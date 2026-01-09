Universitario tomó drástica medida contra el representante de César Inga tras explosivas declaraciones: “Es persona no grata”

Universitario tomó drástica medida contra el representante de César Inga tras explosivas declaraciones

La decisión de Universitario de Deportes de mantener en su plantilla a César Inga ha provocado un notable descontento en el entorno del jugador. La directiva de la ‘U’ rechazó de manera definitiva una propuesta formal del Kansas City de la MLS, tras varias semanas de conversaciones.

Esta determinación ha causado malestar en Narciso Algamis, representante del futbolista peruano de 23 años. Manifestó su inconformidad con la política de la institución, que optó por anteponer objetivos deportivos antes que facilitar la transferencia internacional de su dirigido.

El manager aseguró que el defensa se encuentraba “muy golpeado porque le habían cortado las alas”. Esas declaraciones no fueron bien recibidas por el club de Ate y tomó una drástica medida contra el Narciso.

“En la ‘U’ están muy molestos y han decidido no darle acceso al estadio, a no ser que vaya a un palco. Es persona no grata. Me parece también una situación extrema. Es exagerado, totalmente de acuerdo”, informó Juan Carlo Ortecho en el programa ‘Vamos al VAR’.

El periodista deportivo precisó que Algamis no solo representante de Inga sino también de dos jugadores más de Unviersitario.

“Además, tiene dos jugadores más en la ‘U’; tiene a Hugo Ancajima y al ‘Tunche’ Rivera. Lo cual no es bueno para César Inga ni para esos otros dos jugadores porque tu representante tiene que dialogar, tiene que estar en comunicación con el club”, añadió.

Alan Diez, por su lado, lamentó la situación entre ambas partes y espera que todo se solucione por el bien de todos los implicados.

“Exagerado decir ‘no entras al Monumental, no entras a Campo Mar’. Esto va para la ‘U’ y Alianza, hablen, siéntense a dialogar. Álvaro Barco y Antonio García Pye, gente de fútbol, tienen que sentarse con el representante y decir ‘tú tienes acá tres jugadores, que para nosotros son fundamentales’”, precisó.

Representante de César Inga explotó contra Universitario tras rechazar oferta de la MLS

¿Qué dijo el representante de César Inga tras rechazo de oferta de la MLS?

La directiva y el cuerpo técnico de Universitario de Deportes han determinado que César Inga debe permanecer en el plantel, considerando que su aporte resulta esencial para los objetivos trazados en la temporada 2026. El club ha decidido centrarse en la consolidación del proyecto deportivo y en el reto de conquistar el tetracampeonato, restando importancia a las propuestas económicas procedentes del extranjero.

Esta postura generó inconformidad entre los allegados al defensor, según explicó Narciso Algamis, representante de Inga. Algamis detalló que la oferta presentada por Kansas City fue concreta y que la negativa de la institución dejó insatisfecho al entorno del futbolista.

“Te imaginas lo golpeado que está el jugador. Hace un mes que estamos con este tema. Ayer se definió que no va. Estuvimos hablando por teléfono.Lo sentí golpeado, bien golpeado. Ahora hay que trabajar con él para que esté bien y rinda. Aparte no se iba a ir gratis.No le costó nada a la U, no hizo divisiones inferiores. Esto no es de todos los días. El 2025 jugó Copa Libertadores, pero llegó como suplente. Trajeron a Paolo Reyna también, pero el chico a fuerza de trabajo se ganó un lugar. Si mañana llega una oferta mejor, claro que puede ser, pero nadie garantiza eso”, dijo el manager del defensa.