Mirian Patiño lamentó ausencia de Universitario en el Sudamericano de Clubes 2026: “Alianza, Regatas y San Martín merecen ir”

La líbero de las ‘pumas’ expresó su pesar por no haber clasificado al torneo continental, aunque respaldó a los clubes que representarán al Perú en el certamen

La líbero de las 'pumas' se refirió a la participación de Alianza Lima, Regatas y San Martín en el torneo continental. (Video: Latina)

Universitario de Deportes atraviesa un gran presente como líder de la Liga Peruana de Vóley, pero no estará presente en el Sudamericano de Clubes 2026, certamen que se disputará en Lima del 18 al 22 de febrero. La ausencia del conjunto ‘crema’ responde a su desempeño en la temporada pasada, en la que no logró ubicarse en el podio del torneo local, criterio que terminó definiendo los cupos para la competencia internacional.

Al respecto, Mirian Patiño, referente y líbero de la ‘U’, se refirió a la lista de equipos participantes, expresando su pesar por la ausencia del club ‘merengue’. No obstante, expreso su repaldo a los representantes peruanos que sí disputarán el certamen continental en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Alianza Lima, Regatas y San Martín merecen ir al Sudamericano. La temporada pasada todos los equipos han hecho un buen papel y ahora que van a participar en el Sudamericano, les va a venir bien también para que cada jugadora se muestre, si es que quieren ir al extranjero a jugar. También será beneficio para su equipo, para que se sigan preparando para la liga”, señaló en el programa ‘Somos Vóley’ de Latina.

Pese al buen presente que atraviesa Universitario en la actual campaña, la líbero reconoció que quedó una sensación amarga por no haber logrado la clasificación al torneo internacional. Según explicó, las lesiones fueron un factor determinante en el desenlace de la temporada anterior, en la que las ‘pumas’ no lograron acceder a la final.

“Lastimosamente el año pasado tuvimos lesionadas, como Eliana Pérez y al final que se lesionó Elis Bento. Tuvimos bajas, pero ya las cosas pasaron, así que ahora nosotras enfocadas en este año, que espero que no nos acompañen las lesiones y que todo marche bien”, comentó.

Universitario es el líder actual
Universitario es el líder actual de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U

Universitario cerró la campaña pasada fuera de los tres primeros lugares, situación que lo dejó sin opciones de acceder al Sudamericano de Clubes 2026, pese a que Perú contará esta vez con tres cupos al ser país anfitrión. Esos boletos fueron ocupados por Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín, tercero mejor ubicado del campeonato anterior.

Grupos del Sudamericano de Clubes 2026

El Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 ya tiene sus grupos confirmados, con una fuerte presencia de equipos peruanos y brasileños. El formato de competencia establece que únicamente los primeros de cada grupo y el mejor segundo avanzarán a las semifinales.

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).

El torneo se disputará del miércoles 18 al domingo 22 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, escenario que ha sido acondicionado para albergar un evento internacional de esta magnitud.

Todoso los grupos del Sudamericano
Todoso los grupos del Sudamericano de Clubes de vóley 2026.

Lima, sede y ajustes en el calendario local

Debido a la realización del Sudamericano en la capital, la Federación Peruana de Vóley (FPV) confirmó que los partidos de la Liga Peruana de Vóley previstos inicialmente para esa semana serán reprogramados, priorizando la participación internacional de los clubes peruanos clasificados.

Mientras tanto, Universitario deberá enfocarse exclusivamente en la competencia local, con la mira puesta en mantenerse como protagonista y evitar que situaciones como las lesiones vuelvan a condicionar sus objetivos. Para Mirian Patiño y el plantel crema, el reto ahora es transformar esa ausencia internacional en motivación para lo que resta de la temporada.

