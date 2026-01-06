Perú Deportes

Pedro García calificó de “miserable” la última estadística de gol de Sekou Gassama, pero advirtió: “En la Liga 1 va a hacer la diferencia”

El periodista deportivo se mostró sorprendido por el pasado reciente del nuevo ‘9’ de Universitario, pero reconoció una cualidad que le permitirá destacar en el torneo local

El periodista deportivo habló del nuevo fichaje de Universitario y lanzó advertencia en aspecto que podría marcar la diferencia. (Video: Doble Punta)

Universitario de Deportes tiene el reto de defender el título nacional el 2026 apuntando al tetracampeonato. Sin embargo, más allá de que ha tenido algunos cambios en el plantel esta temporada, la hinchada quedó sorpredida por el fichaje de Sekou Gassama, el nuevo ‘9′ del equipo, y cuyo arribo tardío a la pretemporada ha generado múltiples críticas. En ese sentido, Pedro García calificó de “miserable” la última estadística de gol del delantero, pero lanzó advertencia.

¿Las salidas de la ‘U’ son más noticias que los fichajes? Obvio. Ahora, de repente el senegalés la rompe y no decimos nada“, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

De la misma manera, el periodista deportivo aseguró que tiene como lección no juzgar a los jugadores sin antes verlos, citando un caso que ocurrió en su vida: “Yo aprendí una cosa antes ser periodista y no la he dejado de tratar de aplicar. Una vez fui a jugar fútbol a un sitio, entró el equipo rival. El equipo rival era de nuestro tamaño, todos más o menos de la edad, del tamaño. En el equipo rival entró un chiquitito, que parecía el hermanito menor que faltó uno y completaron con un chiquitito. Ya alguien dijo ‘¿y este chibolo? ¡Qué ca... de risa! Uno le dijo al otro de mis amigos ‘¿lo has visto jugar?’ No. ‘No te rías’. La rompió el chibolo”.

El comunicador se basó en las referencia de la prensa española para mencionar que el artillero se trata de un “portento físico”, comparándolo con Eryc Castillo de Alianza Lima. “Lo traslado siempre al tema de la hoja de vida. Este senegalés, alguna prensa española dice que era muy movedizo, muy potente. En el fútbol peruano, ser un portento físico hace la diferencia. ¿Diego Churín lo era? No, para mí ‘portento físico’ no es que seas grandote, sino uno como Eryc Castillo, que no es grandote, es normal, pero físicamente se ha sostenido. Sin ser Castillo una exquisitez técnica, con esa fuerza, ¿no ha hecho la diferencia? Sí la hace”, dijo.

El anuncio de Universitario por
El anuncio de Universitario por el fichaje de Sekou Gassama para el '9'.

Por el contrario, Pedro García analizó la última temporada activa de Sekou Gassama en Eldense de España y reconoció que “su estadística de gol es miserable. Ahora, si haces caso a las noticias españolas que dice realmente físicamente hace la diferencia, yo le doy la duda. En la Liga 1 va a hacer la diferencia”.

El motivo real de la llegada tardía de Sekou Gassama a Universitario

El arribo de Sekou Gassama a la pretemporada de Universitario se vio retrasado por “problemas familiares”, en palabras del administrador del club, Franco Velazco. Justamente, el periodista César Vivar compartió una información relacionada: “Yo me enteré por qué va a llegar tarde la pretemporada y realmente cuando salga la luz, si es que sale, no me corresponde a mí decirlo porque es un tema muy personal y muy delicado. Es un tema de salud simplemente. El motivo real da para decirle ‘tómate el tiempo que quieras’, nada más”.

Vivar recordó antecedentes de una licencia previa tomada por la ‘Pantera’“¿No jugó hace siete meses por el mismo tema? Sí, él pidió licencia para acompañar. No quiero seguir ahondando”.

Sobre el costo de su incorporación sin pago de por medio de parte de la entidad ‘merengue’Pedro García opinó: “¿Ha venido a costo cero? Dámelo. Si sale mal no pierdes nada”.

Las jugadas más destacadas del delantero hispano-senegalés. (Video: Universitario)

Javier Rabanal sobre llegada tardía de Sekou Gassama a Universitario

El técnico de Universitario, Javier Rabanal, se refirió a la llegada postergada de Sekou Gassama y admitió que estaba al tanto de la situación desde el inicio de las negociaciones. “Eso se sabía desde el principio. Una de las posibilidades de traerlo era aceptando que iba a llegar un poco más tarde por un tema familiar que está resolviendo”, indicó para la prensa.

El entrenador español remarcó que el equipo cuenta con variantes ofensivas y no existe apuro para que el delantero debute: “No tenemos la prisa de que juegue porque ya hay gente arriba que juega muy bien, que viene jugando junta. Arriba estamos bien cubiertos”. Así, confirmó que el proceso de adaptación de Gassama podrá darse con tranquilidad, sin presiones inmediatas por resultados.

