Partidos de hoy, domingo 8 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical se presente recargada con los encuentros de la Liga 1, mientras figuras nacionales compiten en ligas de Europa y Sudamérica

Hoy domingo 8 de febrero concentra una jornada de fútbol con partidos destacados en el torneo local y en las principales ligas del mundo, con la la participación de varios jugadores peruanos en el extranjero.

En la Liga 1, la fecha reúne tres encuentros centrales: Sporting Cristal enfrenta a Melgar en Lima, mientras Cienciano recibe a Juan Pablo II con la inclusión de Christian Cueva en la convocatoria. Además, Alianza Lima se mide con Comerciantes Unidos en un duelo clave para la tabla de posiciones.

El interés internacional se centra en Valencia ante Real Madrid por LaLiga, un choque con repercusiones en la lucha por el liderato. En la Premier League, Liverpool y Manchester City disputan uno de los partidos más esperados de la temporada inglesa, con ambos equipos en la disputa por los primeros lugares.

La agenda de peruanos en el exterior se extiende a la Bundesliga, donde Felipe Chávez figura en la banca de suplentes de Colonia para el partido frente a Leipzig. En la Liga de República Checa, Oliver Sonne arranca como titular y Joao Grimaldo ocupa un lugar en la banca para el duelo del Sparta Praga ante Zlín.

El Campeonato Paulista presenta el clásico entre Corinthians y Palmeiras, con André Carrillo dentro de la nómina del equipo local. En el fútbol colombiano, Pedro Gallese es titular en el Deportivo Cali para el enfrentamiento contra Millonarios, sumando minutos en una liga que agrupa a varios futbolistas sudamericanos con recorrido internacional.

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal 1-2 Melgar (11:00 horas / L1 MAX)

- Los Chankas vs Alianza Atlético (13:15 horas / L1 MAX)

- Cienciano vs Juan Pablo II (15:30 horas / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (20:00 horas / L1 MAX)

Partidos de LaLiga

- Deportivo Alavés 0-2 Getafe (Finalizado)

- Athletic Club 4-2 Levante (Finalizado)

- Sevilla 1-1 Girona (Finalizado)

- Atlético Madrid 0-1 Real Betis (Finalizado)

- Valencia vs Real Madrid (15:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Brighton 0-1 Crystal Palace (Finalizado)

- Liverpool 1-2 Manchester City (Finalizado)

Partidos de Serie A

- Bologna 0-1 Parma (Finalizado)

- Lecce 2-1 Udinese (Finalizado)

- Sassuolo 0-5 Inter de Milán (Finalizado)

- Juventus vs Lazio (14:45 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Niza vs AS Mónaco (09:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Auxerre 0-0 Paris FC (Finalizado)

- Le Havre 2-1 Racing de Estrasburgo (Finalizado)

- Angers SCO 1-0 Toulouse (Finalizado)

- PSG vs Olympique de Marsella (14:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Colonia 1-2 Leipzig (Finalizado)

- Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim (Finalizado)

Partido de Liga de República Checa

- Zlín 0-3 Sparta Praga (Finalizado)

Partidos de fútbol argentino

- Platense vs Independiente (15:00 horas / ESPN Premium)

- Sarmiento vs Atlético Tucumán (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- Huracán vs San Lorenzo (17:15 horas / ESPN Premium, Disney+)

- Gimnasia de Mendoza vs Instituto de Córdoba (20:15 horas / ESPN Premium)

- Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (20:15 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Campeonato Paulista

- Noroeste vs Santos (14:00 horas / TNT Sports, HBO)

- Corinthians vs Palmeiras (18:30 horas / Récord, HBO Max, CazéTV)

Partidos de Campeonato Carioca

- Vasco da Gama vs Botafogo (16:00 horas / Globo, Premiere)

- Fluminense vs Maricá (18:30 horas / Globo, Sportv, Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- Juventud 0-1 Cerro Largo (Finalizado)

- Racing de Montevideo vs Deportivo Maldonado (15:00 horas / Disney+)

- Boston River vs Nacional (18:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Alianza FC vs Once Caldas (16:10 horas / RCN)

- Deportivo Cali vs Millonarios (18:20 horas / RCN, Win Sports)

- Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pereira (20:30 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol paraguayo

- Libertad vs Guaraní (16:30 horas / Tigo Sports)

- Nacional vs Olimpia (18:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Huachipato 2-1 Universidad de Chile (Finalizado)

- Ñublense vs Deportes Limache (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad Católica vs Deportes Concepción (18:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol venezolano

- Trujillanos vs Carabobo (14:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Metropolitanos vs Deportivo La Guaira (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

