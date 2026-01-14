Perú Deportes

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

El antiguo responsable técnico de los aliancistas ofreció una valoración positiva del nuevo entrenador asentado en La Victoria. “Esperemos que le vaya bien”, manifestó el uruguayo

Pablo Guede cuenta con el
Pablo Guede cuenta con el visto bueno de Gerardo Pelusso. - Crédito: Serie Río de La Plata / AFP

Las altas esferas en Alianza Lima hicieron un enorme esfuerzo para contratar a Pablo Guede como reemplazo de Néstor Gorosito en la zona técnica para la Liga 1 y CONMEBOL Libertadores 2026. Su dilatada hoja de vida, con pasos por Argentina, México y Chile, le confiere demasiada experiencia.

Con esos galones ha caído de pie en La Victoria y comienza a ganar valoraciones positivas de otros colegas de la región como Gerardo Pelusso, quien en diálogo con radio Ovación ponderó su larga trayectoria: “Pablo Guede es un técnico importante en Argentina y también en el exterior“.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

