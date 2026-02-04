Perú Deportes

“Le sobraba para la Liga 1”: Piero Alva considera que Rafael Guzmán merecía minutos en Universitario antes de fichar por Real Betis

Restan detalles para que el futbolista peruano de 18 años se sume al Juvenil A del conjunto andaluz. Para el exentrenador de la ‘U’, el novel deportista pudo haber aportado al primer equipo ‘merengue’

Piero Alva habría preferido ver a Rafael Guzmán en el primer equipo de Universitario de Deportes antes de emigrar al extranjero. Crédito: Universitario.

Universitario de Deportes está cerca de concretar la venta de uno de sus futbolistas con mayor proyección. Rafael Guzmán dejó satisfechos a los directivos de Real Betis durante una pasantía el año pasado y los andaluces están próximos a fichar al jugador para sus categorías menores. Este movimiento no ha dejado del todo satisfecho a Piero Alva, exjugador y DT del equipo reserva de Universitario.

En diálogo con ‘Denganche’, Alva reconoció que su intención es que los futbolistas jóvenes en Perú trasciendan y se hagan un lugar en las plantillas principales de los clubes. “Siento que es la única forma de que el fútbol se desarrolle”, explicó. En esa línea, bajo su punto de vista, Rafael Guzmán pudo haber sido incluido como titular en compromisos de Liga 1.

“Yo creo que, definitivamente, ‘Rafa’, así como Álvaro Rojas [cedido a Cienciano] y Sebastián Osorio [cedido a la Universidad César Vallejo], podrían haber tenido ya espacio para empezar a sumar minutos. Y con esos minutos, ir consolidándose en el primer equipo”, explicó ‘El Zorro’, crítico con la política deportiva de promoción de jugadores peruanos, aunque entiende el contexto, por ejemplo, de la ‘U’, donde fungió como jefe de la Unidad Técnica de Menores.

Rafael Guzmán dejará Universitario y se marchará a Real Betis de España - Créditos: Gustavo Peralta.

Al ser consultado directamente por si las condiciones de Guzmán bastaban para que debute en Liga 1, no titubeó. “Le sobraba para jugar en Liga 1. Hace bastante que ‘Rafa’ ha podido tener minutos, sinceramente”, afirmó.

Alva expuso que la tesitura actual de Universitario demanda una exigencia que el club no experimentaba hace varios años con la obligación de hilar un nuevo título. “La institución cada vez se hace más sólida y fuerte, cada vez hay objetivos más importantes”, concedió.

“Eso hace que se tenga que pensar que la experiencia te puede generar más seguridad para llegar a esos objetivos”, concluyó. Precisamente, esta práctica le ha permitido a Universitario dominar en el plano local y empezar a destacar en certámenes internacionales.

Rafael Guzmán fue titular en un encuentro de pretemporada de Universitario en el verano de 2025. Crédito: Universitario.

Negociaciones en curso

Las negociaciones entre Universitario de Deportes y el Real Betis por el defensor Rafael Guzmán entran en su etapa definitiva. Según informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (antes Twitter), el traspaso todavía no es un hecho oficial debido a que falta la formalización documentaria correspondiente. La demora en el proceso ocurrió por problemas con el transfer y el sistema TMS, aunque el jugador fue inscrito justo antes del cierre del mercado en España.

En Universitario aguardan una respuesta final para sellar el acuerdo. Un antecedente positivo es el caso del brasileño Robson, quien superó una situación idéntica con el club bético recientemente. Si la operación concluye con éxito, el equipo ‘crema’ mantendrá el 25% del pase del futbolista para una futura venta. Esta cláusula asegura un beneficio económico importante para la institución peruana ante el salto de su canterano al fútbol europeo.

Universitario de Deportes y Real Betis ultiman detalles para el traspaso de Rafael Guzmán. Crédito: X Gustavo Peralta.

Las ventas más importantes de Universitario

Universitario de Deportes ha consolidado importantes traspasos al extranjero, según los registros del portal especializado Transfermarkt. El ranking de las cinco ventas más valiosas lo lidera Piero Quispe, mediocentro ofensivo que partió a Pumas UNAM de México en la temporada 23/24 por un costo de 1,38 millones de euros.

Le sigue el delantero centro Álex Valera, quien concretó su llegada al Al-Fateh de Arabia Saudita durante el ciclo 22/23 tras un pago de 1,30 millones de euros. El extremo izquierdo Edison Flores ocupa dos lugares en esta lista histórica. Su transferencia al Aalborg BK de Dinamarca en la campaña 16/17 generó 1,25 millones de euros, mientras que su salida temprana al Villarreal CF B en la temporada 12/13 sumó 600 mil euros a las arcas del club.

Finalmente, el traspaso de Roberto Siucho al SH Shenxin de China en el periodo 18/19, valorado en 870 mil euros, completa este selecto grupo de exportaciones en el conjunto de Odriozola.

