Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionates: Real Madrid y Atlético Madrid chocarán por la semifinal de la Supercopa de España, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr por la Saudi Pro League, y mucho más

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, jueves 8 de enero, la agenda futbolera estará cargada de emocionantes: Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán el clásico madrileño por la semifinal en la Supercopa de España 2026, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr por la Saudi Pro League, y mucho más.

La expectativa crece en Arabia Saudita, donde se buscará el pase a la final del torneo español. El ganador se enfrentará al Barcelona, en una definición que promete un ambiente tenso y un marcador incierto.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega a este encuentro tras ubicarse en el segundo puesto de LaLiga 2025/26. Sin embargo, el equipo ha tenido momentos irregulares en el transcurso de la temporada. Para este compromiso clave, el entrenador vasco no podrá contar con Kylian Mbappé, quien suele ser el jugador más determinante de su plantilla.

El antecedente más reciente entre ambos equipos resulta especialmente doloroso para los de Chamartín. En el último derbi disputado en el Metropolitano, el Atlético se impuso con un contundente 5-2, un resultado que generó muchas repercusiones y dejó huella en la memoria de ambos clubes.

Por otro lado, la lucha por los lugares de privilegio en la liga mantiene al Al Nassr bajo una exigencia constante. La figura de Cristiano Ronaldo destaca como motor ofensivo y referente en situaciones decisivas, un papel que ha sido fundamental para el equipo en los tramos importantes de la temporada.

En su estadio, el Al Nassr ha mostrado una marcada solidez. La escuadra apuesta por el control del balón y una presión intensa desde el inicio, con la intención de definir los partidos en los primeros minutos y evitar sobresaltos en el cierre.

En la otra vereda, el Al Qadisiya se presenta como un adversario difícil de superar. El conjunto ha ganado notoriedad gracias a la velocidad y el desequilibrio que aporta Julián Quiñones, quien saca ventaja en las transiciones rápidas y el juego directo. Se espera un encuentro dinámico, con llegadas frecuentes a ambas porterías y posibilidades de gol para los dos equipos.

Soccer Football - Saudi Pro
Soccer Football - Saudi Pro League - Al Ahli v Al Nassr - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - January 2, 2026 Al Nassr coach Jorge Jesus and Al Nassr's Cristiano Ronaldo after the match REUTERS/Stringer

Partido de Supercopa de España

- Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid (Finalizado)

Partido de Premier League

- Arsenal 0-0 Liverpool (Finalizado)

Partidos de Serie A

- US Cremonese 2-2 Cagliari (Finalizado)

- AC Milan 1-1 Genoa (Finalizado)

Partidos de Asian Cup Sub 23

- Australia 2-1 Tailandia (Finalizado)

- Irak 0-0 China (Finalizado)

- Qatar 0-2 Emiratos Árabes Unidos (Finalizado)

Partido amistoso

- Santa Fe vs Deportivo Táchira (19:00 horas / Estadio Metropolitano de Techo / Disney+ Premium)

Partidos de Kings World Cup Nations

- India vs México (16:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Qatar vs Brasil (17:00 horas / Disney+ Premium)

Partido de Saudi Pro League

- Al Nassr 1-2 Al Qadisiyah (Finalizado)

Partido de Trofeo de Campeones

- PSG 2-2 (4-1 en penales) O. Marsella / Finalizado

Jesús Pretell se desvinculó de Sporting Cristal y se suma a LDU de Quito tras pedido directo de Tiago Nunes

El club ‘celeste’ se despidió del volante central luego de diez años desde su reclutamiento en las inferiores de Defensor La Bocana. El ‘Candado’ dará el salto al fútbol exterior de la mano de un entrenador que conoce a la perfección lo que puede aportar al equipo

Real Madrid vs Barcelona: día, hora y canal TV en Perú de la final de Supercopa de España 2026

‘Merengues’ y ‘azulgranas’ se verán las caras en un partidazo que, definirá al campeón de la Supercopa de España 2026. Ambos equipos buscarán levantar su primer trofeo de la temporada. Conoce todos los detalles

Alianza Atlético recurre al mercado del ascenso en Argentina para reforzarse con miras a Liga 1 y Copa Sudamericana 2026

El ‘vendaval’ ha gestionado las incorporaciones de dos delanteros y un mediocentro de la Primera Nacional. Todos ellos están llamados a triunfar y registrar números elocuentes en Perú

Felipe Chávez se abre paso: pugna por un espacio en el Bayern Múnich para el arranque de la segunda rueda de la Bundesliga 2025/26

La situación actual del ‘Pippo’, con un reciente recital ante RB Salzburg, refuerza la sensación de un inmediato debut en la Bundesliga, aunque el entrenador Vincent Kompany aún tiene sus dudas

Jhilmar Lora jugará en la Serie B de Brasil: exDT de Sporting Cristal impulsó su fichaje por Novorizontino

El lateral peruano asumirá un nuevo reto en su carrera en la Segunda División brasileña a pedido expreso del entrenador Enderson Moreira, quien lo dirigió en el club ‘celeste’

