Tras los problemas en los Bolivarianos, Lima 2027 busca lograr todos sus objetivos: “Estamos trabajando para que se cumpla al 100%”

El Comité Organizador y Panam Sports iniciaron reuniones de planificación para Lima 2027. Crédito: IPD

Con el objetivo de garantizar que los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollen de manera óptima, el Comité Organizador y la Organización Deportiva Panamericana, Panam Sports, iniciaron una serie de reuniones de planificación en la capital peruana. La agenda de trabajo se prolongará hasta el jueves 29 de enero e incluye la inspección de las principales sedes que albergarán el evento, previsto para julio del próximo año.

El encuentro estuvo encabezado por Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador y máxima autoridad del Instituto Peruano del Deporte (IPD), y Neven Ilic, titular de Panam Sports. Ambos destacaron la prioridad que el Gobierno del presidente José Jerí le otorga a la organización de los Juegos y la intención de evitar cualquier fallo logístico, aprendiendo de experiencias recientes.

“Estamos trabajando para que se cumpla el 100% con la meta que nos hemos trazado que es el de tener los mejores Juegos de la historia”, señaló Ludeña, subrayando que Perú seguirá siendo ejemplo de infraestructura y organización deportiva en la región.

Además, el titular del IPD resaltó los programas de apoyo a atletas y paradeportistas, entre ellos el Programa de Apoyo al Deportista, el Programa Nacional de Maratonistas, el Ciclo Olímpico y el Programa Lima 2027, todos orientados a brindar respaldo integral a quienes representarán al país en la máxima cita deportiva que se realizará en la capital el próximo año.

Sergio Ludeña es el actual presidente del IPD. Crédito: IPD

Lecciones de los Juegos Bolivarianos 2025: objetivos claros

La planificación de Lima 2027 se realiza tras los problemas organizativos que marcaron los Juegos Bolivarianos de noviembre y diciembre de 2025. Aquella competencia enfrentó graves deficiencias en alojamiento, alimentación y transporte de las delegaciones, generando quejas de atletas y denuncias de “caos” e improvisación. Los problemas se extendieron desde el inicio hasta el cierre del evento, dejando en evidencia la necesidad de reforzar la supervisión y logística de grandes certámenes deportivos.

Estos errores servirán como aprendizaje para que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 cumplan con todos sus objetivos y brinde una experiencia óptima a los competidores. El comité organizador ya trabaja en la planificación, con la meta de repetir el éxito alcanzado en Lima 2019.

En ese sentido, Neven Ilic resaltó que la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 ha ganado impulso y afirmó que Panam Sports acompañará de manera constante al comité, brindando asesoría técnica y seguimiento diario para garantizar la correcta planificación del evento.

Cabe mencionar que durante la primera reunión se abordaron aspectos clave de la organización, como el plan de ejecución y presupuesto, la planificación de la Villa Panamericana, hospedaje y transporte de atletas, servicios médicos, así como el programa comercial y de marketing, entre otros ejes fundamentales para el éxito de la competencia.

Durante la primera reunión se abordaron aspectos clave de la organización. Crédito: IPD

Inspección de sedes deportivas

Como parte de la agenda, se visitarán sedes como la Villa Panamericana, el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador, la Videna IPD, la Escuela Naval, la Piscina del Campo de Marte y otros espacios estratégicos. El objetivo es garantizar que cada infraestructura cumpla con estándares internacionales y que la logística del evento sea eficiente.

Lima será la tercera ciudad en albergar los Juegos Panamericanos en dos ocasiones, después de Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg, Canadá (1967 y 1999). La primera vez que Perú fue anfitrión fue en 2019, y ahora, con la experiencia acumulada y las lecciones de los Bolivarianos, busca consolidar un evento de alta calidad que fortalezca su reputación en la organización deportiva continental.