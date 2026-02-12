DT de 2 de Mayo le contestó a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima: “No creo que solo hayan sido dos situaciones”

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, le contestó a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima. Crédito: AFP

La eliminación de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 continúa generando repercusiones. Luego de quedar fuera ante 2 de Mayo al ser superado en el marcador global, el técnico ‘blanquiazul’, Pablo Guede, analizó la serie en conferencia de prensa y dejó una frase que encendió el debate: “En 180 minutos nos patearon 2 veces al arco, nos metieron dos goles y quedamos afuera”.

Las declaraciones de Guede no tardaron en tener respuesta. Eduardo Ledesma, entrenador del conjunto paraguayo, se pronunció en diálogo con RPP y defendió el rendimiento de su equipo, rechazando que la clasificación a la Fase 2 del torneo continental se explique únicamente por dos remates a la portería rival.

“Entiendo el análisis de Pablo y lo respeto. Es como que yo diga también que el pelotazo de Luis Advíncula, que fue un golazo, podría haber pegado en el palo e ir afuera. O que yo diga que la estrategia que tuvo Alianza fue de poner la pelota en el área peinada, cabezazo, meter la pelota al bulto”, señaló el estratega paraguayo.

Ledesma remarcó que no corresponde cuestionar el planteamiento del adversario, más aún cuando el resultado terminó dándole la razón a su equipo (2-1 favorable en el global). En ese sentido, defendió la libertad táctica de cada entrenador para diseñar su estrategia según lo considere conveniente.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

“Sería como criticar la forma que ellos buscaron (remontar) y yo creo que nadie es capacitado de juzgar o decir cómo el rival tiene que jugar. Cada equipo puede armar sus maneras, su forma y somos libres de plantear el partido como queremos y consideramos conveniente”, sostuvo.

El DT paraguayo también discrepó con la estadística mencionada por Guede. “Si yo hago un conteo de las situaciones, nosotros tuvimos varias. No creo que solo hayan sido dos situaciones, para mí fueron seis o siete”, afirmó, reivindicando la propuesta de su equipo tanto en Lima como en la serie completa.

El análisis del partido y la confianza en la hazaña

Además del intercambio verbal, Eduardo Ledesma realizó un análisis más amplio del compromiso disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Destacó la personalidad de sus dirigidos para competir en un escenario exigente, con un estadio lleno y la presión de enfrentar a un rival de peso en el continente.

“Más allá de que dentro del campo son 11 contra 11, había un entorno fuera, mucho bullicio de la gente, mucho ruido. Acá también jugamos con Cerro y con Olimpia, que también te llenan los estadios, pero los compromisos son distintos. Ningún partido es igual a otro y jugar una clasificación de Copa Libertadores contra un rival grande no es igual. Los chicos realmente se portaron muy bien”, expresó.

Incluso, confesó que desde el inicio percibió señales positivas que lo hicieron creer en la clasificación. “Creo que cuando arranca el primer tiempo y empezamos a tener chances nosotros, donde tuvimos tres o cuatro oportunidades, era como que sentíamos que en cualquier momento podíamos hacerle el gol a Alianza”, comentó.

Alianza Lima fue eliminado en Matute a manos de 2 de Mayo. (A Presión)

Finalmente, remarcó que nunca sintió a su equipo ampliamente superado en el duelo definitivo en Matute. “No sentíamos que Alianza nos estaba llevando contra nuestro arco. Entonces, notábamos que el partido era de igual a igual prácticamente y sentíamos que teníamos fuerza para lograr el resultado que fuimos a buscar a Lima”, concluyó.

De esta manera, 2 de Mayo defendió su clasificación apelando al mérito propio y a la convicción con la que afrontó una serie histórica, sellando su pase a la siguiente fase del torneo continental. En la próxima instancia se medirá ante Sporting Cristal, que buscará imponer su jerarquía y evitar un desenlace sorpresivo como el que sufrió Alianza Lima en esta llave.