Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Hoy, jueves 19 de febrero, continúa la competencia en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima iniciaron su lucha por quedarse con los cupos al próximo Mundial.

La segunda jornada presenta un duelo destacado entre las ‘blanquiazules’ y las ‘santas’ en un clásico peruano que será de pronóstico reservado. Partidazo que se vivirá en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Jueves 19 de febrero

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Alianza Lima vs San Martín: duelo por el pase a las semifinales

Alianza Lima y San Martín se enfrentan en un duelo que trasciende la rivalidad local y pone en juego el acceso a las fases decisivas del torneo continental. La importancia de este choque radica en que ambos equipos peruanos llegan con aspiraciones legítimas de avanzar y consolidar la presencia nacional en la élite sudamericana.

El bicampeón nacional y subcampeón sudamericano llega a este compromiso con la confianza que otorga una victoria categórica frente a Banco República de Uruguay. El equipo de Facundo Morando se impuso con parciales de 25-11, 25-14 y 25-12, demostrando un dominio absoluto que reafirmó su estatus como referente del vóley nacional. El plantel blanquiazul no solo busca avanzar a las semifinales, sino también posicionarse como candidato al título y al ansiado pase al Mundial de Clubes.

El cuadro peruano derrotó 25-12 a las uruguayas por la primera jornada del torneo internacional de clubes - Crédito: Latina.

Por su parte, las ‘santas’ inician su camino en el torneo con el objetivo de desafiar el protagonismo de su clásico rival. El conjunto dirigido por Guilherme Schmitz llega tras una campaña local sobresaliente, lo que incrementa la expectativa sobre su capacidad para competir a nivel continental. Para las de Santa Anita, el partido representa una oportunidad de dejar huella y disputar el liderazgo del grupo, en un contexto donde cada set y punto pueden ser decisivos para la clasificación.

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).

Todoso los grupos del Sudamericano de Clubes de vóley 2026.

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a las semifinales?

La definición del Grupo A en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tendrá como punto culminante el enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín, un choque de pronóstico reservado que trasciende la etiqueta de clásico nacional. Las ‘blanquiazules’ disputan su última presentación en la fase de grupos con la obligación de ganar para sostener sus opciones de título y acceder al codiciado cupo al próximo Mundial de Clubes.

El contexto eleva la tensión competitiva: tras superar con contundencia a Banco República de Uruguay, el equipo de Facundo Morando lidera el Grupo A y depende de sí misma para alcanzar la semifinal. Sin embargo, solo una victoria ante San Martín garantizará la continuidad de las victorianas en la pelea por la corona sudamericana. El desenlace de este duelo no solo determinará al líder del grupo, sino que relegará al perdedor a competir por avanzar como mejor segundo, dependiendo del diferencial de sets y puntos.

Alianza Lima y San Martín se miden por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.