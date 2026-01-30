Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con Luis Advíncula y Paolo Guerrero desde el arranque, los ‘blanquiazules’ se miden ante el ‘rojo matador’ en el IPD de Huancayo. Conoce cómo seguir en vivo el partidazo por el torneo local

Guardar
Dónde ver Alianza Lima vs
Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Club Alianza Lima.

Hoy, viernes 30 de enero, Alianza Lima inicia su camino en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con una visita a Sport Huancayo, en un duelo que marca el debut oficial de Pablo Guede como entrenador del conjunto ‘blanquiazul’. El enfrentamiento, que corresponde a la primera jornada del campeonato nacional, llega en un momento crucial para el equipo, quienes buscan consolidar su propuesta futbolística antes de encarar la fase previa de la Copa Libertadores frente al Club 2 de Mayo.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de L1MAX y L1 Play. Y ahora Movistar TV también se sumó a las cableoperadoras que contarán con dicha señal. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web.

El equipo de La Victoria llega a esta cita tras una actuación destacada en la tradicional ‘Noche Blanquiazul’, donde se impuso por 3-0 a Inter Miami. En ese amistoso, Paolo Guerrero fue la gran figura con un doblete, mientras que Luis Ramos completó la goleada con una anotación más. Guerrero se proyecta como el centrodelantero titular para el debut en la Liga 1, aunque la experiencia de Ramos en partidos de altura representa una alternativa valiosa para el técnico argentino, quien deberá decidir la mejor fórmula para enfrentar las exigencias del partido en Huancayo.

La visita a la ciudad de Huancayo representa un reto adicional para el plantel íntimo, sobre todo para los que jamás jugaron en altura. Así lo reconoció Federico Girotti antes de partir junto al equipo: “Sabemos que es complicado jugar en la altura. Personalmente no he jugado nunca en altura. Pero va a ser un desafío lindo”, afirmó el delantero argentino. Por su parte, Gaspar Gentile destacó la unión del grupo ante el inicio de la temporada: “Estamos bien y juntos. Eso es lo importante, y ojalá lo podamos demostrar en la cancha”, señaló el atacante.

El arranque del campeonato no ha estado exento de dificultades para Alianza Lima. El equipo afronta este primer desafío con un plantel reducido. A las recientes separaciones de tres jugadores por denuncias de abuso sexual, se suman las lesiones de Jesús Castillo y Josué Estrada, quienes se encuentran en recuperación y no estarán disponibles hasta superar sus respectivas dolencias físicas. Este panorama obliga a Guede a ajustar su esquema y confiar en la profundidad de su plantel para mantener la competitividad desde el inicio.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

En cuanto a la transmisión del encuentro, la Federación Peruana de Fútbol ha dispuesto que todos los partidos del torneo, incluido este debut de Alianza Lima frente a Sport Huancayo, se emitan de manera exclusiva a través de la señal de L1MAX o Liga1 Play, tanto en su canal como en la aplicación oficial. Además, la cobertura estará disponible en distintas operadoras como Best Cable, Claro, Win y DirecTV. Movistar TV, por su parte, ha confirmado la incorporación de dos canales adicionales a su parrilla para la transmisión de los cotejos de la Liga 1, facilitando el acceso de los aficionados al campeonato.

La expectativa en torno al estreno de Pablo Guede es alta. El técnico argentino asume el reto de mantener la competitividad del club en el plano local y de prepararlo para los compromisos internacionales que se aproximan. La ausencia de piezas clave y la exigencia de jugar en la altura convierten este debut en una prueba significativa para el grupo, que buscará comenzar la temporada con el pie derecho y demostrar la cohesión mencionada por sus referentes.

De esta manera, Alianza Lima inicia una nueva etapa bajo la dirección de Guede, con el objetivo de consolidar su propuesta futbolística y afrontar con éxito los retos que plantea la temporada 2026. El duelo ante Sport Huancayo será el primer gran examen para un plantel que busca dejar atrás las adversidades y enfocarse en la disputa por el título nacional.

Temas Relacionados

Alianza LimaSport HuancayoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Se confirmó que la selección peruana jugará en la altura por Eliminatorias 2030: “No se puede pelear con pistola de juguete”

Jean Ferrari aseguró que la ‘blanquirroja’ cambiará de escenario en las próximas Clasificatorias y dio detalles del asistente técnico peruano de Mano Menezes

Se confirmó que la selección

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ regresa nuevamente a La Incontrastable, plaza que ha asaltado en los últimos dos años. Lo hará con un bloque remozado, aunque con Paolo Guerrero al ataque. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El organizador del campeonato dio a conocer la programación completa de la fecha 4, y tendrá el enfrentamientos entre los ‘blanquiazules’ y ‘rosados’ como uno de los más llamativos de la jornada. Conoce todos los detalles del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Sport Boys:

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026

La primera jornada se vivirá al máximo: Alianza Lima debutará con Sport Huancayo, Universitario recibirá a ADT, Sporting Cristal irá a Cusco, y mucho más

Programación de la fecha 1

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Todo está listo para que arranque la competición: Alianza Lima abrirá la jornada contra Sport Huancayo, Universitario hará lo suyo con ADT, Sporting Cristal visitará a Garcilaso en Cusco, y mucho más

Resultados de la fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ya existen votos en el

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

CAL inhabilita la colegiatura de Patricia Benavides

José Jerí es interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

JNE regresa a Patricia Chirinos a la carrera electoral y confirma exclusión de Luis Aragón

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

ENTRETENIMIENTO

El renacimiento de Magaly Solier:

El renacimiento de Magaly Solier: Actriz brilla y luce feliz en el avant premiere de ‘Killapa Wawan’

De influencer a galán: Diego Rodríguez salta a la ficción con ‘Acábame’ de ViX Micro

Michelle Alexander no quiere que Sirena Ortiz ingrese a ‘Esto es Guerra’ con Gabriel Meneses: “Se lesionan”

Fiorella Cayo orgullosa de sus hijos tras firmar con la disquera de Bad Bunny: “No son talentos improvisados”

Jefferson Farfán reaparece en redes tras ganar juicio a Melissa Klug por 300 mil dólares

DEPORTES

Se confirmó que la selección

Se confirmó que la selección peruana jugará en la altura por Eliminatorias 2030: “No se puede pelear con pistola de juguete”

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato