Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Club Alianza Lima.

Hoy, viernes 30 de enero, Alianza Lima inicia su camino en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con una visita a Sport Huancayo, en un duelo que marca el debut oficial de Pablo Guede como entrenador del conjunto ‘blanquiazul’. El enfrentamiento, que corresponde a la primera jornada del campeonato nacional, llega en un momento crucial para el equipo, quienes buscan consolidar su propuesta futbolística antes de encarar la fase previa de la Copa Libertadores frente al Club 2 de Mayo.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de L1MAX y L1 Play. Y ahora Movistar TV también se sumó a las cableoperadoras que contarán con dicha señal. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web.

El equipo de La Victoria llega a esta cita tras una actuación destacada en la tradicional ‘Noche Blanquiazul’, donde se impuso por 3-0 a Inter Miami. En ese amistoso, Paolo Guerrero fue la gran figura con un doblete, mientras que Luis Ramos completó la goleada con una anotación más. Guerrero se proyecta como el centrodelantero titular para el debut en la Liga 1, aunque la experiencia de Ramos en partidos de altura representa una alternativa valiosa para el técnico argentino, quien deberá decidir la mejor fórmula para enfrentar las exigencias del partido en Huancayo.

La visita a la ciudad de Huancayo representa un reto adicional para el plantel íntimo, sobre todo para los que jamás jugaron en altura. Así lo reconoció Federico Girotti antes de partir junto al equipo: “Sabemos que es complicado jugar en la altura. Personalmente no he jugado nunca en altura. Pero va a ser un desafío lindo”, afirmó el delantero argentino. Por su parte, Gaspar Gentile destacó la unión del grupo ante el inicio de la temporada: “Estamos bien y juntos. Eso es lo importante, y ojalá lo podamos demostrar en la cancha”, señaló el atacante.

El arranque del campeonato no ha estado exento de dificultades para Alianza Lima. El equipo afronta este primer desafío con un plantel reducido. A las recientes separaciones de tres jugadores por denuncias de abuso sexual, se suman las lesiones de Jesús Castillo y Josué Estrada, quienes se encuentran en recuperación y no estarán disponibles hasta superar sus respectivas dolencias físicas. Este panorama obliga a Guede a ajustar su esquema y confiar en la profundidad de su plantel para mantener la competitividad desde el inicio.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

En cuanto a la transmisión del encuentro, la Federación Peruana de Fútbol ha dispuesto que todos los partidos del torneo, incluido este debut de Alianza Lima frente a Sport Huancayo, se emitan de manera exclusiva a través de la señal de L1MAX o Liga1 Play, tanto en su canal como en la aplicación oficial. Además, la cobertura estará disponible en distintas operadoras como Best Cable, Claro, Win y DirecTV. Movistar TV, por su parte, ha confirmado la incorporación de dos canales adicionales a su parrilla para la transmisión de los cotejos de la Liga 1, facilitando el acceso de los aficionados al campeonato.

La expectativa en torno al estreno de Pablo Guede es alta. El técnico argentino asume el reto de mantener la competitividad del club en el plano local y de prepararlo para los compromisos internacionales que se aproximan. La ausencia de piezas clave y la exigencia de jugar en la altura convierten este debut en una prueba significativa para el grupo, que buscará comenzar la temporada con el pie derecho y demostrar la cohesión mencionada por sus referentes.

De esta manera, Alianza Lima inicia una nueva etapa bajo la dirección de Guede, con el objetivo de consolidar su propuesta futbolística y afrontar con éxito los retos que plantea la temporada 2026. El duelo ante Sport Huancayo será el primer gran examen para un plantel que busca dejar atrás las adversidades y enfocarse en la disputa por el título nacional.