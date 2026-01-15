Renato Solís acusa baja prolongada en Sporting Cristal: intervención quirúrgica planificada por lesión

Renato Solís perdió protagonismo en Sporting Cristal. - Crédito: AFP

No hay clima de calma en Sporting Cristal. Durante los entrenamientos en el proceso de la pretemporada en el Rímac hubo una ausencia notable: Renato Solís. El segundo portero del equipo ‘celeste’ ha estado desmarcado de las consideraciones del entrenador Paulo Autuori por temas médicos, los cuales se han prolongado más de la cuenta afectando la preparación de la inminente campaña.

Cerrando el año anterior, Solís acusó una dolencia severa en la rodilla que lo obligó alejarse del grupo toda vez que pasó por una evaluación médica para analizar que proceso seguir. Aunque la operación quirúrgica era la posibilidad más adecuada, se le sugirió pasar por un proceso preparatorio que precediera su paso a la sala de intervención.

Diego Enríquez será el reemplazo del lesionado Renato Solís. - Crédito: Composición Infobae

Cumplido el tiempo, el arquero peruano deberá extender más su ausencia en Sporting Cristal para someterse a la operación que, por lo menos, lo dejará fuera de cualquier actividad deportiva por varios meses. Así las cosas, la responsabilidad de la seguridad de la portería recaerá en Diego Enríquez.

La situación, por otro lado, coincide en un momento preocupante en cuanto a la presencia de guardametas, dado que Alejandro Duarte, hace no mucho, dejó las instalaciones de la Florida para unirse a Alianza Lima por todo el 2026. Tal vez ese contexto les ofrezca una mayor oportunidad a los jóvenes canteranos.

El portero nacional evitó el empate de los huancaínos en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: Liga 1 Max)

Comunicado oficial

El pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúrgico, el cual fue completado de manera satisfactoria.

Tras dicho proceso, Renato Solís se encuentra actualmente en condiciones y apto para ser sometido a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual se realizará según la programación médica establecida.

Se continuará informando sobre su evolución.

Renato Solís, baja indeterminada. - Crédito: Sporting Cristal

Fixture del Apertura 2026

Fecha 1 : Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Fecha 2 : Sporting Cristal vs. FBC Melgar

Fecha 3 : Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Fecha 4 : Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5 : Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Fecha 6 : Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 7 : Sporting Cristal vs. Sport Boys

Fecha 8 : Los Chankas vs. Sporting Cristal

Fecha 9 : Sporting Cristal vs. CD Moquegua

Fecha 10 : Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Fecha 11 : Sporting Cristal vs. UTC

Fecha 12 : Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 13 : Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha 14 : Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15 : FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Fecha 16 : Sporting Cristal vs. ADT

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal