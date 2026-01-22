Perú Deportes

Directivo de Universitario reveló si Cat Flood se quedará una temporada más y respondió si podría irse a Alianza Lima

Fabrizio Acerbi se refirió al futuro de la punta estadounidense, quien termina su contrato a final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Guardar
Fabrizio Acerbi se refirió al armado del plantel 'crema' para la próxima temporada. (Ataque Cruzado)

La dirigencia de Universitario de Deportes busca asegurar la permanencia de Catherine Flood en el plantel para la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley, en medio de la atención que genera su condición de máxima anotadora y la proximidad del vencimiento de su contrato.

La situación ha sido abordada por Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la institución, durante una entrevista en el programa de YouTube Ataque Cruzado, donde detalló el estado de las negociaciones y las alternativas que enfrenta el club.

Acerbi informó que ya hubo contactos directos con la jugadora para discutir la renovación. “Ya he conversado con ella y le he planteado la idea. Está muy contenta en el club, pero es una jugadora con proyección para quedar entre las dos mejores, incluso como máxima anotadora si llegamos a las finales”, indicó el directivo en el espacio digital. El vínculo de la estadounidense termina al cierre de la presente campaña y su desempeño ofensivo la ha posicionado como referente en la competencia local.

El directivo reconoció que el futuro de Flood no depende solo de la voluntad de la institución. “Todo dependerá de la decisión que tomemos y de la posibilidad de una oferta de ligas como la segunda de Italia o la segunda de Polonia, que cuentan con mayor poder económico”, sostuvo. El interés desde el extranjero aparece como un desafío para las aspiraciones de la ‘U’, considerando la capacidad financiera de ligas europeas.

Consultado sobre la posibilidad de que Flood continúe en otro club peruano, el jefe polideportivo fue tajante. “No, es muy difícil. Habría que ver qué pasa, pero sinceramente no veo a ‘Cat’ en otro equipo”, afirmó. Además, se refirió a la opción de que la atacante pase a Alianza Lima, el clásico rival: “No la veo con la camiseta de Alianza, esperemos que no, ahí si me cuelgan en el ‘Lolo’ Fernández (complejo deportivo de la ‘U’)”.

Directivo de Universitario reveló si
Directivo de Universitario reveló si Cat Flood se quedará una temporada más y respondió si podría irse a Alianza Lima.

Flood, la segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley

Catherine Flood fue un fichaje impulsado por el técnico Paco Hervás, quien sigue muy de cerca a la liga estadounidense. La punta receptiva respondió con creces a la confianza del español y actualmente es la segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La jugadora de la ‘U’ lleva 246 puntos en lo que va del certamen. Solo es superada por la argentina Nicole Pérez de Atlético Atenea, quien registra 285 puntos. Sus posibilidades de ser la máxima anotadora del certamen podrían aumentar si consigue clasificar a la final.

De 23 años, la norteamericana se posiciona como una deportista diferencial en las 'pumas'. | VIDEO: Latina Deportes

Próximo partido de Universitario

Mientras tanto, Universitario se viene preparando para su próximo partido luego de vencer 3-2 a Olva Latino. En la fecha 3, se medirá ante Rebaza Acosta el domingo 25 de enero a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Latina Televisión ofrecerá la transmisión del partido principal por señal abierta, además de su página web y la aplicación oficial, lo que permitirá a los aficionados ver cada encuentro de manera gratuita y desde cualquier dispositivo. Esta cobertura asegura que el público pueda acceder a los partidos tanto en el hogar como en otros lugares.

Al mismo tiempo, Infobae Perú brindará información actualizada de forma continua sobre los encuentros más destacados y las variaciones en la tabla de posiciones. De este modo, los seguidores tendrán acceso en tiempo real a las novedades de la competencia y podrán seguir de cerca el rendimiento de sus equipos en la Liga Peruana de Vóley.

Temas Relacionados

Catherine FloodUniversitario vóleyAlianza Lima vóleyLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”

El periodista deportivo señaló lo que debería hacer el club ‘íntimo’ luego de que la joven argentina acusara a los tres futbolistas peruanos

Pedro García explotó por la

Barristas de Alianza Lima agredieron a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Matute tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

Los dos jugadores experimentados fueron golpeados dentro del estadio Alejandro luego de que sus compañeros sean acusados de abuso sexual en Argentina

Barristas de Alianza Lima agredieron

“¿Y Hernán Barcos era el problema, no?”, la ácida crítica de Pedro García sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

El periodista deportivo recordó con molestia la abrupta salida del goleador argentino. “Donde hoy reina la indisciplina, se extraña más al que era disciplinado”, lanzó en ‘Doble Punta’

“¿Y Hernán Barcos era el

“Desde que llegó fue el cáncer del club”, la fuerte indirecta de Coki Gonzales contra Carlos Zambrano tras denuncia por abuso sexual

Tras la grave acusación contra el ‘Kaiser’, Miguel Trauco y Sergio Peña; el periodista deportivo realizó una contundente crítica sobre el defensa ‘blanquiazul’ a través de sus redes sociales

“Desde que llegó fue el

“Separados indefinidamente”, la firme postura de Alianza Lima sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

El cuadro victoriano confirmó que separó del plantel a los tres futbolistas tras la grave acusación contra una joven argentina durante la gira en Uruguay

“Separados indefinidamente”, la firme postura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: las brechas en

Elecciones 2026: las brechas en salud y educación que enfrentarán los candidatos

Elecciones 2026: ONPE hará mañana viernes 23 de enero una selección previa para elegir miembros de mesa

La llamada desesperada a Alberto Otárola: José Jerí lo contactó para pedirle ayuda en medio del escándalo del “Chifagate”

Gobierno de José Jerí presenta cifras sobre homicidios y sicariatos y asegura que denuncias han disminuido

Presidente de la Comisión de Fiscalización afirma que José Jerí no dio explicaciones claras por reuniones con empresarios chinos

ENTRETENIMIENTO

Mathías Brivio es presentado como

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

BTS en Perú: Cómo participar en la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership de Weverse y cómo funcionará la compra

Mathías Brivio y Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto rating logró el reencuentro?

BTS preventa Ticketmaster: fan graba su compra de entradas en vivo con la Army Membership y muestra lo que pasará en Perú

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’: ¿Cuánto rating logró?

DEPORTES

Pedro García explotó por la

Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”

Barristas de Alianza Lima agredieron a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Matute tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

“¿Y Hernán Barcos era el problema, no?”, la ácida crítica de Pedro García sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

“Desde que llegó fue el cáncer del club”, la fuerte indirecta de Coki Gonzales contra Carlos Zambrano tras denuncia por abuso sexual

“Separados indefinidamente”, la firme postura de Alianza Lima sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña