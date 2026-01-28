Perú Deportes

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Al ‘Nonno’ no le disgusta la idea de contar con otra aventura como seleccionador nacional, aunque respeta la presencia del actual técnico interino de la ‘roja’

Jorge Fossati fue seleccionador de
Jorge Fossati fue seleccionador de Perú en las Eliminatorias CONMEBOL 2026.

A Jorge Fossati, en teoría, la edad le obligaría a pensar en un inminente retiro de los banquillos. Con 72 años a cuestas, no sería descabellado que pensase en ubicarse en otro plano de su vida al lado de su familia, pero aún siente ganas, energía y adrenalina para continuar trabajando como director técnico.

Desde luego que el ‘Flaco’ por su amplio recorrido como profesional cuenta con ofertas de trabajo, pero quiere dar el paso adecuado en un reto tan estimulante como apasionante. Así las cosas, no descarta incluso volver a ser el líder de una selección nacional en un nuevo proceso clasificatorio.

Jorge Fossati realizó un papel
Jorge Fossati realizó un papel demasiado discreto como entrenador de Perú.

Lo fue con Perú en un recorrido demasiado accidentado del que no se sacaron las mejores conclusiones y ahora podría estacionarse en la vereda del frente con Chile, aunque claro está que ese es más un deseo que ha externado en un contacto puntual con la emisora ADN Radio.

Es obvia la respuesta, pero prefiero no darla, porque sería algo no ético, estar ofreciéndose cuando no hay entrenador. Peor todavía si la situación de Nicolás Córdova no está definida”, mencionó Jorge Fossati.

Por ahora no se ha dado que los momentos sean los que se necesitan, porque varias veces me han llamado desde equipos de Chile y justo yo estaba con otros proyectos. Pero sé lo que es jugar y vivir en Chile. Claro que miraría con buenos ojos volver al país, porque me parece un país hermoso”, añadió.

Actualmente, el ‘Nonno’ se encuentra en un periodo de inactividad tras haber conseguido un histórico tricampeonato con Universitario de Deportes. Por más que contaba con un contrato vigente, se resolvió sobre todo de manera unilateral aduciendo un tema de desgaste entre ambas partes. Confirmada su salida de Ate, el veterano técnico decidió asentarse nuevamente en su Uruguay natal.

Jorge Fossati se separó de
Jorge Fossati se separó de Universitario por una decisión unilateral por parte de la institución.

