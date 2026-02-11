Hansell Riojas, mortificado por errores arbitrales que condicionan al Sport Boys: “Cuando ya es repetitivo uno piensa en otras cosas”

Hansell Riojas se ha identificado con el escudo del Sport Boys. - Crédito: Difusión

Hansell Riojas, al igual que el resto de sus compañeros, ha demostrado su incomodidad por los recientes yerros arbitrales que han echado por tierra el trabajo del Sport Boys en la última semana. Lo acontecido frente a Asociación Deportiva Tarma, con polémica de por medio, ha levantado demasiadas sospechas.

“En el momento después de hacer todo el esfuerzo jugando en altura llega el gol, que para nosotros era ese empuje para acabar el partido y que el VAR cobre posición adelantada nos molestó. Porque dentro del campo sabíamos y sentíamos que un jugador de ellos se había quedado habilitando”, indicó en una entrevista ofrecida al programa ‘Con Calle y Cancha’.

“Para nosotros es algo más que una injusticia, habría que hacer un verdadero análisis. No me gusta hablar de los árbitros ni de sus decisiones, porque como nosotros nos podemos equivocar, pero cuando ya es repetitivo uno piensa en otras cosas”, sumó.

Aunque Hansell Riojas no quiso poner en tela de juicio la honorabilidad de los silbantes de la Liga 1 2026, sí piensa por momentos que la falta de honestidad a la hora de cobrar infracciones es un problema que empieza a enquistarse en los partidos oficiales en Perú.

Luciano Nequecaur anotó el gol del empate, pero una polémica decisión arbitral lo dio por anulado. - Crédito: YouTube | Joaquín Vásquez

“Podría ser uno de los pensamientos. Hoy en día con todo lo que se ve no es descabellado que ellos como jueces pueden llevar el rumbo del partido como quieren. No sé si necesariamente es eso, pero después de tantas equivocaciones da para pensar”, expresó.

En otra parte del diálogo, el defensor nacional detalló la controversial acción que desató la indignación del Sport Boys: “En ese momento me acerco a Ordoñez porque no cobraba y esperaba la respuesta del VAR. Él en principio me dice que estaba descalibrado y había que esperar. Pasa un rato, me dice que lo hicieron y había fuera de juego. Él no se hizo cargo, nos dijo que no podía hacer nada. Si es repetitivo hay algo que arreglar, para nosotros no es fácil”.