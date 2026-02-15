Alexander Callens no olvida a la selección peruana: “Voy a ver si el nuevo entrenador [Mano Menezes] me quiere convocar”

Alexander Callens fue un futbolista habitual en las convocatorias de la selección peruana. - Crédito: FPF

Durante los últimos meses, Alexander Callens solo ha estado enfocado en su estado de salud sometiéndose a estudios y tratamientos para mantener a su corazón de manera óptima. A pesar de ese inconveniente, que lo ha alejado temporalmente de los campos de juego, el central aún sigue pensando en su profesión y en un retorno a la selección peruana.

Claro que ese asunto no se encuentra en sus planes a corto plazo, pero no bien esté al 100% en todos los aspectos, quiere asomarse nuevamente a la ‘bicolor’, a la que defendió en los dos últimos procesos mundialistas, siempre que el nuevo seleccionador Mano Menezes lo contemple en sus planes con miras a la reestructuración del equipo.

“Ahora mismo no tengo pensado eso (volver a la selección), creo que hay muchos jugadores ahora. Una vez que este recuperado al 100% voy a ver si puedo volver a la selección; o si el nuevo entrenador me quiere convocar", reconoció Callens en un ‘live’ de su cuenta de TikTok.

Alexander Callens y Marcos López, los puntuales más altos de Perú ante Uruguay. - Crédito: Difusión

Afección cardiaca

Una “ligera alteración cardíaca” detectada tras un proceso viral mantiene a Alexander Callens fuera de las canchas y llena de incertidumbre su futuro inmediato tanto en el AEK Atenas como en la selección peruana, que entrará en un proceso de renovación aprovechando la importante cantidad de legionarios en Europa.

El propio Alexander Callens confirmó en redes sociales que su afección fue descubierta luego de distintas pruebas médicas a raíz de un proceso viral sufrido: “Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones”.

El defensa abrió el marcador ante los colombianos en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

La continuidad de Callens en el equipo titular del AEK Atenas queda suspendida hasta que los expertos certifiquen su recuperación. Sin una fecha concreta para su regreso, el club griego enfrenta desafíos defensivos de cara a la temporada 2026.

Alex Callens, de 33 años, había ganado titularidad y se desempeñó como referente defensivo del conjunto helénico, capacidad que también valoró la selección peruana durante las Eliminatorias CONMEBOL 2026. De hecho, en el último circuito clasificatorio de asentó como insmo

El hecho de no haber sido considerado para la pretemporada y la falta de información oficial por parte del AEK Atenas fomentan especulaciones sobre el verdadero estado de salud del experimentado jugador. Tampoco se ha esclarecido si realiza entrenamientos diferenciados o permanece aún en reposo total.

Mientras Callens sigue centrándose en su recuperación física, la selección peruana empieza a diseñar su nuevo plan con Mano Menezes a la cabeza, quien llegó a la parcela técnica por la aprobación de la Federación Peruana de Fútbol, tras superar en evaluaciones internas a otros candidatos. Se prevé que su debut será en el próximo mes de marzo contra Senegal.