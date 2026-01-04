Gabriel Santana, refuerzo estelar de Sporting Cristal, exalta a Paulo Autori antes de unirse a la pretemporada: ”Es muy respetado en Brasil”

El elogio de Gabriel Santana a Paulo Autuori. Crédito: Entre Bolas/Difusión

En la última temporada, Sporting Cristal cumplió cinco años sin conocer de títulos nacionales. El conjunto del Rímac había instalado una hegemonía en el plano doméstico que le permitió levantar cinco campeonatos en diez años. Para el curso 2026, la dirigencia ha apostado por Gabriel Santana para comandar la generación de juego en un año donde el margen de error se hace más estrecho y la presión de la hinchada escalará.

El volante de 35 años ya arribó a Perú para unirse a las órdenes de Paulo Autuori. En las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez, el centrocampista ofensivo de 35 años ofreció sus primeras impresiones al medio ’Entre Bolas‘. Acerca del entrenador del conjunto bajopontino y connacional, Santana tuvo palabras de reconocimiento.

”Es muy respetado en Brasil”, concedió. No es para menos, pues el adiestrador de 69 años registra dos Copas Libertadores en su palmarés. ”Todos conocen sus cualidades y espero encajar lo más rápido posible en su esquema”, añadió.

Gabriel Santana, autor de 21 tantos y 11 asistencias en sus últimas tres temporadas en Mirassol FC.

El futbolista llega procedente del Mirassol, club que firmó una campaña histórica en el Brasileirão tras quedar cuarto en su primera temporada en primera división. Luego de pasar por clubes como Flamengo y Bahía en su carrera, entiende que la presión por no campeonar en Sporting Cristal apremia, pero él vino ”para ganar“, ”buscar títulos y ser feliz”. ”Eso va a pasar”, aseguró.

Santana sostuvo que está al tanto de la identidad futbolística de los ’celestes’. ”Un fútbol de mucha calidad y mucha velocidad. Voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible para entrenador lo que están esperando de mí”, concluyó.

Paulo Autuori, un DT de fuste

Paulo Autuori posee una trayectoria legendaria en el fútbol mundial. El estratega brasileño destaca por sus éxitos en diversos continentes. Sus mayores logros ocurrieron en la Copa Libertadores, trofeo que conquistó con Cruzeiro en 1997 y con Sao Paulo en 2005. Con este último club también obtuvo el Mundial de Clubes tras vencer al Liverpool de Inglaterra.

En el Perú, Autuori es una figura muy respetada. Sacó campeón a Alianza Lima en 2001 y a Sporting Cristal en 2002. Gracias a estos títulos, asumió la dirección de la selección peruana durante las eliminatorias hacia el Mundial 2006. También dirigió en naciones como Qatar, Japón, Bulgaria y Colombia. Su estilo prioriza el orden táctico, la disciplina y el buen trato de balón. Hoy, su regreso a Sporting Cristal para la temporada 2026 genera una enorme expectativa entre los aficionados rimenses.

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026. - créditos: Difusión

El mercado de pases 2026 de Sporting Cristal

En cuanto a las incorporaciones, el equipo celeste cerró sus seis cupos de extranjeros con nombres que generan expectativa. Destacan los brasileños Cristiano Da Silva, Gabriel Santana y el defensor Juan Cruz González. Asimismo, se sumaron a la zaga figuras de selección como Luis Abram y Miguel Araujo, quienes vuelven para dar solidez al fondo. Estos refuerzos pretenden cubrir las sensibles bajas de jugadores como Jhilmar Lora, Alejandro Duarte y Nicolás Pasquini, quienes dejaron la institución tras no renovar sus contratos.

La ofensiva mantiene a Santiago González como su principal motor de juego. El argentino compartirá el ataque con el brasileño Felipe Vizeu y la joven promesa Maxloren Castro. Por otro lado, la directiva aseguró la continuidad de referentes como Irven Ávila, Martín Távara y Leandro Sosa, quienes extendieron sus vínculos para aportar estabilidad al grupo.

Martín Távara, el héroe cervecero. - Crédito: Sporting Cristal

El club celeste aún evalúa opciones en el mercado nacional para completar su plantilla. Existe interés por algunos futbolistas libres de los equipos rivales para reforzar puestos específicos, como la portería. Con esta mezcla de experiencia y juventud, Sporting Cristal diseña un proyecto serio que ilusiona a su hinchada. El objetivo principal es claro: alcanzar la estrella número 21 y competir de igual a igual en el plano continental.