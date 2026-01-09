Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Deportivo SOAN: partido por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ parten como favoritas tras liderar la primera fase, mientras que las de Puente Piedra apuestan por mantener el impulso de su reciente permanencia

El Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador recibirá el sábado 10 de enero el encuentro entre Universitario y Deportivo SOAN, correspondiente a la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este duelo marcará el inicio de una nueva etapa en la temporada y reúne a dos equipos que llegan con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo de avanzar en el certamen.

El cuadro ‘crema’ arriba a este compromiso tras finalizar en la cima de la tabla en la primera fase del torneo, en el que supo mantenerse competitivo durante toda la campaña, mostrando solidez en sus líneas y capacidad de reacción ante situaciones adversas. El plantel aprovechó la recta final para sumar puntos importantes y consolidar su liderato, incluyendo una victoria por 3-0 frente a Deportivo Wanka en la última jornada.

El entrenador Francisco Hervás ha logrado rotar a sus jugadoras, permitiendo el crecimiento de figuras jóvenes y el aporte de las más experimentadas. El ambiente en el grupo es positivo y existe confianza en mantener el rendimiento para seguir en carrera por el título.

Por su parte, Deportivo SOAN llega a la segunda fase con el impulso anímico de haber asegurado su permanencia en la categoría en la última fecha de la fase inicial. El equipo de Puente Piedra necesitaba una victoria para sellar su clasificación y cumplió con el objetivo al imponerse 3-0 ante Olva Latino.

Bajo la dirección de Mauro Boasso, SOAN mostró determinación y disciplina táctica en ese duelo decisivo, lo que le permitió alejarse de la zona de descenso y encarar la siguiente etapa con renovadas expectativas. Si bien el equipo atravesó etapas de irregularidad durante el campeonato, la reacción en los momentos clave ha fortalecido el compromiso del plantel.

El enfrentamiento en Villa El Salvador permitirá observar el momento de ambos conjuntos y servirá como termómetro para medir sus aspiraciones en la fase definitoria de la Liga Peruana de Vóley, donde jugarán todos contra todos y luego se realizarán los cuartos de final para definir al campeón.

A qué hora juega Universitario vs Deportivo SOAN por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El partido entre Universitario y Deportivo SOAN, válido por la primera fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, se disputará el sábado 10 de enero a las 19:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio está programado para las 20:00 horas.

Los fanáticos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay podrán seguir el encuentro a partir de las 21:00 horas. En México, el cotejo está previsto para las 18:00 horas, mientras que en España el inicio será a la 01:00 hora del domingo 11.

Dónde ver Universitario vs Deportivo SOAN por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El partido entre Universitario y Deportivo SOAN, así como los demás encuentros del campeonato nacional, podrá verse en directo a través de Latina. La señal estará disponible tanto en televisión —canales 2 y 702— como en el sitio web y su aplicación oficial.

Por otra parte, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) transmitirá los partidos en su página web y en el perfil de Facebook de la Liga Peruana de Vóley. De esta manera, los aficionados tendrán acceso a la competencia desde diversas plataformas digitales, con la posibilidad de seguir cada jornada de la segunda fase.

Además, el portal de Infobae Perú hará un seguimiento a esta contienda desde la previa, actualizaciones en tiempo real y los aspectos más relevantes de la fase definitoria del campeonato.

