Periodista de ESPN reconoció a Alianza Lima como tetracampeón en transmisión de Serie Río de la Plata: “La única vez en la historia”

La reciente derrota por 2-1 ante Unión de Santa Fe en la Serie Río de La Plata 2026 volvió a dejar a Alianza Lima sin festejos en esta pretemporada. Sin embargo, más allá del resultado, el análisis previo al partido cobró protagonismo en la transmisión de ESPN.

Durante el programa, los periodistas debatieron sobre la actualidad y las metas del conjunto íntimo. Teo Coquet, comunicador argentino, destacó que los ‘blanquiazules’ es el único club peruano que ha logrado conquistar cuatro títulos de liga de manera consecutiva.

En este contexto, los panelistas coincidieron en que el objetivo de los dirigidos por Pablo Guede será evitar que Universitario de Deportes consiga otra consagración, manteniendo así su estatus como tetracampeón exclusivo en el fútbol peruano.

“Es un año importante porque busca cortar con este dominio de Universitario. La única vez en la historia del fútbol peruano que hubo un tetracampeón fue en el 31, 32, 33 y 34 con Alianza Lima. Por eso mismo, más allá de lo que suceda en la Conmebol Libertadores, va a ser un año especial con figuras como Advíncula y Girotti", apuntó el comentarista en plena transmisión en vivo.

El cuadro peruano cayó 2-1 en Montevideo. (Video: ESPN)

Además, los periodistas de la cadena internacional resaltó las contrataciones que hizo el cuadro victoriano y la jerarquía de sus jugadores que se encuentran en el plantel.

“Ha hecho una inversión importante Alianza Lima en su 125 aniversario. Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Sergio Peña, Miguel Trauco y Federico Girotti, futbolistas con pasos muy importantes en el exterior y por la selección peruana. Un muy buen plantel y un entrenador de jerarquía como Pablo Guede”, añadió.

El primer once titular que presentó el técnico Pablo Guede en Alianza Lima para el 2026 en la Seríe Río de La Plata 2026. - créditos: Serie Río de La Plata

Próximo partido de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima se despedirá de la Serie Río de La Plata 2026 este domingo 18 de enero cuando se mida ante Colo Colo en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Con dos derrotas consecutivas a cuestas, el conjunto blanquiazul encara este encuentro como su última oportunidad para celebrar una victoria en el torneo y cambiar el rumbo de su pretemporada.

Más allá del resultado, este enfrentamiento representa el cierre de la participación de Alianza Lima en la competencia y podría ser clave para levantar el ánimo del grupo dirigido por Pablo Guede ante los retos que se aproximan.

Alianza Lima vs Colo Colo: día, hora y canal Tv del partido por Serie Río de La Plata 2026 - Crédito: Clubes.

Canal TV para ver los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Colo Colo está previsto para el domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, con inicio a las 19:00 (hora de Perú) y 21:00 (hora de Uruguay).

La señal televisiva será responsabilidad de ESPN y el partido también podrá verse mediante la plataforma Disney+.

Además, los aficionados tendrán la opción de seguir el desarrollo del amistoso en tiempo real a través del sitio web de Infobae Perú, que ofrecerá todos los detalles y novedades de la tercera jornada en la Serie Río de La Plata 2026.

Disney Plus transmitirá la Serie Río de la Plata 2026. Crédito: Disney

Fixture de Alianza Lima en Torneo Apertura 2026

- Fecha 1: Sport Huancayo vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 2: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (Local)

- Fecha 3: Alianza Atlético vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 4: Alianza Lima vs Sport Boys (Local)

- Fecha 5: UTC vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 6: Alianza Lima vs Melgar (Local)

- Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 8: Alianza Lima vs Juan Pablo II (Local)

- Fecha 9: Universitario de Deportes vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 10: ADT vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 11: Alianza Lima vs Cusco FC (Local)

- Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (Local)

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (Local)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)