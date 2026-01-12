Edison Flores alentó a su hermana desde la tribuna en el Alianza Lima vs Rebaza Acosta y compartió con hinchas blanquiazules

El popular 'Orejas' asistió al Polideportivo de Villa El Salvador para apoyar a su hermana Wendy Flores. (Video: Latina)

Edison Flores fue uno de los asistentes más destacados en el Polideportivo de Villa El Salvador durante la jornada del domingo 11 de enero. El futbolista de Universitario de Deportes acudió al recinto deportivo para apoyar a su hermana Wendy Flores, quien se desempeña como líbero de Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

La coincidencia quiso que el partido de su familiar este fin de semana fuera nada menos que ante Alianza Lima, clásico rival del club con el que se identifica plenamente el popular ‘Orejas’. Sin embargo, lejos de generar incomodidad, la presencia del seleccionado peruano despertó simpatía entre los asistentes al recinto para el choque de la fecha inaugural de la segunda etapa.

De hecho, varios hinchas ‘blanquiazules’ se acercaron para pedirle fotos y saludos, a lo que Flores accedió con total naturalidad, dejando de lado cualquier rivalidad futbolística y mostrando un gesto que fue bien recibido en las tribunas.

En declaraciones a Latina, el popular ‘Orejas’ explicó que su presencia respondió exclusivamente al deseo de acompañar a su hermana en un momento importante. “Vengo a alentar a mi hermana, que me invitó. Por primera vez estoy aquí, el Polideportivo está bien bonito. Coincidencias de la vida que el juego es contra Alianza, pero vengo a apoyar a mi hermana y espero que sea un lindo partido. Sé que es difícil contra Alianza”, señaló en la previa.

Wendy Flores, la número 20, es hermana de Edison Flores. Crédito: Rebaza Acosta

El futbolista también destacó el ambiente que se vive en el vóley nacional y no dudó en invitar al público a acercarse a los coliseos. “El ambiente es muy bonito, hay mucha gente. Todo es muy entretenido. Si tienen la oportunidad, vengan a apoyar a los equipos y que siga creciendo el vóley peruano. Esperemos que la selección vuelva a ser lo que era antes”, expresó, dejando en claro su respaldo al desarrollo de esta disciplina.

El significado del dorsal 20 y un compromiso a futuro

Otro detalle que no pasó desapercibido fue que Wendy Flores utiliza el dorsal número 20, el mismo que Edison luce tanto en Universitario como en la selección peruana. Consultado sobre ello, el futbolista respondió con emoción y cercanía. “No le he preguntado, pero seguramente es por mí. Ella me tiene demasiado cariño y ella sabe el cariño que le tengo”, comentó.

Además, Flores adelantó que su presencia en los partidos de su hermana no será algo aislado. “Ya le he dicho que este año voy a tratar de venir y apoyarla lo más que se pueda, sin que se cruce con los partidos y eventos que tengo”, aseguró, reafirmando el fuerte vínculo familiar que los une.

La imagen de Edison Flores alentando desde la tribuna, compartiendo con hinchas de distintos colores y respaldando el crecimiento del vóley peruano dejó una postal distinta, en la que el deporte y la familia se impusieron por encima de cualquier rivalidad. El ‘Orejas’ regaló así una escena que refleja el verdadero espíritu del deporte.

El futbolista asistió al Polideportivo para alentar a Wendy Flores, líbero de Rebaza Acosta, quien también luce el dorsal 20 en la Liga Peruana de Vóley. | Latina

El triunfo fue para Alianza Lima

Alianza Lima comenzó con buen pie la segunda etapa de la competencia al imponerse en cuatro sets sobre Rebaza Acosta. El equipo ‘íntimo’ mostró un arranque impecable y se adjudicó los dos primeros parciales con autoridad; no obstante, su rival reaccionó y logró descontar en el tercer set.

Lejos de complicarse, las dirigidas por Facundo Morando ajustaron su juego y evitaron que el encuentro se prolongara más de la cuenta, cerrando el partido en la cuarta manga (25-21, 25-15, 18-25 y 25-17). De esta manera, Alianza sumó tres puntos clave que le permiten mantenerse cerca del actual líder, Universitario de Deportes.