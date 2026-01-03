Jairo Vélez pasa la página de Universitario para enfocarse en Alianza Lima: “La primera vez que jugué a estadio lleno fue en Matute”

Jairo Vélez llega a Alianza Lima con la responsabilidad de marcar diferencias. - Crédito: Difusión

Jairo Vélez fue el primer movimiento que acometió Alianza Lima en el mercado de pases de la Liga 1 2026. Aprovechando su incertidumbre para renovar con Universitario, los directivos ‘íntimos’ prepararon una oferta de compra importante, la presentaron a la Universidad César Vallejo y obtuvieron los derechos absolutos de su carta pase.

Aunque la operación ocasionó una enorme polémica por su traslado de Ate a La Victoria, el volante ecuatoriano-peruano hizo oídos sordos y se centró solamente en su nuevo desafío con los aliancistas. Prueba de ello ha sido su reciente contacto con la prensa local al momento que retornó a la capital tras cumplir un breve periodo vacacional.

Jairo Vélez en su sesión de presentación en Matute. - Crédito: @ClubALOficial

“Estoy contento por este gran paso, por esta gran oportunidad para mi carrera y enfocado totalmente en Alianza Lima. Solo Alianza, mi pensamiento solo está en Alianza Lima”, declaró un Jairo Vélez que está listo para unirse a la pretemporada en Lurín.

El experimentado mediocentro cuenta con un aval reciente muy importante: haber sido campeón nacional con Universitario en el periodo 2025. Con ese cartel se desplaza a Matute, donde querrá no solo aportar con rendimiento sostenido, también con exhibiciones que permitan conseguir la meta definitiva del título, cerrando así una sequía de tres ciclos.

El volante ecuatoriano-peruano se deshace en elogios por Matute. | VIDEO: Jax Latin Media

“Primero paso a paso, empezar bien la pretemporada y luego darle con todo a lo que se venga. El objetivo es salir campeón. No he hablado aún con Pablo Guede, pero ya hablaremos en la pretemporada”, mencionó Vélez.

Finalmente, para dar por desmarcada su historia con Universitario, Jairo ofreció un comentario tan inesperado como controversial con el que afianza su identificación con los aliancistas: “Me siento más que preparado para demostrarle al hincha y al club, estoy totalmente comprometido. La hinchada es espectacular, el primer estadio que jugué a estadio lleno fue el de Alianza Lima acá en el Perú”.

Jairo Vélez se compromete con Alianza Lima después de su paso por Universitario. - Crédito: @ClubALoficial