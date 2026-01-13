Alianza Lima vs Unión de Santa Fe: día, hora y canal TV de Perú del duelo por la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe: día, hora y canal TV de Perú por la Serie Río de la Plata

Alianza Lima se prepara para un nuevo reto en la Serie Rio de la Plata 2026, frente Unión de Santa Fe en Uruguay. El cuadro de Pablo Guede llegará con la presión de obtener su primer triunfo del año y afianzar su juego colectivo, a pocos días del debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores y el inicio de la Liga 1 2026.

Tras la derrota por 2-1 ante Independiente de Avellaneda en su estreno en el torneo, los ‘blanquiazules’ encararán este segundo partido como una oportunidad para corregir errores y definir variantes tácticas. El DT apostó por una propuesta ofensiva más dinámica, aunque el equipo aún evidencia ajustes propios del inicio de temporada.

El posible debut de Luis Advíncula genera gran expectativa entre los aficionados. El ‘Rayo’ podría tener sus primeros minutos con camiseta ‘íntima’ y todos quieren ver su ritmo futbolístico.

El duelo ante el conjunto argentino será fundamental para que Guede evalúe si mantiene la estructura defensiva actual o introduce cambios para resguardar el estado físico de sus jugadores. El objetivo principal sigue siendo recuperar el protagonismo en el torneo local y competir con firmeza en la fase previa de la Copa Libertadores.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' en amistoso en Uruguay. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe: día y hora por la Serie Río de la Plata 2026

El choque entre los ‘blanquiazules’ y el ‘tatengue’ se jugará este miércoles 14 de enero en el Estadio Parque Saroldi, por la fecha 2 de la Serie Río de la Plata. El horario establecido es a las 16:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 17:15 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 18:15 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata 2026

Los aficionados de Alianza Lima tendrán la posibilidad de ver los partidos de su equipo en la Serie Rio de la Plata 2026 gracias a la transmisión en Disney+ Premium, señal que cubrirá Perú y varios países de Sudamérica. Para quienes se encuentren en Argentina, la opción disponible será ESPN Premium.

Adicionalmente, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa desde Uruguay, incluyendo la previa, el desarrollo minuto a minuto y las jugadas más destacadas. De este modo, la hinchada podrá mantenerse informada y no perderse ningún detalle de la actuación blanquiazul en el certamen.

¿Cómo llega Unión de Santa Fe al partido?

El plantel de Unión de Santa Fe llegará a Montevideo tras una exigente pretemporada liderada por Leonardo Madelón. El equipo argentino cerró el 2025 con buenas sensaciones y utiliza estos amistosos internacionales como preparación clave para su participación en la Liga Profesional.

Entre sus jugadores más destacados figuran Mauro Pittón y el atacante Cristian Tarragona, quien aporta el principal caudal de goles. Esta base sólida convierte a Unión en un adversario capaz de poner a prueba a Alianza Lima en la Serie Rio de la Plata.

Para el club santafesino, el encuentro en el Estadio Parque Federico Omar Saroldi marcará su debut en el certamen, lo que otorga a los victorianos una leve ventaja en ritmo de competencia. Ambos equipos aprovecharán el partido para ajustar esquemas y evaluar alternativas tácticas de cara al inicio de sus respectivos torneos nacionales.

Unión de Santa Fe se prepara para enfrentar a Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026