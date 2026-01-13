Jesús Pretell se dirige a Sporting Cristal tras emigrar a LDU de Quito: “Solo tengo palabras de gratitud”

El mediocampista peruano reconoce que el traslado a los 'albos' responde a una motivación pensando en la selección nacional. | VIDEO: Jax Latin Media

Jesús Pretell ha considerado que todo lo que es como jugador se lo debe a Sporting Cristal, club que le abrió las puertas de par en par cuando apenas era un jovencito con sueños de grandeza. Los sentimientos, ahora, están a flor de pie después de confirmarse su salida del Rímac con destino a Liga de Quito.

“Yo lo único que voy a decir es que sí tengo palabras de gratitud hacia el club. Tantos años y la verdad me duele por ese lado salir, pero siempre tiene algo muy bueno también [la decisión]“, sostuvo el mediocentro en declaraciones recogidas por Jax Latin Media.

Jesús Pretell abandona Sporting Cristal para desembarcar en Liga de Quito. - Crédito: Difusión

“Mis palabras solo son de agradecimiento hacia el club. Tantos años ahí. Ellos prácticamente me criaron cuando llegué de pequeño, entonces estoy agradecido”, continuó un Jesús Pretell que llega a LDU para reforzar la primera línea del centro del campo ante la salida de un experimentado como Carlos Gruezo.

Acerca de cómo fue respaldado por la afición durante los últimos años fue enfático: “Durante todos estos años he sentido su cariño. Creo que ha sido muy importante a lo largo de mi carrera en Cristal, el club el cual me dio todo. Entonces, yo estoy muy agradecido”.

El mediocampista le reventó el arco al portero brasileño. (Video: ESPN)

La dirección deportiva de LDU apuntó el nombre de Jesús Pretell a partir de sus últimas apariciones y dinámica sostenida con Sporting Cristal. Además, la presencia del entrenador Tiago Nunes, quien lo conoce a la perfección de su paso por La Florida en 2023, fue un factor determinante para su fichaje.

“Liga es un equipo muy fuerte, muy importante a nivel de Sudamérica. Yo asumo el reto de estar en un equipo tan grande como lo es Liga; así que ahora, como te digo, tengo mucha convicción de que las cosas se me van a dar muy bien e ir a pelear mi puesto”, externó.

Jesús Pretell llega al estadio Rodrigo Paz Delgado en calidad de refuerzo. - Crédito: LDU

Mensaje de despedida

Al momento de conocerse su traspaso a Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), por un monto económico no revelado, Jesús Pretell recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar un mensaje especial a Sporting Cristal, club con el que empezó a darle forma al sueño profesional desde las canteras.

“Hoy me cuesta resumir en pocas palabras todo lo que este club ha significado para mí. Aquí no solo pasé muchos años, aquí crecí, aprendí y viví momentos que llevaré conmigo para siempre.

Hoy le doy gracias a Dios por ser el quien siempre guió mi camino.

Estoy agradecido con cada compañero, entrenador, dirigente y persona que formó parte de este camino. Gracias por las enseñanzas dentro y fuera de la cancha, por los valores transmitidos y por cada recuerdo que quedará grabado en mi corazón.

Este club fue mi casa durante mucho tiempo, un lugar donde encontré amistades, desafíos y sueños. Me voy con orgullo, con gratitud y con la certeza de que todo lo vivido aquí fue fundamental para quien soy hoy.

Agradecer a la hinchada que siempre fue y será pieza fundamental en este gigante y prestigiado club".