún, a quien consideró imprescindible en el esquema de Sporting Cristal. “Hay gente que sabe de fútbol, pero jamás ha entendido las cosas con el fútbol. Para mí tener un jugador como Yotún es un lujo como entrenador, y miren que dirigí a jugadores interesantes. Él estuvo un año y medio sin jugar y hoy en día ha agarrado sus niveles de fuerza y tiene una categoría muy clara. Ese último pase que le hizo al ‘Santi’, es de un jugador que tiene claridad, que siempre está mirando la cancha y eso no es para cualquiera”, afirmó.

Yoshimar Yotún anotó el gol del empate de Sporting Cristal ante Universitario. - créditos: Liga 1

Autuori valoró la recuperación física de ‘Yoshi’ y su aporte en los momentos más exigentes para el equipo. Sostuvo que su visión de juego y capacidad de pase ofrecen una ventaja diferencial para Sporting Cristal, especialmente cuando el equipo necesita construir jugadas asociadas en ataque.

Con el empate, los ‘bajopontinos’ se ubican en el quinto lugar del Torneo Apertura con cinco puntos, a cinco del líder Alianza Lima. Eso sí, la semana entrante tiene un importante reto ante 2 de Mayo de Paraguay en la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.