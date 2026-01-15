Juan Pablo Varillas clasificó a la semifinal del Challenger de Buenos Aires tras vencer al favorito del certamen

El tenista peruano venció al favorito local, Lautaro Midón. (Tenis al máximo)

Juan Pablo Varillas sigue cosechando triunfos en la tierra del tango. El jueves 15 de enero, el peruano se impuso al favorito local, Lautaro Midón, en un juego muy disputado, y clasificó a las semifinales del Challenger de Buenos Aires, Argentina.

En un partido que duró más de dos horas, el deportista nacional se llevó el primer parcial con un 6-3, pero no logró repetir el mismo resultado en el siguiente, cayendo 6-4. Esto provocó que vayan a un tercer y definitorio set.

‘Juanpi’ sacó a relucir su gran físico en el arranque de este 2026 y se impuso 6-3 a Midón, uno de los llamados a levantar el trofeo en su país. Así, el peruano consiguió su boleto a las semifinales del certamen internacional.

Juan Pablo Varillas clasificó a la semifinal del Challenger de Buenos Aires: rival de su próximo partido.

La página oficial del ATP le puso nuevo apodo a ‘Juanpi’ Varillas por su performance a lo largo de este torneo. “Varillas, el luchador. El peruano atraviesa una dura batalla contra Midon en Buenos Aires”, publicó en sus redes.

Con este nuevo resultado positivo, se confirma que Varillas volverá al top 250 del ranking luego de seis largos meses. El tenista limeño quiere volver a su mejor nivel cuando alcanzó el top 60 durante el 26 de junio de 2023.

ATP destacó a Juan Pablo Varillas en el Challenger de Buenos Aires.

Su próximo rival: Andrea Collarini o Pedro Boscardin

El siguiente desafío de Juan Pablo Varillas será igual o más complicado que el choque ante Lautaro Midón. El representante nacional espera por el ganador del duelo entre el argentino Andrea Collarini y el brasileño Pedro Boscardin, que se disputará este jueves 15 de enero a las 12:00 horas.

Por el momento, el Challenger de Buenos Aires no ha confirmado el día ni la hora de este decisivo compromiso entre Varillas o el vencedor del Collarini vs Boscardin. El que consiga imponerse en este cotejo, avanzará a la tan ansiada final y tendrá la posibilidad de levantar su primer trofeo en el 2026.

Lo que sí se sabe es que el próximo partido de ‘Juanpi’ se podrá ver por la página web del ATP Tour. Además, Infobae Perú le hará seguimiento al tenista peruano mediante su sitio digital. No te lo puedes perder.

Juan Pablo Varillas se enfrentará a Andrea Collarini o Pedro Boscardin en la semifinal del Challenger de Buenos Aires.

El camino de Varillas hacia las semifinales

Juan Pablo Varillas consiguió su primera victoria oficial de la temporada el lunes pasado al superar al argentino Gonzalo Villanueva, avanzando así a los octavos de final del Challenger de Buenos Aires, certamen disputado sobre polvo de ladrillo.

El tenista peruano mostró superioridad desde el inicio y se llevó el primer set por 6-4. En el segundo parcial, a pesar de la reacción de Villanueva, Varillas también se impuso, esta vez por 6-3.

La buena racha de ‘Juanpi’ continuó en el Challenger. El miércoles, el número 253 del ranking mundial derrotó al brasileño Pedro Sakamoto (375°) en un solo set, ya que el rival abandonó el partido por molestias físicas.

El primer set fue parejo y Varillas lo ganó 6-4. Sakamoto, afectado por una lesión, decidió no seguir al inicio del segundo parcial, lo que aseguró el pase del peruano a los cuartos de final, donde quedó emparejado con Midón.

El peruano venció al brasileño Pedro Sakamoto en octavos de final del certamen internacional.

Con este nuevo triunfo ante el favorito, el tenista peruano aspira a llegar a la final del torneo y competir por su primer título de 2026, temporada en la que busca superar las dificultades que le generaron distintas lesiones.