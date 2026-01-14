Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

Las altas esferas en Alianza Lima hicieron un enorme esfuerzo para contratar a Pablo Guede como reemplazo de Néstor Gorosito en la zona técnica para la Liga 1 y CONMEBOL Libertadores 2026. Su dilatada hoja de vida, con pasos por Argentina, México y Chile, le confiere demasiada experiencia.
Con esos galones ha caído de pie en La Victoria y comienza a ganar valoraciones positivas de otros colegas de la región como Gerardo Pelusso, quien en diálogo con radio Ovación ponderó su larga trayectoria: “Pablo Guede es un técnico importante en Argentina y también en el exterior“.
[NOTICIA EN DESARROLLO...]
Más Noticias
Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, titulares confirmados para partido por Serie Río de La Plata 2026
Pablo Guede sorprendió con inusual once para el choque con el cuadro argentino. Gianfranco Chávez estará en el mediocampo, mientras que Paolo Guerrero y Pedro Aquino quedaron fuera de convocatoria
Amplían plazo de inscripción de extranjeras y clubes peruanos podrán usar nuevos refuerzos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
La decisión de la CSV le da mayor margen de maniobra a Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima, que ajustan sus planteles y se fortalecen de cara al torneo continental que se disputará en Lima
Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026
El equipo de Pablo Guede afronta un nuevo reto en la pretemporada en Montevideo con la necesidad de sumar su primer triunfo, tras caer en su estreno ante Independiente. Sigue aquí cada detalle del encuentro
“Muchos no tienen idea de lo intensa que es la MLS”: el lamento de Wilder Cartagena tras la frustrada partida de César Inga de Universitario
El mediocampista peruano compartió su incomodidad por la oportunidad perdida para Inga por decisión de la directiva ‘crema’. Además, habló de la situación del Kansas City
“Federico Girotti es delantero, es su característica principal”: Pablo Guiñazú recomienda emplear al ‘9′ en su posición natural en Alianza Lima
El exentrenador de Talleres de Córdoba sugiere que el antiguo atacante de la ‘T’ no salga del área bajo ninguna circunstancia, dado que perdería sus virtudes principales en los enfrentamientos
MÁS NOTICIAS