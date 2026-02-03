Perú Deportes

Gustavo Peralta dio detalles del traspaso del futbolista 'crema'.

Universitario de Deportes se desprenderá de elemento con gran proyección a poco de iniciarse la Liga 1 2026. Desde España, llegó la información que futbolista de la ‘U’ dejará el club peruano y se incorporará a las filas de Real Betis en los próximos días, lo que representará un gran beneficio tanto para el deportista y la institución de Ate.

El periodista deportivo Gustavo Peralta, en la última edición del programa Modo Fútbol, dio a conocer que Rafael Guzmán, canterano que se desempeña como defensor y salió en lista en la victoria ante ADT, estaba cerca de dar el salto al Viejo Continente. Esto ante la falta de oficialización por parte del vigente tricampeón del fútbol nacional.

"La información sobre Rafael Guzmán, defensor central categoría 2008, aún no se confirma oficialmente por parte de la U. En España circulan reportes que señalan su posible transferencia al equipo juvenil A del Real Betis, una opción que ya se había considerado internamente en la U. Hasta el momento, no hay un anuncio oficial sobre el acuerdo ni sobre los términos del traspaso, que incluiría la transferencia de parte de los derechos del jugador al club español. Se espera la confirmación oficial para conocer si la operación se concretará“, manifestó.

Jugador de Universitario ficha por Real Betis de España: venta y beneficio económico para el club 'crema'.

Minutos más tardes, a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter), el comunicador dio mayores detalladas, señalando que el traspaso del canterano a Betis estaba casi cerrado y que Universitario obtendría un beneficio, ya que el cuadro español compraría el pase de su defensor.

"En las últimas horas, Universitario de Deportes y Real Betis de España llegaron a un acuerdo por el defensa Rafael Guzmán (categoría 2008). Ahora falta la formalización documentaría por parte de los clubes pero ya se le inscribió en los registros porque el tiempo apremiaba pues el libro de pases cerraba. Va al equipo Juvenil A“, acotó.

La idea es que el acuerdo se concreta en una compra. ‘La idea siempre fue dejarle algo a la U’, dicen desde el entorno del jugador de 18 años. Seguramente el club ‘crema’ se queda con algo del pase también”, complementó Peralta en su red social. Hasta el momento no se ha conocido los montos de la transferencia definitiva del defensor con mucha proyección.

Rafael Guzmán se sumará al juvenil A de Real Betis de España. No será un club nuevo para el peruano, debido a que el año pasado hizo una pasantía por dicho elenco junto a otro compatriota. Esta vez, el central ‘merengue’ se quedará a luchar por un espacio en Sevilla.

Rafael Guzmán dejará Universitario y se marchará a Real Betis de España

Próximo partido de Universitario

Mientras tanto, Universitario de Deportes se prepara para su siguiente compromiso en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En la fecha 2, los ‘cremas’ visitarán a Cusco FC el sábado 7 de febrero a las 20:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a más de 3 mil 399 metros sobre el nivel del mar.

La escuadra de Javier Rabanal afrontará un complicado reto, debido a que los ‘aurinegros’ vienen de perder 1-0 ante Alianza Atlético en el calor de Sullana y querrán resarcirse en condición de local. La altura de Cusco y la calidad de los jugadores de Miguel Rondelli son dos factores a tener cuidado.

Este duelo será transmitido por la señal de L1 Max, que se encuentra en las parrillas de las diferentes teleoperadoras, como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y ahora último Movistar TV. Además, este canal cuenta con su app llamada Liga 1 Play para vivir el encuentro en distintos aparatos tecnológicos.

