Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, jueves 8 de enero, la agenda futbolera estará cargada de emocionantes: Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán el clásico madrileño por la semifinal en la Supercopa de España 2026, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr por la Saudi Pro League, y mucho más.

La expectativa crece en Arabia Saudita, donde se buscará el pase a la final del torneo español. El ganador se enfrentará al Barcelona, en una definición que promete un ambiente tenso y un marcador incierto.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega a este encuentro tras ubicarse en el segundo puesto de LaLiga 2025/26. Sin embargo, el equipo ha tenido momentos irregulares en el transcurso de la temporada. Para este compromiso clave, el entrenador vasco no podrá contar con Kylian Mbappé, quien suele ser el jugador más determinante de su plantilla.

El antecedente más reciente entre ambos equipos resulta especialmente doloroso para los de Chamartín. En el último derbi disputado en el Metropolitano, el Atlético se impuso con un contundente 5-2, un resultado que generó muchas repercusiones y dejó huella en la memoria de ambos clubes.

Por otro lado, la lucha por los lugares de privilegio en la liga mantiene al Al Nassr bajo una exigencia constante. La figura de Cristiano Ronaldo destaca como motor ofensivo y referente en situaciones decisivas, un papel que ha sido fundamental para el equipo en los tramos importantes de la temporada.

En su estadio, el Al Nassr ha mostrado una marcada solidez. La escuadra apuesta por el control del balón y una presión intensa desde el inicio, con la intención de definir los partidos en los primeros minutos y evitar sobresaltos en el cierre.

En la otra vereda, el Al Qadisiya se presenta como un adversario difícil de superar. El conjunto ha ganado notoriedad gracias a la velocidad y el desequilibrio que aporta Julián Quiñones, quien saca ventaja en las transiciones rápidas y el juego directo. Se espera un encuentro dinámico, con llegadas frecuentes a ambas porterías y posibilidades de gol para los dos equipos.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Ahli v Al Nassr - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - January 2, 2026 Al Nassr coach Jorge Jesus and Al Nassr's Cristiano Ronaldo after the match REUTERS/Stringer

Partido de Supercopa de España

- Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid (Finalizado)

Partido de Premier League

- Arsenal 0-0 Liverpool (Finalizado)

Partidos de Serie A

- US Cremonese 2-2 Cagliari (Finalizado)

- AC Milan 1-1 Genoa (Finalizado)

Partidos de Asian Cup Sub 23

- Australia 2-1 Tailandia (Finalizado)

- Irak 0-0 China (Finalizado)

- Qatar 0-2 Emiratos Árabes Unidos (Finalizado)

Partido amistoso

- Santa Fe vs Deportivo Táchira (19:00 horas / Estadio Metropolitano de Techo / Disney+ Premium)

Partidos de Kings World Cup Nations

- India vs México (16:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Qatar vs Brasil (17:00 horas / Disney+ Premium)

Partido de Saudi Pro League

- Al Nassr 1-2 Al Qadisiyah (Finalizado)

Partido de Trofeo de Campeones

- PSG 2-2 (4-1 en penales) O. Marsella / Finalizado