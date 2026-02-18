Programación de Latina del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así se transmitirán los partidos por TV, web y app del canal

Latina se encargará de la transmisión del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Las expectativas están al máximo para el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026, que inicia este miércoles 18 de febrero en Lima, con la participación de los tres equipos peruanos: Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima. Latina Televisión ha confirmado la cobertura oficial del torneo, aunque no todos los partidos serán emitidos por TV en señal abierta.

El torneo continental, que se jugará hasta el domingo 22 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, definirá no solo al campeón sudamericano, sino también a los dos clubes que obtendrán plaza directa para el Mundial de Clubes 2026. Por eso, la cobertura mediática es fundamental para que los fanáticos del voleibol sigan de cerca cada jornada.

Señal abierta y digital

La emisión en TV abierta se restringirá a algunos partidos destacados de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 con presencia de los equipos peruanos. Los demás encuentros estarán disponibles únicamente vía streaming en la web y la app oficial de Latina, lo que permite a los aficionados seguir toda la acción aunque no tengan un televisor a mano.

Los partidos transmitidos por televisión se podrán ver en Latina (canal 2) y en alta definición a través del canal 702 HD. La señal digital ofrece cobertura completa de cada enfrentamiento, accesible desde celulares, tablets o computadoras de manera gratuita.

Programación oficial de Latina del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Los encuentros de la fase de grupos se disputarán del miércoles 18 al viernes 20 de febrero, con Alianza Lima, San Martín y Regatas luchando por imponerse en sus respectivos grupos. A continuación, detallamos cómo se podrá seguir la transmisión de cada partido de esta primera ronda del campeonato continental:

Fecha 1 – Miércoles 18 de febrero

14:45 horas – Osasco (BRA) vs Olympic (BOL) → WEB / APP

17:00 horas – Alianza Lima vs Club Banco República (URU) → TV / WEB / APP

19:30 horas – Regatas Lima vs UVIV Guayaquil (ECU) → WEB / APP

Fecha 2 – Jueves 19 de febrero

14:45 horas – Sesi (BRA) vs UVIV Guayaquil (ECU) → WEB / APP

17:00 horas – Alianza Lima vs San Martín → TV / WEB / APP

19:30 horas – Osasco (BRA) vs Boston College (CHI) → WEB / APP

*El clásico peruano Alianza Lima vs San Martín será transmitido por TV abierta, además de plataformas digitales.

Fecha 3 – Viernes 20 de febrero

14:45 horas – Boston College (CHI) vs Olympic (BOL) → WEB / APP

17:00 horas – Sesi (BRA) vs Regatas Lima → TV / WEB / APP

19:30 horas – San Martín vs Club Banco República (URU) → WEB / APP

Acceso a la señal digital de Latina

Para quienes no puedan seguir los partidos por televisión, Latina garantiza acceso de todos los encuentros del campeonato continental mediante:

App oficial de Latina: transmisión en vivo desde celulares y tablets.

Sitio web de Latina: streaming desde cualquier navegador.

Programación completa de Latina para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Otras alternativas

La transmisión del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 también estará disponible en la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV), que ofrecerá todos los partidos del torneo en su plataforma oficial.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del campeonato, con especial atención al desempeño de Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín. Nuestra plataforma ofrecerá todos los detalles de los encuentros: resultados, tabla de posiciones y minuto a minuto de los partidos más destacados.