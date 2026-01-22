Directivo de Universitario reveló si Cat Flood se quedará una temporada más y respondió si podría irse a Alianza Lima.

Fabrizio Acerbi se refirió al armado del plantel 'crema' para la próxima temporada. (Ataque Cruzado)

La dirigencia de Universitario de Deportes busca asegurar la permanencia de Catherine Flood en el plantel para la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley, en medio de la atención que genera su condición de máxima anotadora y la proximidad del vencimiento de su contrato.

La situación ha sido abordada por Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la institución, durante una entrevista en el programa de YouTube Ataque Cruzado, donde detalló el estado de las negociaciones y las alternativas que enfrenta el club.

Acerbi informó que ya hubo contactos directos con la jugadora para discutir la renovación. “Ya he conversado con ella y le he planteado la idea. Está muy contenta en el club, pero es una jugadora con proyección para quedar entre las dos mejores, incluso como máxima anotadora si llegamos a las finales”, indicó el directivo en el espacio digital. El vínculo de la estadounidense termina al cierre de la presente campaña y su desempeño ofensivo la ha posicionado como referente en la competencia local.

El directivo reconoció que el futuro de Flood no depende solo de la voluntad de la institución. “Todo dependerá de la decisión que tomemos y de la posibilidad de una oferta de ligas como la segunda de Italia o la segunda de Polonia, que cuentan con mayor poder económico”, sostuvo. El interés desde el extranjero aparece como un desafío para las aspiraciones de la ‘U’, considerando la capacidad financiera de ligas europeas.

Consultado sobre la posibilidad de que Flood continúe en otro club peruano, el jefe polideportivo fue tajante. “No, es muy difícil. Habría que ver qué pasa, pero sinceramente no veo a ‘Cat’ en otro equipo”, afirmó. Además, se refirió a la opción de que la atacante pase a Alianza Lima, el clásico rival: “No la veo con la camiseta de Alianza, esperemos que no, ahí si me cuelgan en el ‘Lolo’ Fernández (complejo deportivo de la ‘U’)”.

Flood, la segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley

Catherine Flood fue un fichaje impulsado por el técnico Paco Hervás, quien sigue muy de cerca a la liga estadounidense. La punta receptiva respondió con creces a la confianza del español y actualmente es la segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La jugadora de la ‘U’ lleva 246 puntos en lo que va del certamen. Solo es superada por la argentina Nicole Pérez de Atlético Atenea, quien registra 285 puntos. Sus posibilidades de ser la máxima anotadora del certamen podrían aumentar si consigue clasificar a la final.

De 23 años, la norteamericana se posiciona como una deportista diferencial en las 'pumas'. | VIDEO: Latina Deportes

Próximo partido de Universitario

Mientras tanto, Universitario se viene preparando para su próximo partido luego de vencer 3-2 a Olva Latino. En la fecha 3, se medirá ante Rebaza Acosta el domingo 25 de enero a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Latina Televisión ofrecerá la transmisión del partido principal por señal abierta, además de su página web y la aplicación oficial, lo que permitirá a los aficionados ver cada encuentro de manera gratuita y desde cualquier dispositivo. Esta cobertura asegura que el público pueda acceder a los partidos tanto en el hogar como en otros lugares.

Al mismo tiempo, Infobae Perú brindará información actualizada de forma continua sobre los encuentros más destacados y las variaciones en la tabla de posiciones. De este modo, los seguidores tendrán acceso en tiempo real a las novedades de la competencia y podrán seguir de cerca el rendimiento de sus equipos en la Liga Peruana de Vóley.