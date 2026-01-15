Perú Deportes

Renato Solís acusa baja prolongada en Sporting Cristal: intervención quirúrgica planificada por lesión

El portero suplente del club ‘celeste’ queda desmarcado de la consideración del entrenador Paulo Autuori para enfocarse en un largo proceso de rehabilitación física tras su operación

Guardar
Renato Solís perdió protagonismo en
Renato Solís perdió protagonismo en Sporting Cristal. - Crédito: AFP

No hay clima de calma en Sporting Cristal. Durante los entrenamientos en el proceso de la pretemporada en el Rímac hubo una ausencia notable: Renato Solís. El segundo portero del equipo ‘celeste’ ha estado desmarcado de las consideraciones del entrenador Paulo Autuori por temas médicos, los cuales se han prolongado más de la cuenta afectando la preparación de la inminente campaña.

Cerrando el año anterior, Solís acusó una dolencia severa en la rodilla que lo obligó alejarse del grupo toda vez que pasó por una evaluación médica para analizar que proceso seguir. Aunque la operación quirúrgica era la posibilidad más adecuada, se le sugirió pasar por un proceso preparatorio que precediera su paso a la sala de intervención.

Diego Enríquez será el reemplazo
Diego Enríquez será el reemplazo del lesionado Renato Solís. - Crédito: Composición Infobae

Cumplido el tiempo, el arquero peruano deberá extender más su ausencia en Sporting Cristal para someterse a la operación que, por lo menos, lo dejará fuera de cualquier actividad deportiva por varios meses. Así las cosas, la responsabilidad de la seguridad de la portería recaerá en Diego Enríquez.

La situación, por otro lado, coincide en un momento preocupante en cuanto a la presencia de guardametas, dado que Alejandro Duarte, hace no mucho, dejó las instalaciones de la Florida para unirse a Alianza Lima por todo el 2026. Tal vez ese contexto les ofrezca una mayor oportunidad a los jóvenes canteranos.

El portero nacional evitó el empate de los huancaínos en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: Liga 1 Max)

Comunicado oficial

El pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúrgico, el cual fue completado de manera satisfactoria.

Tras dicho proceso, Renato Solís se encuentra actualmente en condiciones y apto para ser sometido a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual se realizará según la programación médica establecida.

Se continuará informando sobre su evolución.

Renato Solís, baja indeterminada. -
Renato Solís, baja indeterminada. - Crédito: Sporting Cristal

Fixture del Apertura 2026

  • Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal
  • Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar
  • Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal
  • Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
  • Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
  • Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
  • Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys
  • Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal
  • Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua
  • Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal
  • Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC
  • Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
  • Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC
  • Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
  • Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
  • Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT
  • Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal

Temas Relacionados

Renato SolísSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Tras sus palabras sobre “no tenerle miedo” al delantero de Alianza Lima, el técnico paraguayo se pronunció y buscó poner fin a la polémica

Entrenador de 2 de Mayo

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La escuadra dirigida por Paulo Autuori visitará la altura de Cusco en el marco de su estreno en el torneo doméstico; al frente, un conjunto que ha renovado sus filas. Conoce todos los detalles de este enfrentamiento

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso:

Alianza Lima vs Colo Colo: día, hora y canal TV del partido por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026

Los de Pablo Guede tendrán un nuevo reto en el torneo internacional cuando se enfrenten al conjunto chileno en Montevideo. Conoce todos los detalles del cotejo en el Estadio Parque Viera

Alianza Lima vs Colo Colo:

San Martín refuerza su bloque con altura y experiencia olímpica: llega imponente central dominicana de dos metros

El club santo anunció la contratación de Geraldine González, voleibolista con experiencia reciente en Europa y un importante recorrido internacional con la selección de su país

San Martín refuerza su bloque

Pablo Guede despreocupado por el juego colectivo de Alianza Lima: “Quiero probar jugadores en otras posiciones”

El técnico argentino señaló que es muy pronto para ver el funcionamiento del equipo en los amistoso que viene disputando en la Serie Río de La Plata. Conoce todo lo que dijo

Pablo Guede despreocupado por el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zully Pinchi, aspirante al Senado

Zully Pinchi, aspirante al Senado y vinculada a Martín Vizcarra: “Nunca tuve una relación con él ni la tendría”

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez sorprende con radical

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Magaly Medina responde con todo a cirujana que aseguró que tenía múltiples cirugías en el rostro: “La mayor conchudez”

Bad Bunny ya está en Lima: reguetonero arribó al Perú y activa la cuenta regresiva para sus shows en el Estadio Nacional

Melissa y Tepha Loza revelan la batalla de su madre contra el cáncer y cómo han optado por la medicina alternativa

DEPORTES

Entrenador de 2 de Mayo

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Colo Colo: día, hora y canal TV del partido por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026

San Martín refuerza su bloque con altura y experiencia olímpica: llega imponente central dominicana de dos metros

Pablo Guede despreocupado por el juego colectivo de Alianza Lima: “Quiero probar jugadores en otras posiciones”