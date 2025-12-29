Perú Deportes

Nicole Pérez supera la valla de los 200 puntos y se consolida como la máxima anotadora de la Liga Peruana de vóley 2025/26

La atacante argentina lidera la clasificación de artilleras con solidez y fecha a fecha robustece la cifra que la ubica en lo más alto. La entrenadora de Atenea también cumple un papel preponderante en el crecimiento de la deportista

Guardar
La argentina suma 215 puntos en diez fechas y guía a Atlético Atenea a la cima, en la antesala de la segunda fase del torneo 2025/26. | Instagram / peruvoley.pe

La lista de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 está liderada por Nicole Pérez. La nacida en Tucumán hace 21 años ha respondido con creces a la expectativa que generó su contratación. En Atlético Atenea, ha desplegado un rendimiento descollante para ayudar a su equipo a instalarse en la parte de arriba de la clasificación.

En la última presentación de ‘las diosas’, Pérez se despachó con 20 puntos en la victoria de las suyas por 3-0 sobre Olva Latino (25-18, 25-17 y 25-15). Las anotaciones la consolidan en lo más alto de la lista con 215 puntos en diez jornadas disputadas.

“Gracias a Dios se nos dio ganar hoy. Era una victoria que veníamos practicando bastante. La semana pasada fuimos a cinco sets. Eso nos bajó un poco”, concedió en referencia al emocionante triunfo ante Kazoku no Perú, uno de los coleros del torneo.

Atlético Atenea se ubica en
Atlético Atenea se ubica en la sexta posición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Instagram Atlético Atenea.

El destacado rendimiento de Nicole Pérez es producto de la dedicación de la seleccionada argentina, pero también de la entrenadora Lorena Góngora.

“Me sorprende bastante. Es mucho trabajo con ‘Lore’ también. Me tiene ahí cortita”, sostuvo la ‘pantera’ sobre su connacional y directora técnica en diálogo con ‘Latina Deportes’. “Sé que el esfuerzo y todo lo que estoy haciendo está dando sus frutos hoy en día”, sumó.

La tucumana también destacó la cantidad de público que se hizo presente en las graderías del Polideportivo Lucha Fuentes: “Una locura”, comentó mientras enviaba saludos a su mamá, una asistente más en el recinto.

Nicole Pérez llegó a Atlético
Nicole Pérez llegó a Atlético Atenea esta temporada procedente del Pays Viennois de Francia. Crédito: Facebook Atlético Atenea.

Segunda fase a la vista

El Club Atlético Atenea encara la segunda fase de la Liga Nacional de Vóley Femenino 2025-26 con objetivos ambiciosos y una hoja de ruta clara. A partir del 10 de enero, el equipo participará en una nueva ronda de todos contra todos que constará de nueve fechas decisivas.

En esta instancia, la competencia sube de nivel, ya que los diez equipos clasificados mantienen los puntos obtenidos en la primera etapa. Esta regla convierte cada set en una disputa fundamental para las aspiraciones del club desde el primer pitazo inicial.

Las metas del conjunto son altas según las declaraciones de su atacante argentina. En una entrevista previa, la jugadora aseguró que el equipo posee el nivel necesario para pelear por un lugar en el Top 5 de la temporada. Para alcanzar este propósito, Atenea debe asegurar su permanencia entre los ocho mejores equipos al finalizar las nueve jornadas.

Programación de la fecha 10
Programación de la fecha 10 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Solo quienes ocupen esas posiciones accederán a los ‘play-offs’ por el título nacional. Por el contrario, los dos últimos clubes de la tabla quedarán relegados automáticamente a los puestos 9° y 10° de la clasificación final. El margen de error es mínimo y la consistencia será la clave del éxito.

Programación y resultados de la fecha 10

Sábado 27 de diciembre

  • Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú (25-18, 20–25, 25-23, 19-25 y 10-15)
  • Atlético Atenea 3-0 Olva Latino (25-18, 25-17 y 25-15)
  • Alianza Lima 1-3 Universidad San Martín (19-25, 19-25, 25-20 y 24-26)

Domingo 28 de diciembre

  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (25-21, 19-25, 22-25, 25-23 y 15-9)
  • Rebaza Acosta vs Géminis (16-25, 21-25 y 31-33)
  • Universitario vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Temas Relacionados

Nicole PérezAtlético AteneaLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

“El gol errado contra Alianza Lima lo analicé mil veces”, la sincera confesión de Edison Cavani por la derrota de Boca Juniors en Copa Libertadores 2025

El delantero uruguayo recordó el duro suceso que vivió en La Bombonera ante el elenco ‘blanquiazul’ y que devino en la eliminación del cuadro ‘xeneize’

“El gol errado contra Alianza

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ cerraron el encuentro a su favor, imponiéndose a las chorrillanas y consolidando su posición en la tabla de la competencia. Revive las incidencias

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras la fecha 10 de la primera fase

La Universidad San Martín derrotó a Alianza Lima y acabó con su invicto mientras se define el resultado definitorio de su encuentro anterior en los escritorios; Universitario se consolida en el pelotón de candidatos luego de su victoria sobre Regatas Lima

Tabla de posiciones de la

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima disputó su encuentro ante San Martín, mientras que Universitario se midió con Regatas Lima. Conoce cómo quedaron los cotejos de esta jornada

Resultados de la fecha 10

Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero en 2026 y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”

El volante de Gil Vicente de Portugal se pronunció por la decisión del ‘Depredador’ de colgar los chimpunes y del futuro de la ‘bicolor’. También habló de Alianza Lima

Bassco Soyer lamentó retiro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya responde a Tilsa

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Fallece influencer conocido como ‘Chaturry’ y su hermana conmueve con mensaje de despedida: “Te extrañaré mucho”

El emotivo mensaje de la periodista Carla Palacios Pasapera tras la partida del congresista Carlos Anderson

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

Bruno Pinasco no se va de América TV: tras Cinescape, nuevos proyectos ya están en camino

DEPORTES

“El gol errado contra Alianza

“El gol errado contra Alianza Lima lo analicé mil veces”, la sincera confesión de Edison Cavani por la derrota de Boca Juniors en Copa Libertadores 2025

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras la fecha 10 de la primera fase

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero en 2026 y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”