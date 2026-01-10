Fixture de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: calendario de partidos de los ‘celestes’ en el Torneo Apertura

Con gran expectativa se realizó el sorteo del fixture de la liga peruana. En este clip, se define el orden de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys, determinando que el clásico se jugará en la fecha 9.

Sporting Cristal da vuelta a la página. El club del Rímac deja atrás lo acontecido el año pasado para enfocarse únicamente en el presente y eso es la Liga 1 2026, que este viernes 9 de enero sorteó su fixture del Torneo Apertura, que se iniciará el próximo 30 de enero.

El club del Rímac iniciará la Liga 1 2026 de visita ante el difícil Deportivo Garcilaso en las alturas del Cusco. Posteriormente, de local enfrentará a Melgar de Arequipa. En la tercera fecha, el duelo es ante Juan Pablo II.

En la fecha 4 se disputará uno de los partidos más atractivos de la fecha, ya que los ‘celestes’ se medirán ante el campeón vigente Universitario de Deportes y, recién en la jornada 14, los del Rímac se enfrentarán a los de Alianza Lima en Matute.

Fixture completo de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 2: Sporting Cristal vs Melgar (local)

Fecha 3: Juan Pablo II vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 4: Sporting Cristal vs Universitario (local)

Fecha 5: Sport Huancayo vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 6: Sporting Cristal vs Alianza Atlético (local)

Fecha 7: Sporting Cristal vs Sport Boys (local)

Fecha 8: Los Chankas vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 9: Sporting Cristal vs CD Moquegua (local)

Fecha 10: Atlético Grau vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 11: Sporting Cristal vs UTC (local)

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 13: Sporting Cristal vs Cusco FC (local)

Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 15: FC Cajamarca vs Sporting Cristal (visita)

Fecha 16: Sporting Cristal vs ADT (local)

Fecha 17: Cienciano vs Sporting Cristal (visita)

Así quedó conformado el fixture del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Sporting Cristal se prepara para la Liga 1 2026

El entrenador Paulo Autuori quiere centrar esfuerzos en la pretemporada, con el único propósito de que los suyos ganen más fuerza física y se acoplen a su idea de juego.

El plantel ‘rimense’, por orden especial del entrenador brasileño, ha sufrido una importante reforma en cuanto a salidas. Ya no forman parte del club, por ejemplo, el portero Alejandro Duarte, el lateral derecho Jhilmar Lora, el lateral izquierdo Nicolás Pasquini, y el extremo Fernando Pacheco.

Catriel Cabellos espera reivindicarse en la temporada 2026. - Crédito: Difusión

Las contrataciones recientes compensan un poco ese desequilibrio, aunque no son muchas. Por solicitud y posterior aprobación del DT Autuori se acometió los fichajes de los brasileños Cristiano Da Silva y Gabriel Santana para reforzar la defensa y el mediocampo. En esa misma línea, además, se unió Juan Cruz González para redoblar la seguridad de la banda derecha.

Aunque la afición reclama una mayor intervención en el mercado de transferencias, en Sporting Cristal consideran que cumplieron correctamente en la materia de incorporaciones. Por ahí, quizás, faltó entrar a una puja mayor por la adquisición de la ficha de Luis Advíncula, pero el área directiva desestimó cualquier tratativa por el alto costo de su salario.

El Director General de Fútbol desestima al 'Rayo' de los planes de la nueva temporada. | VIDEO: Jordy Flores

Sporting Cristal terminó la Liga 1 2025 sin el título ni la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En los playoffs, los celestes eliminaron a Alianza Lima pero cayeron ante Cusco FC en la final del torneo, perdiendo la serie y quedando como Perú 3, lo que les obliga a disputar la Fase 2 del certamen continental.

Su desafío inmediato será medirse, en febrero de 2026, ante el ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo (Paraguay), con la ilusión de avanzar a la Fase 3 y luego a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

Martín Távara, el héroe cervecero. - Crédito: Sporting Cristal