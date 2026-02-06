Perú Deportes

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

El uruguayo nacionalizado peruano dejará la Liga 1 luego de tres temporadas. En su primer curso, se quedó en la puerta del título doméstico con los ‘blanquiazules’ antes de cruzar la vereda hacia el eterno rival

'Gabi' Costa marcó seis goles
'Gabi' Costa marcó seis goles y brindó cuatro asistencias durante una temporada y media en Alianza Lima.

Gabriel Costa arribó a Alianza Lima en 2023 con el cartel de refuerzo estrella en un mercado de pases antológico en La Victoria. El conjunto ‘íntimo’ apuntó hacia el tricampeonato y alcanzó la final ante Universitario, a la postre campeón en Matute. Para el nacido en San Carlos de 35 años, esa temporada, los ‘blanquiazules’ erraron garrafalmente, pues pudieron haber evitado la definición ante los ‘cremas’ y consagrarse antes.

“Hasta el día de hoy estoy dolido. Me sacaron una copa de la vitrina. Ese año en Alianza regalamos el campeonato”, concedió ‘El Gabi’ en diálogo con ‘Denganche’ a propósito de su partida del país. El ex Colo Colo lamentó la forma cómo ese 2023 el título se le escapó de las manos. Cabe mencionar que la escuadra victoriana se alzó con el Torneo Apertura y peleó palmo a palmo el segundo certamen del año.

Para Costa, el entonces equipo a cargo de Mauricio Larriera debió coronarse con la obtención del Clausura. No obstante, Alianza Lima dejó puntos en el camino ante ADT y Melgar —en casa— que pagó caro. “En noviembre tendríamos que haber salido campeones”, aseguró. “Encima en las finales se tomaron malas decisiones”, en referencia al planteamiento del director técnico uruguayo.

Gabriel Costa no volverá a
Gabriel Costa no volverá a jugar en el Perú tras ser rechazado por club de Liga 2.

Pese a que el ex seleccionado nacional se despachó con un agónico gol en la ida que le dio vida a los suyos, no bastó para definir la llave en Matute. “Como jugadores perdimos el partido, y el técnico lo perdió tácticamente. No le encuentro lógica a haber jugado con línea de tres cuando todo el año jugamos con línea de cuatro”, cerró Costa.

Meses después, Costa pasó a las filas del rival, Universitario. El atacante marcó un gol de tiro libre en los descuentos ante UTC que se impregnó en la retina de los ‘merengues’. La diana encaminó el bicampeonato de la ‘U’ en su centenario. El ‘charrúa’ también se mantuvo en el plantel durante el tricampeonato, pero ante la desidia de algunos clubes limeños por mantenerlo, se marcha a Uruguay con cuatro títulos nacionales y un reconocimiento como MVP del torneo en 2018.

Gabriel Costa deja el Perú

Luego de tres años en el país, Gabriel Costa se despidió del fútbol peruano. El volante uruguayo-peruano ya se encuentra en “modo mudanza y modo partir”, según comentó en la entrevista para el programa ‘Denganche’.

Su salida no estuvo libre de complicaciones. El jugador reveló que tuvo negociaciones frustradas con la Universidad San Martín, club que era su prioridad para quedarse en Lima. Sin embargo, los ‘santos’ decidieron no concretar el fichaje. “Me hicieron perder el tiempo. Pero, súper agradecido”, reconoció Costa, quien también mencionó que el año pasado no llegó a acuerdos con Sport Boys ni Cienciano.

Gabriel Costa se despidió del
Gabriel Costa se despidió del Perú mediante su red social.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó un extenso mensaje de despedida. En el texto, resaltó su paso por los tres equipos más grandes del país. “Hoy quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes”, escribió.

Para Costa, representar a estos clubes fue un honor especial. “Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, aseguró. Además, recordó con orgullo los éxitos que alcanzó en cada etapa. “Con cada uno de estos clubes viví etapas distintas, desafíos enormes y momentos inolvidables, coronados con la alegría máxima que da el fútbol: salir campeón”, concluyó el jugador.

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Los ‘cremas’ tendrán ausencias importantes para enfrentar a los ‘dorados’ este sábado 7 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Conoce las novedades del tricampeón

Tres bajas confirmadas en Universitario

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

El presidente de la escuadra ‘chalaca’, Jonel Córdova, confirmó la separación definida de la voleibolista que integró la selección peruana. Entérate de los detalles de su inesperada salida

Rebaza Acosta despidió a jugadora

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

El mediocampista nacional se marcha del club ‘blanquiazul’ mientras resuelve su situación judicial a causa de una denuncia de violencia sexual que tuvo lugar en Montevideo

Sergio Peña retoma su carrera

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Arranca la segunda jornada de la competición: Universitario visita a Cusco FC, Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos, Sporting Cristal se mide con Melgar, y mucho más

Resultados de la fecha 2

Perú 0-2 Alemania por ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026: cuarteto nacional sufre revés en día 1 de la serie

Jornada amarga para el cuarteto de Luis Horna en Düsseldorf. Tanto Gonzalo Bueno como Juan Pablo Varillas no hicieron pie sobre la pista del Castello y cayeron ante la poderosa Alemania, semifinalista en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo del Tenis

Perú 0-2 Alemania por ‘qualifiers’
