A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: partido por fecha 2 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Crédito: Redes Alianza Lima/San Martín.

Duelo de equipos nacionales en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Alianza Lima y San Martín se darán cita en el Polideportivo Lucha Fuentes para medir fuerzas en el marco de la segunda jornada del torneo este jueves 19 de febrero.

Por un lado, Alianza Lima debutó con autoridad en el certamen sudamericano. El elenco de La Victoria hizo gala de su jerarquía como monarca nacional y finalista de la edición anterior y superó en sets corridos (25-11, 25-14 y 25-12) a Banco República de Uruguay. El mensaje es claro: las ‘blanquiazules’ buscan revancha en la élite sudamericana para obtener nuevamente el ansiado boleto a la cita mundialista.

Por otro lado, la Universidad San Martín asume el complejo desafío de superar a Alianza Lima, finalista de la última edición del torneo, para estrenarse con el pie derecho. El sexteto de Guilherme Schmitz viene firmando una temporada destacada en el plano doméstico y conoce de cerca el potencial de las dirigidas por Facundo Morando.

'Tomé', de la Universidad San Martín celebra con intensidad la victoria de su equipo ante Atenea. Crédito: Liga Peruana de Vóley.

A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El compromiso entre Alianza Lima vs San Martín, correspondiente a la primera fecha del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, está programado para las 17:00 horas en los territorios de Perú, misma franja horaria de Ecuador, Colombia y en Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, el inicio del partido será a las 18:00 horas.

Para los aficionados en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el encuentro comenzará a las 19:00 horas. En México, el horario de inicio será a las 16:00 horas, mientras que en España el compromiso se disputará a las 23:00 horas.

Canal TV del Alianza Lima vs San Martín por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Los aficionados podrán seguir las acciones en vivo a través de la señal de Latina Televisión, tanto en sus canales 2 y 702 como en su portal web y aplicaciones para dispositivos móviles. Asimismo, la Confederación Sudamericana de Vóley pondrá a disposición su plataforma en YouTube para ofrecer una cobertura integral del compromiso a nivel continental.

Por otro lado, Infobae Perú realizará un despliegue informativo exhaustivo para garantizar que el público no pierda detalle de este enfrentamiento. Esta cobertura se complementará con un análisis detallado de todos los pormenores acontecidos durante la jornada en el recinto de Villa El Salvador.

El cuadro peruano derrotó 25-12 a las uruguayas por la primera jornada del torneo internacional de clubes - Crédito: Latina.

¿Cómo quedaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Alianza Lima y la Universidad San Martín son grandes animadores de la Liga Peruana de Vóley. En la actual temporada, ambas instituciones lideran la segunda fase del torneo y son las máximas aspirantes al título. En este curso, se han visto las caras sobre la pista en dos oportunidades. Los duelos no defraudaron. Una victoria para cada escuadra.

Por la primera ronda del torneo peruano, San Martín dio un verdadero golpe sobre la mesa al vencer a Alianza Lima. El elenco ‘blanquiazul’ venía de disputar el Mundial de Clubes, donde regresó a casa con la frente en alto tras registrar una victoria en su primera presentación en la élite mundial.

El conjunto de Santa Anita no se amilanó y Guilherme Schmitz planteó un partido que puso contra las cuerdas a las de La Victoria. Las ‘santas’ vencieron por 3-1 y pusieron fin al invicto de las ‘íntimas’.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Por la segunda fase, el sexteto de Facundo Morando se cobró revancha. Para hacerse con la victoria, necesitó de cinco mangas. Durante los cuatro primeros sets, ambas escuadras alcanzaron la barrera de los 22 puntos. El juego fue parejo y se definió por detalles. En suma, estos últimos antecedentes auguran un duelo de fuerzas similares.

Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes 2026

Jueves 19 de febrero

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes 2026

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)