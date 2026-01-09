A qué hora juega San Martín vs Olva Latino: partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

San Martín y Olva Latino se miden en el arranque de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 inicia su segunda etapa con una serie de encuentros clave que darán comienzo al camino rumbo a los ‘play-offs’ por el título nacional. La Universidad San Martín, uno de los principales candidatos al campeonato, intentará comenzar con el pie derecho cuando enfrente a Olva Latino en la primera jornada, desde las 17:00 horas de este sábado 10 de enero. Revisa en esta nota todos los detalles del compromiso.

El elenco ‘santo’ completó una sólida primera fase, en la que consiguió 10 victorias y tan solo registró una derrota. Su buen rendimiento colectivo le permitió cerrar en el segundo lugar de la tabla, únicamente por detrás de Universitario de Deportes, el rival ante el que cayó por una mínima diferencia.

Uno de los triunfos más destacados de la USMP fue el obtenido ante Alianza Lima, vigente bicampeón del torneo, que llegaba en un gran momento. Sin duda, el equipo dirigido por Guilherme Schmitz mostró un funcionamiento consistente en la ronda anterior y apunta a elevar aún más su nivel, con el claro objetivo de mantenerse firme en la lucha por el trofeo.

En su estreno en esta nueva etapa, San Martín se medirá ante Olva Latino, conjunto que logró ubicarse dentro del top 10 y asegurar su continuidad en la competencia. El cuadro de Pueblo Libre finalizó la fase inicial en la novena posición con nueve puntos, producto de cuatro triunfos y siete derrotas, y buscará dar el golpe ante uno de los favoritos del certamen.

San Martín es uno de los candidatos al título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP

¿A qué hora juega San Martín vs Olva Latino?

El enfrentamiento entre San Martín y Olva Latino por la jornada inaugural de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 está previsto para desarrollarse este sábado 10 de enero, a partir de las 17:00 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la competencia.

El encuentro se llevará a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador, sede principal del torneo. Los aficionados podrán asistir adquiriendo sus entradas a través de la plataforma Joinnus, las cuales permiten el acceso a todos los partidos programados para ese día. El choque servirá como antesala del compromiso entre Universitario de Deportes y Deportivo Soan.

¿Dónde ver San Martín vs Olva Latino?

La transmisión del encuentro entre la Universidad San Martín y Olva Latino estará a cargo de Latina Televisión, señal exclusiva de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El partido podrá verse en señal abierta, así como a través de la web y la aplicación oficial del canal, plataformas a las que se puede acceder de manera gratuita.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa de la jornada, con el minuto a minuto del duelo entre la USMP y Olva Latino. En nuestra página web encontrarás todos los detalles del torneo, incluidos resultados y marcadores, incidencias en tiempo real, tabla de posiciones y las principales novedades conforme avance la fecha.

Olva Latino y San Martín se medirán en el Polideportivo de Villa El Salvador. Crédito: LPV

San Martín vs Olva Latino: ¿Cómo quedó su último cruce?

El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio en la primera fase del campeonato. En aquel compromiso, Olva Latino sorprendió al quedarse con el primer set; sin embargo, la Universidad San Martín reaccionó con autoridad y terminó imponiéndose por 3-1, con parciales de 22-25, 25-9, 25-22 y 25-16.

Paola Rivera fue elegida MVP del encuentro gracias a su destacada labor en la conducción del juego ‘santo’. Pese a la derrota, Keila Llanos se convirtió en la máxima anotadora del partido, mientras que por la USMP la atacante más sobresaliente fue Adeola Owokoniran, quien cerró el duelo con 14 puntos.