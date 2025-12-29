Nicole Pérez supera la valla de los 200 puntos y se consolida como la máxima anotadora de la Liga Peruana de vóley 2025/26

La argentina suma 215 puntos en diez fechas y guía a Atlético Atenea a la cima, en la antesala de la segunda fase del torneo 2025/26. | Instagram / peruvoley.pe

La lista de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 está liderada por Nicole Pérez. La nacida en Tucumán hace 21 años ha respondido con creces a la expectativa que generó su contratación. En Atlético Atenea, ha desplegado un rendimiento descollante para ayudar a su equipo a instalarse en la parte de arriba de la clasificación.

En la última presentación de ‘las diosas’, Pérez se despachó con 20 puntos en la victoria de las suyas por 3-0 sobre Olva Latino (25-18, 25-17 y 25-15). Las anotaciones la consolidan en lo más alto de la lista con 215 puntos en diez jornadas disputadas.

“Gracias a Dios se nos dio ganar hoy. Era una victoria que veníamos practicando bastante. La semana pasada fuimos a cinco sets. Eso nos bajó un poco”, concedió en referencia al emocionante triunfo ante Kazoku no Perú, uno de los coleros del torneo.

Atlético Atenea se ubica en la sexta posición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Instagram Atlético Atenea.

El destacado rendimiento de Nicole Pérez es producto de la dedicación de la seleccionada argentina, pero también de la entrenadora Lorena Góngora.

“Me sorprende bastante. Es mucho trabajo con ‘Lore’ también. Me tiene ahí cortita”, sostuvo la ‘pantera’ sobre su connacional y directora técnica en diálogo con ‘Latina Deportes’. “Sé que el esfuerzo y todo lo que estoy haciendo está dando sus frutos hoy en día”, sumó.

La tucumana también destacó la cantidad de público que se hizo presente en las graderías del Polideportivo Lucha Fuentes: “Una locura”, comentó mientras enviaba saludos a su mamá, una asistente más en el recinto.

Nicole Pérez llegó a Atlético Atenea esta temporada procedente del Pays Viennois de Francia. Crédito: Facebook Atlético Atenea.

Segunda fase a la vista

El Club Atlético Atenea encara la segunda fase de la Liga Nacional de Vóley Femenino 2025-26 con objetivos ambiciosos y una hoja de ruta clara. A partir del 10 de enero, el equipo participará en una nueva ronda de todos contra todos que constará de nueve fechas decisivas.

En esta instancia, la competencia sube de nivel, ya que los diez equipos clasificados mantienen los puntos obtenidos en la primera etapa. Esta regla convierte cada set en una disputa fundamental para las aspiraciones del club desde el primer pitazo inicial.

Las metas del conjunto son altas según las declaraciones de su atacante argentina. En una entrevista previa, la jugadora aseguró que el equipo posee el nivel necesario para pelear por un lugar en el Top 5 de la temporada. Para alcanzar este propósito, Atenea debe asegurar su permanencia entre los ocho mejores equipos al finalizar las nueve jornadas.

Programación de la fecha 10 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Solo quienes ocupen esas posiciones accederán a los ‘play-offs’ por el título nacional. Por el contrario, los dos últimos clubes de la tabla quedarán relegados automáticamente a los puestos 9° y 10° de la clasificación final. El margen de error es mínimo y la consistencia será la clave del éxito.

Programación y resultados de la fecha 10

Sábado 27 de diciembre

Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú (25-18, 20–25, 25-23, 19-25 y 10-15)

Atlético Atenea 3-0 Olva Latino (25-18, 25-17 y 25-15)

Alianza Lima 1-3 Universidad San Martín (19-25, 19-25, 25-20 y 24-26)

Domingo 28 de diciembre

Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (25-21, 19-25, 22-25, 25-23 y 15-9)

Rebaza Acosta vs Géminis (16-25, 21-25 y 31-33)

Universitario vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)