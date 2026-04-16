Ataque armado a bus ‘El Moradito’ en Barrios Altos cobra la vida de un chofer de 70 años

Un chofer de 70 años y un pasajero perdieron la vida en un violento ataque armado contra una unidad de transporte público en Barrios Altos. El conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste tras recibir los impactos de bala.| Latina Noticias

Un ataque armado contra un vehículo de transporte público conocido como 'El Moradito’ en la zona de Barrios Altos, en la ciudad de Lima, produjo la muerte de Óscar Mucha Valle, conductor de 70 años, y de uno de los pasajeros de la unidad. Según reportó Latina Noticias, el hecho se suma a la serie de atentados contra el transporte público que se han registrado en el contexto de la actual crisis de inseguridad.

Testigos indicaron que un hombre que circulaba en motocicleta disparó al menos cinco veces contra la cabina del conductor cuando la unidad transitaba la ruta entre la plaza Italia y el óvalo La Paz en Barrios Altos. La agresión ocurrió en la intersección de jirón Wari con el centro escolar, donde los vecinos relataron que las detonaciones se escucharon a pocos metros de la puerta del bus.

Ataque armado a bus en Barrios Altos deja dos muertos y varios heridos| Latina Noticias

Conductor perdió la vida

El conductor perdió el control del vehículo tras el ataque y chocó contra un poste de alumbrado público, lo que provocó que varios pasajeros también resultaran heridos por los disparos y el impacto.

En el lugar, peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron al menos once casquillos de bala, mientras que los agentes acordonaron la zona para recabar evidencia y tomar declaraciones a los testigos.

El crimen ha generado conmoción entre los habitantes de Barrios Altos, quienes manifestaron preocupación por el avance de la violencia y el sicariato en el área. De acuerdo con la policía, el caso está bajo investigación para determinar la identidad del atacante y los posibles móviles del delito.

Otro ataque a un bus

Un conductor de 19 años fue asesinado a balazos en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaúnde, en el distrito de Comas, después de que un falso pasajero subiera a la unidad y le disparara en plena jornada de trabajo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el atacante, acompañado de un cómplice, abordó la combi fingiendo ser pasajero y cerró la puerta rápidamente para evitar el ingreso de otras personas. Segundos después, desató una balacera dentro del vehículo.

El chofer, identificado como Christian Llagas, intentó avanzar tras el ataque, pero perdió el control y chocó contra una pared. El incidente provocó pánico entre los transeúntes y pasajeros, quienes huyeron al escuchar los disparos. Testigos relataron que la víctima fue trasladada al hospital de Collique, donde se confirmó su fallecimiento. Familiares se acercaron al lugar del atentado, aunque evitaron declarar.

El citado medio reportó que la ruta venía siendo objeto de extorsión, con exigencias de pagos mensuales para permitir la circulación de las unidades. Hasta el momento, un sospechoso fue intervenido por su presunta participación en el ataque, y el caso se encuentra bajo investigación por personal especializado.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona mientras continúa la búsqueda de los responsables directos.