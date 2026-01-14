Juan Pablo Varillas avanzó a cuartos en Challenger de Buenos Aires: fecha y rival de su próximo partido.

El peruano venció al brasileño Pedro Sakamoto en octavos de final del certamen internacional.

Juan Pablo Varillas sigue en buena racha en el ATP Challenger de Buenos Aires. Este miércoles 14 de enero, el peruano (253°) venció al brasileño Pedro Sakamoto (375°) en un solo set, debido a que su rival tuvo que retirarse del juego por problemas físicos. Ahora, competirá por meterse entre los mejores cuatro del certamen internacional.

El primer parcial fue muy reñido, apenas el tenista nacional superó 6-4 al brasilero, que decidió no continuar con el partido al inicio de la segunda manga tras acusar una lesión. Así selló su paso a cuartos de final de la competencia, donde busca dejar atrás su mal momento del 2025 y levantar su primer trofeo durante este nuevo año.

La Federación Peruana de Tenis destacó su clasificación en redes sociales: “¡Juan Pablo Varillas clasifica a los cuartos de final! Había cerrado por 6-4 el primer set ante el brasilero Pedro Sakamoto cuando el rival se tuvo que retirar por molestias físicas. Con este resultado, el peruano se clasifica a los cuartos de final del torneo".

Varillas viene haciendo una gran performance en el Challenger de Buenos Aires. Previamente, derrotó 6-4 y 6-3 al argentino Gonzalo Villanueva. Este nuevo triunfo ante Sakamoto lo podría acercar al top 250 y, además, ratifica su buen estado físico y nivel en el arranque del 2026.

Fecha y rival de su próximo partido

En cuartos de final, Juan Pablo Varillas deberá esperar al ganador del partido entre el argentino Lautaro Midon y el rumano Stefan Palosi. Este compromiso está pactado para este miércoles 14 de enero desde las 12:25 horas de Perú en la cancha 3.

De acuerdo al calendario del ATP Challenger de Buenos Aires, el nuevo enfrentamiento de Varillas debería jugarse el jueves 15 de enero. Eso sí, hasta el momento, no se ha confirmado el horario ni el escenario del mismo. En las próximas horas podría haber novedades.

¿Dónde ver partido de Varillas?

El ATP Challenger de Buenos Aires se podrá ver en vivo a través de la página web del ATP Tour. Además, Infobae Perú le hará seguimiento al tenista peruano mediante su sitio digital. No te lo puedes perder.

Juan Pablo Varillas se prepara para la Copa Davis

Juan Pablo Varillas busca reencontrarse con su mejor nivel en este ATP Challenger de Buenos Aires para de esta manera llegar en óptimas condiciones a la Copa Davis donde Perú se enfrentará con Alemania por el pase a los Qualifiers del Grupo Mundial.

Varillas fue citado por el capitán e histórico extenista Lucho Horna para que acompañe a la primera raqueta, Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Arklon Huertas del Pino. Los dos primeros en mención, al igual que ‘Juanpi’, andan en un buen momento.

Juan Pablo Varillas formó parte del equipo peruano de la Copa Davis 2026.

Los rivales de la ‘bicolor’ no serán nada fáciles. Alemania contará con figuras de relevancia. El capitán Michael Kohlmann convocó a Jan-Lennard Struff (82 ATP), Yannick Hanfmann (102 ATP) y a los especialistas en dobles Kevin Krawietz y Tim Pütz, ambos situados en el puesto once del ranking ATP de dobles.

La selección peruana viajará a Düsseldorf con el objetivo de alcanzar la élite del tenis internacional. El enfrentamiento se disputará el 6 y 7 de febrero en el Castello Düsseldorf, un recinto con capacidad para más de 3.000 espectadores.