Raúl Ruidíaz sorprendió con nueva renovación de contrato en Atlético Grau: ¿Hasta cuándo la ‘Pulga’ se quedará en Piura?. - créditos: Atlético Grau

La llegada de Raúl Ruidíaz a la Liga 1 a inicios de 2025 llamó la atención del fútbol peruano, ya que las expectativas apuntaban a su posible regreso a Universitario de Deportes, con el que mantuvo negociaciones que no llegaron a buen puerto. Contra lo previsto, el delantero optó por sumarse a Atlético Grau, una decisión que impactó en el mercado. En ese sentido, luego de una temporada, la ‘Pulga’ sorprendió con una nueva renovación de contrato con el cuadro ‘albo’.

A través de sus redes sociales, el ‘patrimonio de Piura’ dio a conocer la extensión del vínculo del menudo futbolista. “¡Piura es tu casa, Raúl! Raúl Ruidíaz seguirá siendo albo este 2026. ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Grau!”, indicó.

Esta prolongación se produjo tras conocerse en julio del 2025 que el atacante había renovado hasta 2029, elevando su cláusula de salida y asegurando su permanencia a largo plazo en Piura.

Atlético Grau confirmó la renovación de Raúl Ruidíaz por todo el 2026. - captura: Instagram Atlético Grau

Cabe mencionar, que el goleador, con destacada trayectoria en México y Estados Unidos, desestimó el interés de Sporting Cristal, que le propuso una propuesta atractiva luego de la salida del uruguayo Martín Cauteruccio. El jugador tomó su decisión influido por el convencimiento del técnico Ángel Comizzo, quien lo alertó sobre el riesgo de alejarse para siempre de Universitario si aceptaba el traspaso al elenco ‘rimense’, algo que pesó en la decisión final.

La dirigencia de Atlético Grau, encabezada por Arturo y Andrés Ríos, desempeñó un papel clave en la negociación y en la consolidación del proyecto en torno a la figura de Ruidíaz. El delantero se convirtió rápidamente en referente tanto dentro como fuera de la cancha, y la renovación fue recibida con entusiasmo por la afición piurana, que apuesta por su figura para encarar nuevos retos en la élite del fútbol nacional.

Ahora el reto del artillero de 35 años será mejorar los números que logró en su retorno al fútbol peruano: ocho goles y cuatro asistencias en 26 partidos de la Liga 1.

El DT argentino habló de la actualidad de la 'Pulga' en el cuadro 'albo', y si es que regresará a la 'U'. (Video: Hablemos de MAX)

¿Raúl Ruidíaz se retirará en Atlético Grau?

En sus declaraciones más recientes, Raúl Ruidíaz no dejó dudas sobre sus planes a futuro. “Yo tengo un contrato muy largo en Atlético Grau, ya es el último que tengo en mi carrera. Lo tengo decidido todo. Estoy muy agradecido con Arturo y Andrés Ríos, y muy feliz en Piura, es una ciudad hermosa, la gente espectacular, la comida ni qué decir y mi familia está muy contenta ahí”, expresó para los medios de comunicación.

Con esta determinación, el veterano atacante podría haberle dicho adiós a la posibilidad de volver a Universitario, con el que tuvo polémicas el año pasado luego de subir un video tras la dura caída del equipo ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Esto conllevó a que la dirigencia elimine sus figuras de los lugares representativos de la institución.

La 'Pulga' le convirtió un tanto de gran factura al elenco de Chongoyape en el Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

Raúl Ruidíaz, presente en partido de leyendas ante Barcelona de España

Más allá de su presente en Piura, la figura de Raúl Ruidíaz continúa teniendo eco en el ámbito internacional, sobre todo, tras el éxito que tuvo en el fútbol mexicano. Precisamente, el exseleccionado peruano recibió la invitación de Atlético Morelia (antes Monarcas Morelia), club donde es considerado ídolo y fue figura entre 2016 y 2018, para disputar un amistoso de leyendas contra Barcelona de España.

La ‘Pulga’ confirmó su presencia para este duelo que se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el estadio Morelos a las 21:00 horas de Perú. En la delegación ‘azulgrana’ habrá exfutbolistas de destacada trayectoria internacional como el mexicano Rafael Márquez, el holandés, Phillip Cocu, los argentinos Javier Saviola y Juan Pablo Sorín, etc. En tanto, en el conjunto ‘canario’ estarán Adolfo Bautista, Reinaldo Navia, Jefferson Montero, entre otros.