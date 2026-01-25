Perú Deportes

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Ahora es el turno de los rimenses, que se presentarán ante su gente en el Estadio Alberto Gallardo. Su rival para esta oportunidad será el conjunto ecuatoriano. Conoce cómo seguir el cotejo

Sporting Cristal enfrenta a U.
Sporting Cristal enfrenta a U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026. Crédito: Prensa clubes

Sporting Cristal quedó listo para su presentación oficial ante su gente en la denominada ‘Tarde Celeste’ 2026. Su rival para esta ocasión será Universidad Católica de Ecuador. Hay mucha expectativa por ver a los refuerzos que llegaron para esta temporada. Conoce todos los detalles del encuentro.

El encuentro ante el cuadro ecuatoriano se jugará hoy, domingo 25 de enero de 2026, en el estadio Alberto Gallardo, casa de los ‘cerveceros’, y marcará el cierre de la etapa de preparación del equipo dirigido por Paulo Autuori antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1.

La Tarde Celeste 2026 no solo incluirá el compromiso deportivo, sino también una serie de actividades previas como la presentación del plantel, el comando técnico y los refuerzos que afrontarán el campeonato peruano y los torneos internacionales del presente año. En ese contexto, los ‘rimenses’ mantienen una alta expectativa por lo que será este evento especial en su casa.

Sporting Cristal vs U. Católica: horario del partido por la Tarde Celeste 2026

El duelo entre Sporting Cristal y Universidad Católica está programado para iniciar a las 16:00 horas (hora peruana) de este domingo 25 de enero, aunque las puertas del estadio se abrirán con anticipación para permitir el ingreso del público y el desarrollo de los actos protocolares que forman parte de la Tarde Celeste. La expectativa es alta entre los hinchas celestes, quienes esperan ver en acción a su equipo luego de la pretemporada.

Sporting Cristal presenta a su
Sporting Cristal presenta a su plantel oficial en la Tarde Celeste 2026. Crédito: Prensa SC

¿Cómo y dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica?

La transmisión oficial del evento estará a cargo de L1 Max, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 y que también ha venido transmitiendo los principales amistosos de presentación de los clubes peruanos. El canal emitirá la cobertura completa del evento, desde la antesala hasta el final del encuentro ante el conjunto ecuatoriano.

L1 Max se encuentra disponible en la parrilla de diversos operadores de televisión por cable en el país, como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros, lo que permitirá que los aficionados sigan el partido desde distintos puntos del territorio nacional. Además de la señal televisiva, el partido podrá verse vía streaming a través de L1 Play, plataforma digital que ofrece transmisión en vivo mediante suscripción y que es compatible con dispositivos móviles, tablets, computadoras y Smart TV.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura especial de la Tarde Celeste 2026. A través de nuestra página web, los lectores podrán seguir el minuto a minuto del evento y del partido amistoso, además de acceder a las principales incidencias, goles y todos los detalles de la jornada.

L1 Max pasará la Tarde
L1 Max pasará la Tarde Celeste 2026 de Sporting Cristal.

Un partido clave antes del inicio oficial de la temporada

El amistoso ante Universidad Católica servirá como una prueba importante para el comando técnico de Sporting Cristal, que buscará afinar detalles tácticos y evaluar el rendimiento de su plantel antes del arranque del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y de sus compromisos internacionales.

El conjunto ecuatoriano, por su parte, llega como un rival exigente, con experiencia en torneos continentales, lo que le dará mayor valor a este encuentro de preparación. Para el equipo de Autuori, la Tarde Celeste representa una oportunidad no solo para mostrar su propuesta futbolística, sino también para reforzar el vínculo con su hinchada en la antesala de un año competitivo.

Con transmisión confirmada y horario establecido, este promete ser uno de los eventos más destacados de la pretemporada del fútbol peruano, con Sporting Cristal como protagonista ante su público y con la mirada puesta en un nuevo desafío deportivo.

